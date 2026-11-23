La prova dell’arbitro Pairetto a San Siro nella 12esima di A analizzata ai raggi X, il fischietto piemontese ha ammonito 5 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Prestazione abbastanza buona per Pairetto che non commette gravi errori ma non sempre è preciso nei provvedimenti disciplinari. Vediamo cosa è successo a San Siro nella 12esima giornata di serie A.

Milan-Frosinone, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Dopo soli 4′ autogol di Calvini che spiazza Palmisani. Al 18′ Pairetto non fischia un contatto di Calò sull’americano, che nel tentativo di proteggere un pallone viene messo giù. L’arbitro lascia proseguire per via dell’entità del contatto, nonostante le proteste del calciatore milanista. Regolare al 19′ il gol di Ramos su assist di Rabiot. Al 25′ un paio di lisci della difesa rossonera in areano crea un rimpallo favorevole per Masini che accorcia, battendo Maignan.

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Le scuse dell’arbitro

Al 30′ proteste del Frosinone per possibile tocco di mano in area avversaria su un cross di Ghedjemis. Il traversone colpisce prima la coscia e poi il braccio, l’arbitro lascia proseguire. Singolare episodio al 34’: Cittadini commette fallo su Rabiot, l’arbitro fischia interrompendo un’azione pericolosa, con Goncalo Ramos che sarebbe potuto andare in porta. Protestano i rossoneri. Il direttore di gara, mentre estrae il cartellino giallo per il difensore del Frosinone, alza le mani per scusarsi, riconoscendo l’errore. Al 40′ ammonito Calò per proteste. Al 41′ scintille tra Ramos e Monterisi, poi interviene Oyono prima che Pairetto divida i due litiganti.

Il Var cambia tutto

Valido al 48′ il tris rossonero firmato da Jashari su assist del sontuoso Rabiot. Al 53′ Palmisani prende con le mani un retropassaggio di Calvani. Pairetto fischia la punizione in area su indicazione dell’assistente, che ha ravvisato la volontarietà del passaggio. Al 56′ ammonito Monterisi per fallo su Cisse. Al 60′ segna Cisse ma scatta in off-side sul passaggio di Moreira. Il gioco riprende per 2′ ma interviene il Var che dopo lunga revisione cambia la decisione dell’arbitro e convalida la rete. Esultanza in ritardo e 4-1. Al 65′ ammonito Oyono per fallo reiterato su Musah. Regolare al 67′ la rete di Pulisic che scatta in contropiede per 60 metri e segna con lo scavino. Giallo per Cisse all’87’ e dopo 2’ di recupero finisce 5-1.

Chi è l’arbitro Pairetto

Arbitro dal 1999, Pairetto di Nichelino – la scelta per Milan-Frosinone, è figlio d’arte ed ha avuto una rapida ascesa nel mondo arbitrale arrivando negli organici nazionali già dopo solo 6 anni di tessera, venendo inquadrato alla CAI nel 2006. Ogni 3 anni, effettua i passaggi di categoria arrivando in CAN/B nel 2012. Nel 2016 viene inserito nell’organico CAN/A (oggi organico CAN) fino al raggiungimento di arbitro internazionale nel 2021. Nella scorsa stagione era stato impiegato inizialmente solo in B poi in A in Cagliari-Sassuolo e Verona-Parma. Ultima uscita in A in Napoli-Lazio.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Palermo e Laudato con Chiffi IV uomo, Pezzuto al Var e Prontera all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Cittadini, Calò, Monterisi, Oyono, Cisse.