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Milan, lo sfogo di Amorim è l’opposto di Allegri: parole durissime. La bocciatura di Costacurta: “Leziosi e supponenti”

Il Milan ko 2-0 contro il Ferencvaros e scivola in Europa League. Amorim non cerca alibi, mentre Allegri aveva difeso il Napoli dopo il ko con il Porto. Costacurta rincara la dose

2 min di lettura

Domenico Esposito

Domenico Esposito

Giornalista

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

C’è un Milan formato campionato, capace di stravincere il derby e che sogna lo scudetto. E un Milan di coppa, che colleziona figuracce. L’ultima sconfitta contro il Ferencvaros ha spazientito San Siro, che ha fischiato già all’intervallo. E anche Amorim, costretto a ricorrere a un triplice cambio all’intervallo. Il 2-0 finale a favore dei magiari inguaia i rossoneri, rimasti a quota 3 punti dopo quattro giornate di Europa League, ma soprattutto ha spinto il tecnico portoghese a un’analisi dura, ben diversa da quella di Max Allegri dopo il poker incassato ieri dal Napoli in Champions League.

Milan, eurofiguraccia col Ferencvaros: Amorim durissimo

Doveva essere la partita delle conferme. Invece, si è rivelata un disastro. In Europa League il Milan proprio non gira. E gli esperimenti di Amorim continuano a fallire. Fin dai primi minuti l’ex United ha mostrato una certa insofferenza per l’atteggiamento in campo dei suoi e il triplice cambio attuato a fine primo tempo, con Moreira, Gila e Pulisic entrati al posto di Musah, Diawara e Cisse, è la fotografia del malcontento dell’allenatore.

Ai microfoni di Sky Amorim non ha certo giocato a nascondino: “Non ricordo un primo tempo simile, non c’è spiegazione. È una questione di ambizione e concentrazione. Non eravamo pronti e preparati per giocare a calcio questa sera”. Un’analisi brutalmente sincera. “Chi indossa la maglia del Milan ha una responsabilità e non può presentarsi in campo così, indipendentemente dalla competizione”.

Un’analisi ben diversa da quella di Allegri

A differenza di Allegri, che ieri ha difeso la prestazione della squadra dopo il 4-1 con cui il Porto ha asfaltato il Napoli in Champions League, per Amorim “non ci sono scuse. Spesso ho argomentazioni per difendere la nostra squadra, ma non stasera. Dobbiamo essere più umili”.

Già nella conferenza stampa della vigilia il tecnico lusitano aveva messo in guardia l’ambiente, esaltato dalla bella e convincente vittoria nel derby: “Non sono soddisfatto né in campionato né in Europa League”, aveva detto risultando profetico.

Costacurta boccia il Milan: “Leziosi e supponenti”

Nel salotto di Sky l’ex leggenda rossonera ha bocciato senza mezzi termini la prova del Diavolo. Costacurta ha parlato di “atteggiamento lezioso e supponente”, sottolineando come i tre calciatori sostituiti all’intervallo “non possono giocare in quel modo”. Billy non ha dubbi: “Il primo tempo del Milan è stato tra i peggiori degli ultimi quattro o cinque anni. Un atteggiamento molto grave”. Per De Winter il problema “è mentale”. Sulla stessa lunghezza d’onda Bartesaghi: “Dobbiamo farci delle domande su questo e darci delle risposte. Non deve succedere più”.

Milan, lo sfogo di Amorim è l’opposto di Allegri: parole durissime. La bocciatura di Costacurta: “Leziosi e supponenti” Getty

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