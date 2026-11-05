A San Siro gli ungheresi puniscono due volte il Milan: Joseph sfrutta un retropassaggio sbagliato e un contropiede. I rossoneri creano poco e sbagliano tanto

Dopo l’exploit nel derby, il Milan subisce la sua seconda sconfitta stagionale in Europa League e cade a San Siro contro il Ferencvaros, che vince 0-2 sfruttando al massimo gli errori rossoneri. Il protagonista è Joseph: prima approfitta di un retropassaggio sbagliato di De Winter e della lentezza di Torriani, poi chiude il contropiede servito da Zachariassen depositando il pallone a porta vuota. Ungheresi pericolosi già nel primo tempo, quando Torriani aveva tenuto in piedi i suoi con diverse parate.

Il triplo cambio all’intervallo, con Pulisic, Moreira e Gila in campo, non cambia l’andamento della partita. Il Milan spinge soprattutto con i cross di Moreira, ma Dibusz li respinge tutti con i pugni, e là davanti manca precisione: Cisse sbaglia l’occasione più nitida del primo tempo, Hutchinson quella della ripresa. Anche gli ingressi di Modric e Camarda non bastano. Bocciati soprattutto De Winter e Jashari, i cui errori in costruzione hanno pesato più di ogni altra cosa sulla serata rossonera.