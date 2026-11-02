Dopo il derby, il patron rossonero rilancia le ambizioni scudetto e prepara nuovi investimenti: il brasiliano Endrick è l’alternativa low cost all’italo-tedesco

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La vittoria nel derby ha rafforzato il Cardinale-pensiero: il suo Milan può ambire davvero allo scudetto, subito. Non la pensa esattamente così Amorim, ma a sostegno della tesi del patron arriveranno i rinforzi di gennaio. Almeno due, forse tre: uno in difesa, un altro sulla fascia destra e uno in attacco. Del resto, come rivelato alla Gazzetta dello Sport dal numero uno di RedBird prima della sfida con l’Inter, “in estate non sono riuscito a fare tutto quello che volevo”. Il Diavolo strizza l’occhio al Belgio, dove gioca uno degli oggetti del desiderio di mezza Europa e pure di Italia e Germania: Nicolò Tresoldi.

Milan, Cardinale crede nello scudetto: a gennaio si compra

Cardinale era convinto già prima del derby e il successo contro l’Inter ha rafforzato le sue ambizioni. Il proprietario del Milan non ha nascosto di credere nella possibilità di vincere il campionato già in questa stagione e ha annunciato nuovi investimenti per gennaio. “Sul mercato continueremo a essere aggressivi e opportunisti”, aveva dichiarato alla Rosea. Gli interventi potrebbero essere almeno tre: un difensore centrale, un terzino destro e un attaccante. La priorità è completare una rosa che possa reggere il doppio impegno tra campionato ed Europa League.

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Belgio canale privilegiato: Sylla è l’alternativa a Goncalo Inacio

Il primo obiettivo per la difesa resta Goncalo Inacio, centrale dello Sporting e vecchia conoscenza di Amorim, che lo ha allenato in Portogallo. Il Milan aveva già provato a portarlo in rossonero in estate e si prepara a tornare alla carica a gennaio. Ma non c’è soltanto il portoghese nella lista: come rivelato da Matteo Moretto, tra i profili seguiti figura anche Massiré Sylla, difensore senegalese dell’Union Saint-Gilloise. Ventun anni, 196 centimetri e contratto fino al 2030, è uno dei prospetti più interessanti del club belga. Il Milan guarda ancora una volta in Belgio, mercato da cui ha già attinto nel recente passato con De Ketelaere e Jashari, entrambi acquistati dal Club Brugge.

Ma il sogno è Tresoldi, il bomber conteso da Italia e Germania

Guarda un po’, nel Club Brugge gioca anche Nicolò Tresoldi, attaccante che piace a diversi top club europei e grande tifoso del Milan, come confessato dal papà Emanuele, ex calciatore dell’Atalanta. Il 22enne nato a Cagliari è esploso definitivamente in questa stagione, segnando anche una tripletta contro l’Inter a San Siro in Champions League. In totale ha realizzato 36 gol e confezionato 10 assist in 73 presenze con la squadra belga.

È il capitano dell’Under 21 tedesca, che ha trascinato all’Europeo del 2027 a suon di gol, ed è corteggiatissimo anche dai ct Mancini e Klopp, con i quali ha già parlato della scelta della nazionale maggiore rinviando ogni decisione al termine della rassegna continentale. La sua valutazione ha superato quota 50 milioni: Cardinale è davvero disposto a esporsi così tanto per assicurare ad Amorim un’alternativa a Goncalo Ramos? Il piano B porta al brasiliano Endrick, che potrebbe arrivare in prestito dal Real Madrid.

Comotto e Camarda, il Milan valuta il prestito a gennaio

Il mercato invernale servirà anche a sistemare il percorso di crescita dei giovani rossoneri. Christian Comotto e Francesco Camarda, entrambi blindati fino al 2031, sono destinati a lasciare Milanello in prestito per trovare quella continuità finora mancata. Il centrocampista classe 2008 ha pagato la concorrenza di giocatori come Modric, Rabiot, Musah e Jashari, raccogliendo solamente 18 minuti tra Serie A ed Europa League.

Stesso discorso per Camarda: Amorim lo aveva trattenuto in estate come vice Ramos, ma finora non ha puntato sulle sue qualità. Per entrambi la soluzione è il prestito in una squadra senza eccessive pressioni, così da permettere loro di giocare con maggiore regolarità.