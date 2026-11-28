Il patron rossonero sfrutta l'asse con Roc Nation, agenzia del brasiliano: pronti 60 milioni più bonus con recompra. Ma Mourinho frena

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Il Milan non molla Endrick e rilancia. Gerry Cardinale stravede per il talento brasiliano del Real Madrid e ha deciso di giocarsi una carta segreta nella trattativa: il rapporto privilegiato con Roc Nation Sports, l’agenzia americana che cura gli interessi del giocatore. È questa la mossa con cui il patron rossonero spera di convincere Florentino Perez per strappare l’attaccante a Mourinho, che invece non vorrebbe perderlo a gennaio. La trattativa è considerata possibile, che sia nella prossima sessione invernale di mercato oppure la prossima estate.

Milan-Endrick, l’asse di ferro con Roc Nation

Il legame tra Cardinale, il suo fondo RedBird e Roc Nation è solido da tempo e attraversa sia lo sport sia l’intrattenimento. A rafforzarlo c’è anche un intreccio di persone: Brett Yormark, amministratore delegato della neonata Milan Sports & Entertainment, la holding che riunirà gli investimenti di RedBird a Milano, è un ex dirigente di Roc Nation, mentre il fratello Michael ricopre ancora un ruolo di primo piano in Roc Nation Sports. Un canale diretto che il Milan intende sfruttare fino in fondo, anche per superare la concorrenza della Roma.

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Dalla parte dei rossoneri pesa soprattutto la volontà del giocatore, attualmente fermo per un problema muscolare, di cambiare aria per trovare più spazio. Al Real Endrick ha collezionato appena 160 minuti, contro i 248 disputati in sei partite con la Seleçao tra settembre e novembre. In un attacco affollato da Mbappé, Vinicius, Bellingham, Arda Guler, Brahim Diaz, Diomande ed Espí, con Rodrygo atteso al rientro a inizio 2027, trovare minuti è un’impresa. I suoi agenti lo ribadiranno nell’imminente incontro con Pérez e la dirigenza dei Blancos.

Il muro di Mourinho

L’ostacolo principale resta l’allenatore portoghese, che anche ieri nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Alaves, ha ribadito di non volere né acquisti né cessioni a gennaio. Su Endrick Mourinho è stato chiaro, pur lasciando uno spiraglio: ha bisogno di lui, ma se il club dovesse decidere diversamente se ne farà una ragione. Dal canto suo, il brasiliano continua a dichiarare il suo amore per il Real, dove dice di voler restare per tutta la vita.

Il nodo Vinicius e le cifre dell’operazione

C’è poi un fattore che potrebbe complicare tutto. Anche Vinicius è assistito da Roc Nation Sports e sul suo conto si è mosso il PSG: i lunghi infortuni di Kvaratskhelia e Doué spingono Luis Enrique a valutare il brasiliano già a gennaio. Una sua partenza azzererebbe quasi del tutto le possibilità di uscita di Endrick, ma Vinicius, che ad agosto ha rinnovato fino al 2032, è concentrato solo sul Real e non prende in considerazione l’addio, nonostante un rendimento deludente in questa prima parte di stagione.

Sul piano economico, il Milan è pronto a investire 60 milioni di euro più bonus, concedendo al Real una clausola di recompra sul modello dell’operazione Nico Paz con il Como. In rossonero Endrick avrebbe un ruolo centrale, da mezza punta di destra nel 3-4-2-1 di Amorim ma anche da centravanti. Il prestito resta un’alternativa, ma il via libera di Madrid non è ancora scontato.