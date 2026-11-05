I rossoneri tornano protagonisti in Europa League con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria contro il Salisburgo: le scelte di formazione

Torna l’Europa League, torna in campo anche il Milan di Amorim che ospita il Ferencvaros a San Siro nella quarta giornata della League Phase. Reduci dal successo nel derby contro l’Inter, i rossoneri cercano conferme anche in Europa dopo un avvio sottotono, segnato dalle sconfitte contro Benfica e Bournemouth. Il successo conquistato sul campo del Salisburgo ha però rappresentato un primo segnale di ripresa e ora l’obiettivo del Diavolo è dare continuità a quella vittoria, invertendo un rendimento europeo che racconta di un solo successo nelle ultime sei gare. Di fronte, però, ci sarà un avversario tutt’altro che agevole. Gli ungheresi di Borbely sono infatti tra le cinque squadre ancora a punteggio pieno nella competizione. Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida.

Milan, le formazioni ufficiali: le scelte di Amorim per la sfida europea

Dopo il successo nel derby della Madonnina, Amorim cambia diversi interpreti per la sfida europea contro il Ferencvaros. Tra i pali spazio a Torriani, chiamato a sosituire lo squalificato Maignan. Novità anche sulle corsie difensive, con Terracciano e Bartesaghi schierati rispettivamente a destra e a sinistra, mentre al centro vengono confermati De Winter e Diawara. A centrocampo torna titolare Jashari, che agisce al fianco di Musah, mentre sulle fasce Amorim si affida a Hutchinson e Cissé. Nessuna variazione, invece, sulla trequarti, dove Rabiot viene confermato alle spalle di Goncalo Ramos, riferimento offensivo dei rossoneri.

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Ferencvaros, le scelte di Borbely

Dall’altra parte, il Ferencvaros si presenta a San Siro forte di un percorso europeo fin qui impeccabile. La fomrazione ungherese, approdata alla fase campionato dopo aver superato quattro turni preliminari, si affida al 4-3-3 di Borbely. Davanti a Dibusz, la linea difensiva è composta da Osvath, Gomez, Raemaekers e Cadu, con Corbu e A. Nagy a presidiare la mediana.

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-4-1-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara, Bartestaghi; Hutchinson, Musah, Jashari, Cisse; Rabiot; Gonçalo Ramos. A disp .: Pittarella, Bouyer, Gila, Vladimirov, Estupinan, Modric, Comotto, Moreira, Pulisic, Camarda. All . Amorim.

Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara, Bartestaghi; Hutchinson, Musah, Jashari, Cisse; Rabiot; Gonçalo Ramos. .: Pittarella, Bouyer, Gila, Vladimirov, Estupinan, Modric, Comotto, Moreira, Pulisic, Camarda. . Amorim. FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Osvath, Gomez, Raemaekers, Cadu; Bero, A. Nagy, Corbu; Zachariassen, Joseph, Birmancevic. A disp.: A. Varga, Zohoré, Keita, Levi, Yusuf, Arzani, Bagi, O. Nagy, Z. Varga, Madarasz, Maiga, Rommens. All. Borbely

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