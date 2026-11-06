La prestazione sconcertante di San Siro mostra i lati deboli di una squadra ancora in via di costruzione a cui manca, va ammesso, identità e continuità

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Nella prestazione orribile andata in scena al Giuseppe Meazza, che cosa si dovrebbe salvare del Milan? Forse la disfatta con il Ferencvaros dovrebbe essere solo un punto per ripartire, un reset automatico a rimarcare un prima e un dopo per riportare la squadra ai vertici di un’Europa che il passato glorioso impone di riconquistare, sul piano dei risultati. Non si può cancellare quanto è stato in mezzo con il disastro di Bournemouth e l’illusione di Salisburgo. Il derby aveva riportato magia. Sentita, motivante, quasi immaginifica per i piccoli ma preziosi esempi di tattica e fluidità di gioco.

La disfatta orribile del Milan a San Siro

Zero gol a San Siro, tre partite senza reti segnate, tre punti in classifica: l’Europa League parla una lingua incomprensibile ma impetuosa e senza giustificazioni non da un Milan che arriva da un derby vinto e che deve puntare a tornare ai vertici del campionato per realizzare sul versante europeo obiettivi rilevanti, sul piano sportivo quanto economico-finanziario.

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Certo, Milan-Inter stride con Milan-Ferencvaros nonostante siano trascorsi appena cinque giorni e Ruben Amorim avesse dimostrato che la sua filosofia di gioco potesse portare delle possibilità.

ANSA

I problemi della fase difensiva

Indubbiamente il reparto arretrato è parso debole, troppo molle. Le discese avversarie in area, su continue ripartenze hanno dimostrato quanto ci sia ancora da costruire nella fase difensiva con l’aggravarsi di errori individuale. Di certo Amorim si è addossato colpe che non erano sue, solo ed esclusivamente di impostazione, modulo e schemi sperimentali.

Il possesso palla schiacciante degli ungheresi su cui c’è poco da aggiungere (68%) si somma all’atteggiamento remissivo, la mancanza di idee e anche alle occasioni da gol. Le statistiche sono eloquenti: possesso palla, passaggi riusciti e attacchi sono in percentuale favorevole e schiacciante a favore degli ungheresi. Milan assente, irreperibile o pure demotivato, se non a sprazzi.

Gonçalo Ramos non è entrato mai in partita, è parso carente e disorientato nonché arrendevole rispetto ai difensori (modesti) degli ungheresi. l contrario di quel che avviene con la maglia della Nazionale portoghese, appena salutata da Cristiano Ronaldo, ma questa è un’altra storia.

Milan irriconoscibile dopo il derby

Non si può responsabilizzare più di tanto il giovane Terracciano, quando pure sul fronte reti non c’è altro da aggiungere. Camarda è entrato verso la fine contro il Ferencvaros, dimostrando un po’ di attaccamento alla maglia rossonera e poco altro. Cambiato il modulo iniziale del Milan, sceso in campo con un 4-4-1-1 molto scolastico, con Rabiot trequartista, con le linee molto vicine tra di loro.

Dopo lo 0-2, Amorim – deluso più che mai – avrebbe tenuto a rapporto la squadra nello spogliatoio per analizzare la sconfitta del Milan in un Meazza sconvolto e frustrato. Si deve ripartire, e presto, se i fautori del nuovo progetto non desiderano vederlo sciogliersi prima della fine del girone d’andata.