Infermeria sempre più piena in casa Milan. Dopo Modric e Pavlovic Amorim perde per infortunio anche Camarda e Bartesaghi in vista della delicatissima sfida all'Olympiacos, dove i rossoneri non possono più sbagliare

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Con soli tre punti conquistati nelle prime quattro giornate, il Milan si presenta ad Atene per la sfida contro l’Olympiacos con l’obbligo di vincere per risalire la classifica dell’Europa League e avvicinarsi quanto meno alla zona che garantisce l’accesso ai play off. Una sfida alla quale Ruben Amorim si presenta però i giocatori contati visti i ben nove assenti per infortunio.

Milan, si fermano anche Camarda e Bartesaghi

Infermeria sempre più affollata in casa Milan, che nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con gli stop anche di Francesco Camarda e Davide Bartesaghi, costretti a saltare la trasferta in Grecia rispettivamente per un problema alla caviglia e per una peritendinite alla gamba destra. Due stop che si aggiungono a quelli recenti di Luka Modric, ko per un risentimento, e Strahinja Pavlovic, fermo per delle coliche renali.

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Tutti gli assenti in casa Milan

Quattro assenze pesanti per Amorim che si sommano a quelle dei lungo degenti Matteo Gabbia, lesione al flessore della coscia sinistra, Ruben Loftus-Cheek, lesione muscolare al flessore mediale della coscia sinistra, Alexis Saelemaekers, operato alla caviglia destra, Samuel Chukwueze, operato dopo la rottura del tendine del muscolo tensore dell’anca sinistra, e Pietro Terracciano, fermo per un problema alla spalla destra, per un totale di nove assenti per infortunio in casa Milan.

Amorim obbligato a vincere contro l’Olympiacos

Amorim si ritrova dunque così con gli uomini contati in vista della delicata trasferta in casa dell’Olympiacos, dove il Milan non si può permettere passi falsi viste le tre sconfitte nelle prime quattro giornate e l’attuale 28° posto in classifica. Il tecnico rossonero dovrà essere bravo a ridisegnare l’undici titolare, ma soprattutto a superare le enormi difficoltà che il Milan ha sempre avuto nelle precedenti uscite europee quando ha fatto ricorso al turnover. Questo infatti appare la difficoltà più grande per i rossoneri, che senza alcuni dei propri pilastri hanno spesso e volentieri faticato. Un altro errore che il Milan non dovrà commettere sarà quello di piacersi troppo e presentarsi alla sfida con quell’eccesso di arroganza che già dopo la vittoria contro l’Inter nel derby hanno pagato a caro prezzo contro il Ferencvaros.

Per l’occasione il tecnico portoghese potrebbe anche decidere di passare alla difesa a quattro, anche se attualmente l’opzione più probabile come modulo sembra essere il 3-5-1-1. Questa la probabile formazione del Milan contro l’Olympiacos:

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara; Moreira, Musah, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Pulisic; Ramos.