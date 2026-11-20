Torna il campionato e il Milan è di nuovo sotto esame: domenica alle 20.45 a San Siro arriva la rivelazione Frosinone. Amorim è chiamato a dare continuità di risultati a una squadra che sta mostrando troppo spesso due facce in questa stagione.
- Milan, Maignan verso il recupero
- Frosinone, tre rientri per Alvini
- Milan-Frosinone, probabili formazioni
- L'arbitro di Milan-Frosinone, chi è Pairetto
Milan, Maignan verso il recupero
Le buone notizie per l’allenatore portoghese arrivano dall’infermeria. Maignan è praticamente recuperato: ieri ha svolto parte del lavoro in campo e ci sono ottime possibilità che torni titolare a differenza di Pavlovic, che si è allenato parzialmente in gruppo: non è ancora al 100% e verrà valutato nei prossimi giorni. Restano out Saelemaekers, Terracciano, Gabbia, Chukwueze, Tomori, Loftus-Cheek. In difesa ci saranno Gila, De Winter, Diawara e Bartesaghi, favorito su Estupinan. A centrocampo certa la presenza di Modric con Musah di fianco e Rabiot. Davanti confermato Goncalo Ramos con Diego Moreira. Il dubbio è su Pulisic, l’americano è in gran forma, ma anche reduce dagli impegni in Usa con la sua nazionale, se la gioca con Cisse.
Frosinone, tre rientri per Alvini
Nel Frosinone Alvini recupera Calvani, Cichella e Terzic dopo i problemi fisici che li avevano costretti a saltare gli impegni con le nazionali ma deve fare a meno dello squalificato Bracaglia sulla fascia sinistra della difesa.
Milan-Frosinone, probabili formazioni
Queste le probabili formazioni di Milan-Frosinone (domenica ore 20.45, diretta Dazn)
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Modric; Pulisic, Rabiot, Moreira; Gonçalo Ramos. All. Amorim.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Tchato; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea. Alll. Alvini
L’arbitro di Milan-Frosinone, chi è Pairetto
Arbitro dal 1999, Pairetto di Nichelino – la scelta per Milan-Frosinone – è figlio d’arte ed ha avuto una rapida ascesa nel mondo arbitrale arrivando negli organici nazionali già dopo solo 6 anni di tessera, venendo inquadrato alla CAI nel 2006. Ogni 3 anni, effettua i passaggi di categoria arrivando in CAN/B nel 2012. Nel 2016 viene inserito nell’organico CAN/A (oggi organico CAN) fino al raggiungimento di arbitro internazionale nel 2021. Nella scorsa stagione era stato impiegato inizialmente solo in B poi in A in Cagliari-Sassuolo e Verona-Parma. Ultima in A in Napoli-Lazio. Sarà coadiuvato dagli assistenti Palermo e Laudato con Chiffi IV uomo, Pezzuto al Var e Prontera all’Avar.