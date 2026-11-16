Milan, per Endrick operazione alla Moreira: il piano di Cardinale per superare il muro eretto da Mourinho 

Lo Special One vuole tenersi stretto il brasiliano che invece vuole cambiare aria e rappresenta la prima opzione per il club rossonero: il patron pronto a intervenire

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Milan fa sul serio per Endrick, talento brasiliano intenzionato a lasciare il Real Madrid ma che José Mourinho non vuole liberare a gennaio: Gerry Cardinale sta preparando un’operazione “alla Moreira” per portare l’attaccante alla corte di Ruben Amorim.

Milan, Cardinale punta deciso su Endrick

Endrick non è un sogno per il Milan, ma un obiettivo concreto per il mercato di gennaio. Ne è convinto Gerry Cardinale, che non ha intenzione di arrendersi di fronte al muro eretto da José Mourinho attorno al talento brasiliano: l’attaccante vuole lasciare il Real Madrid e tanto basta al patron rossonero per ritenere il suo acquisto possibile già nell’ormai vicina finestra invernale del calciomercato.

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Operazione alla Moreira per Endrick

Per convincere il Real a cedere Endrick, infatti, Cardinale sta preparando un’operazione “alla Moreira”. Come per l’esterno belga prelevato la scorsa estate dallo Strasburgo, infatti, il patron del Milan ha intenzione di formulare un’offerta irrinunciabile ai blancos. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Cardinale sarebbe pronto a investire addirittura 60 milioni di euro, con la possibilità di rilanciare fino a 70 milioni, per il cartellino dell’attaccante.

E nel caso in cui il Real tentennasse di fronte all’idea di privarsi di un talento che ancora deve esprimere tutto il suo potenziale, Cardinale ha pronta la soluzione: una clausola di recompra attorno agli 80 milioni, simile a quella che il Como ha inserito nel contratto di acquisto di Nico Paz.

Perché Cardinale vuole Endrick

Ma perché Cardinale è pronto a sborsare una cifra tanto alta per un giocatore che in Europa non si è ancora affermato come un vero top player? Per rispondere bisogna fare nuovamente riferimento a Diego Moreira: come il belga, anche il brasiliano è un calciatore giovane, dall’enorme potenziale tecnico, in grado di accompagnare il Milan nella crescita che Cardinale ha in mente per il club rossonero nei prossimi anni.

Il patron rossonero è convinto che la maxi-valutazione di Endrick sarebbe un investimento destinato a pagare dividendi importanti sia in termini economici che sportivi nei prossimi anni, esattamente come Moreira. Di qui la decisione di “giocare pesante” già a gennaio per riuscire a mettere le mani sul suo cartellino. Mourinho, sia chiaro, resterà un ostacolo. Tuttavia Cardinale non ha alcuna intenzione di arrendersi prima ancora di combattere.