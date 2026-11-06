Milan-Ferencváros, moviola: Diavolo in padella anche in 11 contro 10 grazie al Var, la foto del match al 93’ con Camarda e Rabiot

La prova dell’arbitro Schnyder a San Siro nella quarta giornata della phase di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto svizzero ha ammonito 3 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Un po’ severo ma tutto sommato puntuale l’arbitro svizzero Schnyder che sbaglia poco a San Siro nella quarta giornata della phase di Europa League. Vediamo cosa è successo.

Milan-Ferencvaros, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Il primo giallo della gara è per Cisse che al 32′ ferma fallosamente Bero ed è l’unico caso di un primo tempo dominato dai magiari che hanno sfiorato più volte il gol. Al 51′ De Winter ferma una ripartenza e viene ammonito.

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San Siro perde la pazienza

Al 52′ pasticcio clamoroso di De Winter e Torriani, con il portiere del Milan che controlla male un retropassaggio insidioso dello svizzero: Zachariassen gli ruba palla e Joseph a porta vuota segna. Al 57′ fischi di San Siro per un cross da dimenticare di Terracciano. Si stanno spazientendo i tifosi.

Il rosso a Yusuf

Al 66′ Milan nel caos più totale tra centrocampo e difesa, Zachariassen si invola da solo verso Torriani, tocca per Joseph che raddoppia. Al 77′ c’è una gomitata di Yusuf su Gila a palla lontana: Schnyder non se ne avvede ma viene richiamato al monitor dal Var e torna in campo col cartellino rosso. Ferencvaros in 10 uomini ma cambia poco. Al 93′ Rabiot e Camarda, goffi, si intralciano a vicenda davanti alla porta. Lo specchio di una serata da dimenticare. Al 94′ ammonito Nagy per una trattenuta e dopo il recupero finisce 0-2.

Chi è l’arbitro Schnyder

Svizzero, classe 1986, Schnyder ha un’esperienza limitata a livello internazionale pur essendo arbitro Fifa dal 2018. Urs Schnyder è insegnante di educazione fisica, una volta per un arbitraggio ha ricevuto anche minacce di morte, è frontman di una band di doom metal, i Preamp Disaster, i Disastri del preamplificatore. Ha arbitrato l’anno scorso anche Italia-Moldavia.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Marco e Benjamin Zurcher con Wolfensberger IV uomo, Fahndrich al Var e Schroeder all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Cisse, De Winter, Nagy, espulso Yusuf