A San Siro il Milan di Amorim riparte dopo la sosta: Maignan tra i pali, Rabiot sulla trequarti e Ramos centravanti. Alvini si affida a Bîrligea.

Il Milan torna in campo a San Siro in una sfida che si preannuncia frizzantina. Da una parte i rossoneri di Amorim che vogliono confermare quanto di buono mostrato nell’ultimo successo contro il Genoa, dall’altra il Frosinone di Alvini che ad oggi è la rivelazione del campionato di Serie A: le formazioni ufficiali di Milan-Frosinone e le scelte dei tecnici per la gara delle ore 18:00.

Milan-Frosinone, le formazioni ufficiali

Amorim sceglie il 4-4-1-1, con Maignan a difendere la porta e una linea arretrata composta da Gila, De Winter, Diawara e Bartesaghi. In mezzo al campo spazio alla qualità e all’esperienza di Modric, affiancato da Musah, mentre Moreira e Pulisic agiranno sulle corsie esterne. Alle spalle dell’unica punta Gonçalo Ramos ci sarà Rabiot, chiamato a collegare centrocampo e attacco e a inserirsi negli spazi. Una soluzione che permette al tecnico portoghese di sfruttare la fisicità del francese e la sua capacità di accompagnare l’azione offensiva.

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Dall’altra parte Alvini conferma il 4-2-3-1, affidandosi a Palmisani tra i pali. In difesa spazio a Oyono, Calvani, Monterisi e Terzic, con Calò e Masini a fare da schermo davanti alla retroguardia. Sulla trequarti agiranno Ghedjemis, Schmid e Kvernadze, pronti a sostenere Bîrligea, riferimento centrale dell’attacco in assenza di Raimondo. Il Frosinone punta sulla velocità degli esterni e sulla capacità di ripartire rapidamente, cercando di mettere in difficoltà la retroguardia rossonera.

Milan (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Moreira, Musah, Modric, Pulisic; Rabiot; Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Terzic; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bîrligea. Allenatore: Massimiliano Alvini.

Come sta il Milan: Amorim cerca continuità dopo la sosta

Il Milan arriva all’appuntamento con la voglia di dare continuità al proprio percorso in campionato. I rossoneri hanno raccolto 24 punti nelle prime undici giornate e occupano il quarto posto in classifica, confermandosi tra le squadre più competitive della Serie A. La vittoria contro il Genoa ha rappresentato un’iniezione di fiducia importante, soprattutto perché arrivata dopo il successo nel derby contro l’Inter. Adesso Amorim vuole evitare nuovi passaggi a vuoto e consolidare la crescita della squadra, che ha mostrato segnali incoraggianti sul piano del gioco e dei risultati.

Non mancano, però, gli aspetti da migliorare. Lo stesso allenatore portoghese ha evidenziato le difficoltà della squadra nell’arrivare con continuità negli ultimi metri e nel produrre occasioni da gol. Gonçalo Ramos, pur essendo un riferimento importante per il gioco offensivo, ha bisogno di maggiore supporto da parte dei compagni. Anche la gestione dei vantaggi resta un tema da affrontare: il Milan tende talvolta ad abbassarsi troppo quando si trova davanti nel punteggio. Sul fronte degli indisponibili pesano le assenze di Gabbia, Tomori, Saelemaekers, Chukwueze e Loftus-Cheek, mentre Pavlović torna a disposizione dopo i problemi fisici delle ultime settimane.

Come sta il Frosinone: Alvini è la sorpresa del campionato

Dall’altra parte c’è un Frosinone che sta andando ben oltre le aspettative della vigilia. La formazione di Massimiliano Alvini, neopromossa in Serie A, occupa la sesta posizione con 20 punti conquistati in undici giornate. Un bottino che racconta perfettamente il valore del percorso dei ciociari, capaci di conquistare sei vittorie e realizzare già 24 reti. Numeri importanti per una squadra che ha dimostrato di poter competere anche contro avversarie sulla carta più attrezzate.

Il merito è soprattutto di un’organizzazione offensiva efficace, con il 4-2-3-1 che permette agli esterni di attaccare gli spazi e ai centrocampisti di accompagnare la manovra. Alvini ha costruito una squadra coraggiosa, veloce e aggressiva, caratteristiche che possono creare problemi anche a San Siro. Il Frosinone arriva tuttavia da una sconfitta in trasferta e dovrà fare i conti con alcune assenze importanti. In particolare pesa quella di Raimondo, uno dei protagonisti della stagione ciociara, oltre alla squalifica di Bracaglia. Toccherà a Bîrligea guidare il reparto offensivo, con Schmid, Ghedjemis e Kvernadze pronti a supportarlo.

Milan-Frosinone: le curiosità della partita

I precedenti sorridono nettamente al Milan. Nei sei confronti disputati in Serie A, i rossoneri hanno raccolto tre vittorie e tre pareggi, senza mai perdere contro i ciociari. Il dato più significativo riguarda la produzione offensiva: il Diavolo ha realizzato 15 gol complessivi, con una media di 2,5 reti a partita. Soltanto contro il Pescara il Milan ha una media realizzativa superiore tra le avversarie affrontate almeno cinque volte nella competizione.

C’è poi un altro dato interessante che riguarda il momento delle due squadre. Il Milan ha l’opportunità di centrare la terza vittoria consecutiva in campionato, un traguardo che non raggiungeva dal periodo tra novembre e dicembre 2025. I rossoneri sono inoltre la squadra che ha segnato più gol nel primo quarto d’ora di gioco, con sei reti, mentre il Frosinone è tra le formazioni più prolifiche nella prima mezz’ora, con dieci gol.

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