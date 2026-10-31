Milan, Cardinale promette acquisti a raffica: pronto un annuncio per il mercato di gennaio, Kakà applaude  

Il patron carica i tifosi rossoneri prima del derby spiegando che la campagna acquisti continuerà in inverno: la prossima mossa riguarda però la dirigenza

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Milan ha comprato e continuerà a comprare, parola di Gerry Cardinale. Prima del derby il patron rossonero ha promesso nuovi acquisti nel mercato di gennaio e rivelato che presto il club farà un annuncio: non si tratta però di un giocatore, ma di Markus Krosche, il nuovo Head of Football. Il suo piano per la rinascita del Milan approvato anche da Kakà.

Milan, Cardinale promette altri acquisti

Gerry Cardinale sogna un grande Milan e per averlo sa che dovrà continuare a investire sul mercato. Prima del derby con l’Inter, il patron rossonero ha voluto rassicurare i tifosi: dopo i 164 milioni di euro spesi la scorsa estate, il numero uno di Redbird è pronto ad allargare ancora i cordoni della borsa, anche nella prossima sessione di gennaio. “Sarò attivo in ogni finestra”, ha dichiarato Cardinale a Sky Sport, aggiungendo poi un dettaglio importante. “Ci sarà un annuncio a breve – ha detto il patron rossonero – Vorrò sempre essere attivo cercando di sfruttare ogni opportunità. Voglio riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo”.

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L’annuncio di Cardinale: arriva Krosche

L’annuncio di cui ha parlato Cardinale, però, non riguarda un rinforzo per Ruben Amorim. Secondo il giornalista Fabrizio Romano, infatti, il Milan ufficializzerà a breve l’ingaggio di Markus Krosche, dirigente tedesco che ha appena lasciato l’Eintracht – dopo aver generato plusvalenze per centinaia di milioni di euro per la società di Francoforte – e ora è pronto a lavorare per i rossoneri.

Krosche diventerà il nuovo Head of Football del Milan: di fatto, il tedesco diventerà il vertice della squadra mercato rossonera. Cardinale ha fatto capire di volerlo annunciare al più presto possibile in modo che Krosche possa iniziare a lavorare proprio in vista del mercato di gennaio.

Cardinale promosso da Kakà

Prima del derby, Cardinale ha anche rinnovato per l’ennesima volta la sua fiducia in Amorim. “È il mio allenatore, abbiamo un grande feeling e sta facendo un grandissimo lavoro – ha detto il patron del Milan – sta facendo crescere i giocatori e sono contento della scelta fatta”. Una scelta che, a quanto pare, è condivisa anche da Ricardo Kakà, ospite d’onore nel derby di stasera: prima del fischio d’inizio il brasiliano è stato premiato per essere stato inserito nella Hall of Fame del club, scoppiando in lacrime per la commozione.

Prima della gara, però, Kakà aveva detto la sua sui piani di Cardinale. “Ha fatto un discorso molto bello del progetto per questo Milan – ha raccontato l’ex trequartista, Pallone d’Oro nel 2007 – quindi tutti noi milanisti abbiamo molta fiducia che da qui in poi la squadra possa ritornare a essere protagonista sia in Italia che in Europa”.