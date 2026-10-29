Milan, Amorim senza scuse per il derby: l’infermeria restituisce tre titolari, il tecnico pronto a una mossa azzardata

Buone notizie in vista della gara con l’Inter per l’allenatore rossonero, che dopo la sconfitta col Bologna si era lamentato delle troppe assenze

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L’infermeria del Milan si svuota in vista del derby e Ruben Amorim resta senza scuse: dopo il k.o. con il Bologna il tecnico si era lamentato delle troppe assenze, ma per l’Inter recupererà Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira: tutti e tre potrebbero partire titolari, una mossa azzardata ma necessaria per rilanciare i rossoneri.

Milan, recuperati Gila, Rabiot e Moreira

Buone notizie dall’infermeria del Milan: Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira, tutti assenti ieri nella sconfitta a San Siro contro il Bologna, hanno recuperato dai rispettivi infortuni e nella giornata di oggi sono allenati con il resto del gruppo. Ai box restano Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers, Ruben Loftus-Cheek e Samuel Chukwueze, oltre a Fikayo Tomori, che nella gara contro il Bologna ha subito un infortunio di natura muscolare: lo staff medico del Milan non si è ancora pronunciato sulle condizioni del difensore inglese, ma il suo recupero per il derby di sabato contro l’Inter appare improbabile.

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Amorim senza scuse

Complessivamente, il bilancio degli infortuni va dunque a migliorare in casa Milan e questo di certo rappresenta un elemento positivo per Ruben Amorim. Dopo il crollo contro il Bologna, infatti, l’allenatore portoghese ha assolto di fatto la squadra imputando la mancanza di energie del Milan alle troppe assenze. I rientri di Gila, Rabiot e Moreira non risolvono del tutto la situazione, ma rappresentano comunque quell’iniezione di vitalità di cui il Milan aveva bisogno. E, di certo, tolgono alibi ad Amorim: col rientro di tre titolari nelle rotazioni i rossoneri potranno provare a tenere alto il ritmo per tutta la gara, senza accusare cali come avvenuto col Bologna.

La mossa azzardata per il derby

Non è escluso, anzi, che Amorim rilanci Gila, Moreira e Rabiot già dal primo minuto: tornati oggi in gruppo, i tre potranno allenarsi con i compagni anche domani e quindi presentarsi in buone condizioni nel derby. Per come è stato descritto da Amorim nel post-gara di ieri, inoltre, il Milan ha immediato bisogno di forze fresche: dalle parole del tecnico è dunque facile immaginare che Gila, Moreira e Rabiot possano trovare spazio nella formazione titolare da opporre all’Inter.