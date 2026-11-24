Le prestazioni dei giovani talenti rossoneri alimentano il dibattito sul valore di Rafael Leao che ora deve fare i conti con un nuovo stop.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Milan sembra aver imboccato una strada precisa, puntando su giocatori capaci di abbinare qualità tecniche, intensità e spirito di sacrificio. In questo scenario crescono le quotazioni di Cisse e Moreira, mentre si riaccendono le discussioni sul rendimento di Rafael Leao. A riportare l’attenzione sulle differenze tra i protagonisti è stato anche Paolo Di Canio, che da tempo esprime perplessità sull’atteggiamento dell’attaccante portoghese. Le sue dichiarazioni, accolte spesso con scetticismo, oggi trovano nuovi argomenti a sostegno. E l’ultimo aggiornamento sulle condizioni fisiche di Leao non contribuisce certo a rasserenare il quadro.

Di Canio torna all’attacco: “Mi avete massacrato per tre anni”

Le parole di Paolo Di Canio hanno acceso il dibattito a Sky. L’ex attaccante ha elogiato il lavoro di Amorim, sottolineando l’importanza di costruire una squadra senza concedere troppe attenuanti ai singoli: “Non deve avere i pensieri, i se, i ma, ‘perché uno… sai, poverino’. E poi non rincorre, non fa niente… e sapete di chi parlo. Si stanno vedendo i risultati, non si scappa!”. Il riferimento a Leao è apparso subito evidente, tanto da provocare le risate dei presenti in studio. Di Canio ha quindi rivendicato le proprie posizioni, ricordando le critiche ricevute negli ultimi tre anni per i giudizi sul portoghese: “Mi avete massacrato per tre anni! Avete sprecato tre anni! E io mi facevo due p… così!”.

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Cisse e Moreira, il paragone che ridimensiona Leao

Il passaggio più forte dell’intervento riguarda proprio il confronto tra i giovani talenti e l’esterno portoghese. Di Canio non ha usato mezzi termini: “Cisse vale già tre Leao, Moreira vale cinque Leao!”. Un giudizio volutamente provocatorio, ulteriormente argomentato attraverso caratteristiche che, secondo l’ex calciatore, fanno la differenza nel calcio moderno. Per Moreira ha evidenziato non soltanto la qualità tecnica, ma anche la capacità di coinvolgere i compagni, l’incisività e l’empatia mostrata in campo. Un atteggiamento che, a suo parere, rappresenta un valore aggiunto per qualsiasi squadra. Il messaggio è chiaro: il talento individuale non può essere l’unico parametro di valutazione e deve necessariamente accompagnarsi alla disponibilità a lavorare per il collettivo.

Leao, nuovo stop e ritorno a rischio fino a gennaio

Nel frattempo, per Rafael Leao arrivano aggiornamenti poco incoraggianti sul fronte fisico. Secondo quanto riferito dal giornalista turco Haluk Yürekli, il periodo di indisponibilità dell’attaccante potrebbe essere più lungo del previsto. La stima è di circa cinque o sei settimane lontano dal campo, con un possibile rientro soltanto a gennaio. Un’ipotesi che, se confermata, costringerebbe il portoghese a saltare diversi appuntamenti. Il Galatasaray, attraverso un comunicato ufficiale, ha intanto chiarito il programma terapeutico del giocatore, annunciando che proseguirà le cure in Qatar per dieci giorni, accompagnato dal fisioterapista del club.

Il bilancio stagionale e le nuove gerarchie

A 27 anni, Leao ha messo a referto due gol e un assist nelle undici partite ufficiali disputate con il Galatasaray in questa stagione. Numeri che raccontano un contributo ancora limitato rispetto alle aspettative riposte in un calciatore del suo potenziale. La crescita di Cisse e Moreira, al contrario, alimenta l’entusiasmo e offre nuovi spunti di riflessione sulle gerarchie offensive. Le considerazioni di Di Canio restano naturalmente giudizi personali, ma il tema sollevato dall’ex attaccante va oltre il singolo confronto: quanto conta il talento se non è accompagnato da continuità, partecipazione e sacrificio? Per Leao la sfida, al rientro dall’infortunio, sarà anche quella di rispondere sul campo a chi continua a metterne in discussione l’approccio.