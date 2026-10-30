Il tecnico portoghese non vuole illudere il popolo rossonero sullo scudetto ma crede fortemente nel progetto e confida nei gol di Goncalo Ramos

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il primo derby non si scorda mai. Inter-Milan è il battesimo del fuoco per Ruben Amorim. Una sfida che può alimentare la delusione o ribaltare l’umore dopo la sconfitta eclatante contro il Bologna a San Siro. Un’arma a doppio taglio che il tecnico rossonero vuole impugnare dalla parte del manico. Il Presidente Gerry Cardinale lo ha definito il suo Top Gun e ad Amorim il coraggio di “Maverick” certamente non manca, sia nel modo di intendere il calcio, sia nella personalità da leader, tutta racchiusa nella suo manifesto programmatico illustrato a voce alta: portare il Milan a vincere lo scudetto non per un solo anno ma per più stagioni.

Nessuna invidia per l’Inter

Amorim ne fa una questione culturale. Dividersi lo stadio è un’usanza tutta italiana e il derby diventa ancora più sentito. “Si affrontano due grandi squadre della stessa città che condividono lo stesso stadio, elemento non comune in Europa. I tifosi sentono molto la rivalità, qui c’è un popolo latino che ricorda la passione del Portogallo più che l’ambiente della Premier dove ogni squadra ha uno stadio proprio”. L’Inter è capolista e campione in carica ma Amorim, come nel nono comandamento, non desidera la roba d’altri. “Non provo invidia verso nessuno dei miei rivali, né per la squadra dell’Inter. Io sono esattamente dove volevo stare, ovvero in una Società con una rosa giovane che vuole costruire da zero”. Nessuna invidia ma molti apprezzamenti per i coinquilini di San Siro. “L’Inter è una squadra matura capace di giocare a occhi chiusi, può anche non allenarsi perché sa esattamente quali movimenti deve fare”. Una carezza in un pugno.

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Gonzalo Ramos l’uomo-derby

Il coraggio dunque. Quello Amorim lo mette sul tavolo della conferenza anche quando elegge il suo front man per domani. “Gonzalo Ramos può essere l’uomo derby, Dobbiamo alzare baricentro e squadra sul terreno di gioco, trascorrere più tempo in quella zona di campo per permettere a Ramos di fare il suo gioco. Sta giocando lontano dalla porta perché la squadra non riesce a spingere l’avversario negli ultimi trenta metri. Ma in qualsiasi partita un giocatore come Goncalo Ramos, che ha già dimostrato di poter spaccare la gara in qualsiasi momento e di poter segnare in ogni situazione, può essere lui l’uomo partita già nella prossima”. Ma anche con un monito alla squadra che lui vorrebbe più offensiva nonostante la sconfitta bella tonda col Bologna, che il tecnico attribuisce al calo fisico (“col Bologna è mancata energia, non dovevamo prendere due gol in pochi minuti”), ma anche ai tanti infortuni dovuti alla fatalità e non a precise responsabilità: “non dipende certo dallo staff medico. Certamente noi cerchiamo di ruotare gli uomini ma è inevitabile che qualcuno subisca un sovraccarico”.

Il Milan e lo scudetto

L’imprimatur di “Top Gun” conferitogli dal Presidente Cardinale gli è talmente piaciuto che vola alto per spiegare il suo progetto ambizioso, ovvero uno scudetto a lungo raggio. “Noi vogliamo vincere non solo un anno ma essere vincenti nell’arco di più stagioni. L’obiettivo della Società è vincere lo scudetto, non sappiamo quando potrà accadere ma la volontà è riuscire a vincere per molto tempo. Abbiamo bisogno di tempo per far crescere e migliorare la squadra, e sappiamo che le cose belle richiedono tempo per trovare la quadra perfetta e colpire nel segno. Penso che sia una buona analogia e che abbia perfettamente senso, ma questo non cancella il dolore della sconfitta. Quello resta lì, brucia ancora, ma dobbiamo essere estremamente chiari con i nostri tifosi, facendo capire loro che ci vorrà del tempo”.

Un volo pindarico a giudicare dal momento, ma Amorim dimostra anche di saper tenere i piedi sulla terra. “Al Milan bisogna sempre pensare allo scudetto come obiettivo, ma al momento abbiamo subìto troppi gol, siamo lontani dal vertice ma dobbiamo lottare finché si può. Il mio compito è cercare di far crescere la squadra”. E già domani nel suo primo derby della Madunina capiremo dove può volare il Tom Cruise di Lisbona.