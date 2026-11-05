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Milan-Ferencvaros 0-2, pagelle: De Winter (4,5) e Torriani (5) disastrosi, Moreira (6,5) l’unico a provarci

A San Siro gli ungheresi puniscono due volte il Milan: Joseph sfrutta un retropassaggio sbagliato e un contropiede. I rossoneri creano poco e sbagliano tanto

4 min di lettura

Dopo l’exploit nel derby, il Milan subisce la sua seconda sconfitta stagionale in Europa League e cade a San Siro contro il Ferencvaros, che vince 0-2 sfruttando al massimo gli errori rossoneri. Il protagonista è Joseph: prima approfitta di un retropassaggio sbagliato di De Winter e della lentezza di Torriani, poi chiude il contropiede servito da Zachariassen depositando il pallone a porta vuota. Ungheresi pericolosi già nel primo tempo, quando Torriani aveva tenuto in piedi i suoi con diverse parate.

Il triplo cambio all’intervallo, con Pulisic, Moreira e Gila in campo, non cambia l’andamento della partita. Il Milan spinge soprattutto con i cross di Moreira, ma Dibusz li respinge tutti con i pugni, e là davanti manca precisione: Cisse sbaglia l’occasione più nitida del primo tempo, Hutchinson quella della ripresa. Anche gli ingressi di Modric e Camarda non bastano. Bocciati soprattutto De Winter e Jashari, i cui errori in costruzione hanno pesato più di ogni altra cosa sulla serata rossonera.

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Top e Flop del Milan: De Winter e Torriani, errori pesanti

  • Torriani 5: È il motivo per cui il Milan arriva all’intervallo sullo 0-0. Joseph lo impegna più volte e lui risponde sempre. Nella ripresa alza sopra la traversa anche la botta ravvicinata di Zachariassen. Sul primo gol, però, ha una parte di colp importantea: sul retropassaggio di De Winter è troppo lento a liberarsi del pallone e permette a Joseph di rubarglielo.
  • Terracciano 5,5: In avvio anticipa bene Joseph su un traversone pericoloso, ed è il suo momento migliore. Quando prova ad accompagnare l’azione, però, i cross sono imprecisi e le azioni del Milan si spengono sulla fascia. In difesa è ordinato, in attacco porta poco.
  • De Winter 4,5: La sua partita è segnata dal retropassaggio rischioso che regala il vantaggio al Ferencvaros. Era stato anche puntuale in alcune chiusure, ma si fa ammonire per un fallo su Birmancevic e poco dopo commette l’errore decisivo. In una partita così bloccata, un errore del genere costa la sconfitta e il voto.
  • Bartesaghi 5: Una serata difficile. I suoi passaggi sono spesso troppo lunghi per i compagni. Le poche volte che Rabiot lo cerca in ripartenza, la difesa ungherese lo anticipa.
  • Musah 5,5: Corre e recupera ma con il pallone tra i piedi offre poche soluzioni. Chiude il primo tempo senza aver lasciato il segno e viene sostituito.
  • Jashari 4,5: Gli viene chiesto di abbassarsi tra i centrali per far partire la manovra, ma è proprio lì che sbaglia. Un suo retropassaggio errato diventa un assist per Joseph, salvato solo da Torriani. È la stessa disattenzione che, nel secondo tempo, porterà al gol di De Winter. In regia non dà mai ritmo e Modric lo sostituisce prima dell’ora di gioco.
  • Rabiot 6,5: È il riferimento offensivo del primo tempo: si muove su tutto il fronte d’attacco ed è il giocatore più cercato dai compagni. Nella ripresa arretra in mediana per dare equilibrio e il Milan perde il suo uomo più pericoloso tra le linee. È comunque il più lucido del centrocampo, ma non può risolvere tutto da solo.
  • Cisse 5: Si fa vedere soprattutto per la lucidità nei primi passaggi, poi spreca. Su una sponda perfetta di Ramos, da centro area, manda alto di molto: è l’occasione migliore del primo tempo rossonero. Prende anche un giallo e all’intervallo resta negli spogliatoi.
  • Ramos 6: È l’attaccante più utile del Milan: fa la sponda per Cisse, serve a Hutchinson il pallone buono della ripresa. Gli manca però il gol, e quando prova a girarsi e calciare da fuori il tiro è impreciso.
  • Hutchinson 5,5: Nella ripresa cambia spesso posizione, prima alle spalle di Ramos e poi di nuovo sulla destra, e si fa vedere di più. Tira molto ma da posizioni difficili e senza precisione. Quando Ramos gli serve in area il pallone che può riaprire la partita, non trova la porta.

Top e Flop del Ferencvaros

  • Dibusz 6,5: Il Milan lo impegna poco con i tiri, ma lui gestisce bene l’area. Sui numerosi cross esce con sicurezza e respinge con i pugni, togliendo ai rossoneri la loro soluzione principale.
  • Zachariassen 7: Prima di servire a Joseph il pallone del raddoppio, aveva già fatto paura a Torriani con un tiro dentro l’area e un altro ravvicinato che il portiere rossonero ha alzato sopra la traversa. Vince i duelli in area, si inserisce senza sosta e fa l’assist decisivo.
  • Birmancevic 6: Sulla sinistra è sempre un problema per il Milan: sfonda, mette in mezzo e si guadagna il giallo di De Winter. Gli manca però la precisione nell’ultimo passaggio.
  • Corbu 6,5: Contro Bartesaghi ha la meglio in quasi tutti i duelli: gli ruba palla e non gli lascia spazio. È uno dei motivi per cui il Milan non riesce a spingere sulla sinistra.
  • Bero 5,5: A centrocampo si vede poco e il Milan riesce spesso a superarlo con il palleggio. Esce nella ripresa.

Il migliore in campo: Joseph, doppietta da opportunista

  • Joseph 7,5: Fa paura alla difesa rossonera fin dai primi minuti: lotta in area, si fa trovare pronto sull’errore di Jashari e impegna Torriani in svariate occasioni. Nella ripresa approfitta dell’indecisione tra De Winter e Torriani per il vantaggio, poi chiude il contropiede del raddoppio. Una doppietta da attaccante di razza che regala una vittoria storica ai suoi.

Il giudizio sull’arbitro: partita senza episodi controversi

Urs Schnyder 6: Gestisce senza difficoltà una partita corretta e senza episodi da moviola. I gialli a Cisse e De Winter sono giusti, e richiama Bartesaghi al momento opportuno. Nessuna decisione ha cambiato la partita.

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