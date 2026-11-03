Milan, Cardinale e il sogno Tresoldi: parte la trattativa, ma a gennaio c'è anche un altro obiettivo

Amorim chiede rinforzi in difesa, spunta il nome dell'attaccante del Bruges, recente castigatore dell'Inter, per l'attacco: è milanista da sempre

Il Milan comincia a programmare le prossime mosse in vista della sessione invernale di calciomercato. La dirigenza rossonera è consapevole che la rosa a disposizione di Ruben Amorim, pur avendo qualità e alternative importanti in diversi reparti, necessita di alcuni interventi mirati per poter competere ad alto livello fino al termine della stagione.

Le priorità del Milan

L’obiettivo è correggere le lacune emerse nella prima parte dell’annata, offrendo all’allenatore soluzioni che gli consentano di sviluppare con maggiore continuità il proprio progetto tattico. Le priorità sembrano essere soprattutto due: un difensore centrale e un attaccante. Due operazioni differenti per costi, caratteristiche e strategie, ma entrambe considerate importanti per aumentare la competitività della squadra. Se in attacco il Milan sta valutando anche prospettive di investimento a lungo termine, in difesa la necessità appare più immediata, soprattutto alla luce dei numerosi problemi fisici che stanno condizionando le rotazioni.

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Amorim ha bisogno di un nuovo centrale

Il reparto arretrato è quello che desta maggiori preoccupazioni. Gli infortuni hanno ridotto sensibilmente le possibilità di scelta di Amorim, costretto a fare affidamento su un numero ristretto di giocatori. Lo stesso tecnico ha riconosciuto le difficoltà legate alla situazione, spiegando come una rosa numericamente limitata renda complicato mantenere un’intensità elevata e applicare con continuità il pressing aggressivo che caratterizza la sua idea di calcio.

Una problematica che non riguarda soltanto la gestione delle singole partite, ma anche il lavoro quotidiano e la possibilità di distribuire le energie nell’arco della stagione. I centrali Koni De Winter e Strahinja Pavlović sono chiamati a un impiego praticamente continuo, con pochissime occasioni per tirare il fiato o essere sostituiti in anticipo. Anche Gila rappresenta una pedina importante nelle rotazioni, mentre Fikayo Tomori e Matteo Gabbia, che dovrebbero garantire alternative di livello, sono attualmente alle prese con problemi fisici.

Milan, difesa con i giocatori contati

La situazione lascia ad Amorim margini di manovra piuttosto ridotti. Le alternative sono rappresentate da Terracciano e Diawara, due profili che finora non hanno avuto l’opportunità di dimostrare di poter sostenere con continuità le responsabilità richieste a questo livello. Il rischio è quello di arrivare ai momenti decisivi della stagione con una difesa eccessivamente sollecitata, soprattutto considerando gli impegni ravvicinati tra campionato e coppe. Per questo motivo, l’arrivo di un nuovo centrale a gennaio sembra una necessità concreta. Non si tratterebbe soltanto di aggiungere un elemento numericamente alla rosa, ma di individuare un giocatore già pronto, affidabile e possibilmente in grado di adattarsi rapidamente alle richieste tattiche dell’allenatore.

Gonçalo Inacio resta un nome da seguire

Tra i profili che il Milan aveva valutato durante il mercato estivo figura Gonçalo Inacio, difensore portoghese dello Sporting CP. Il giocatore era stato individuato come una possibile soluzione per rinforzare il reparto arretrato, ma la trattativa non era decollata a causa delle richieste economiche del club lusitano.

La valutazione si aggirava intorno ai 40 milioni di euro, una cifra che aveva di fatto allontanato le parti, inducendo la dirigenza rossonera a prendere tempo e a concentrarsi su altre operazioni. Inacio, per caratteristiche tecniche e capacità di impostazione, rappresenterebbe comunque un profilo interessante per il sistema di Amorim. La sua familiarità con determinati principi di gioco potrebbe inoltre agevolare un eventuale inserimento.

Resta da capire se a gennaio lo Sporting sarà disposto a rivedere le proprie pretese oppure se continuerà a considerare il difensore un elemento fondamentale del progetto. Il Milan, dal canto suo, dovrà valutare attentamente l’investimento, senza perdere di vista le altre esigenze della rosa. In ogni caso, la ricerca di un centrale sembra destinata a diventare uno dei temi principali del mercato invernale rossonero.

Gonçalo Ramos non convince, Cardinale pensa a Tresoldi

Il discorso relativo all’attacco è invece più articolato. Il Milan ha già effettuato un investimento molto importante in estate, spendendo oltre 70 milioni di euro per assicurarsi Gonçalo Ramos. Una cifra considerevole, che inevitabilmente porta con sé aspettative elevate e rende particolarmente delicata ogni valutazione sul rendimento del centravanti.

La società vuole continuare a concedergli tempo per ambientarsi e dimostrare il proprio valore. Sarebbe prematuro, infatti, considerare già fallito un investimento di questa portata, soprattutto in una stagione nella quale anche i meccanismi offensivi della squadra stanno attraversando una fase di assestamento. Tuttavia, dalle parti di Casa Milan cominciano a circolare riflessioni sulla possibilità di aggiungere un altro attaccante, magari con caratteristiche differenti e prospettive di crescita importanti.

Tresoldi, le richieste del Bruges

In questo scenario si inserisce il nome di Nicolò Tresoldi, giovane centravanti del Bruges che avrebbe particolarmente colpito il presidente Gerry Cardinale. Il suo rendimento e, soprattutto, la prestazione contro l’Inter in Champions League hanno contribuito ad accendere i riflettori sul talento italo-tedesco. Tresoldi è riuscito a realizzare tre gol nel suo personale confronto con i nerazzurri, mettendo in mostra qualità realizzative, personalità e capacità di incidere anche nelle partite di maggiore prestigio.

A rendere la candidatura ancora più suggestiva c’è il legame personale con i colori rossoneri. Tresoldi è infatti tifoso del Milan fin dall’infanzia e non ha mai nascosto la propria simpatia per il club. Un dettaglio che potrebbe favorire il gradimento del giocatore nei confronti di un eventuale trasferimento a San Siro, ma che certamente non basta a rendere semplice l’operazione.

Il Bruges alza il prezzo: servono almeno 50 milioni?

Il vero ostacolo è rappresentato dalla posizione del Bruges, società che considera Tresoldi un patrimonio importante e non sembra intenzionata a privarsene facilmente. Durante la scorsa estate la valutazione del centravanti si aggirava intorno ai 50 milioni di euro. Una richiesta significativa, che testimonia quanto il club belga punti sul suo sviluppo e sulle prospettive di una futura cessione. Dopo le prestazioni offerte in Champions League, il valore del giocatore potrebbe essere ulteriormente aumentato. Il Milan dovrà quindi capire se esistano margini per avviare una trattativa già a gennaio oppure se sia più conveniente rimandare ogni discorso alla prossima estate.