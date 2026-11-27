L’esultanza del portoghese sotto la curva greca scatena il parapiglia con gli avversari. Amorim si assume le responsabilità e invita il giocatore invita a crescere

Il talento non gli manca, la personalità nemmeno. Ma il gesto fatto da Diego Moreira dopo il gol finale del 4-2 ha scatenato l’inferno nella gara preserale di Europa League. Uno sguardo prolungato verso i tifosi avversari, qualche secondo immobile e il messaggio provocatorio alla curva. Un’esultanza che ha acceso gli animi e provocato un acceso confronto anche con diversi giocatori della squadra di casa. Ruben Amorim, nel postpartita di Olympiacos-Milan, ha scelto di condannare questo atteggiamento: scuse ai tifosi greci e un richiamo alla maturità.

La provocazione e la rissa sfiorata

Moreira ha festeggiato la rete del definitivo 4-2 proprio davanti al settore occupato dai sostenitori dell’Olympiacos, senza nascondere la propria soddisfazione e, soprattutto, senza risparmiare uno sguardo di sfida. Un atteggiamento che non è stato gradito dagli avversari. Saliakas e João Silva hanno raggiunto il portoghese per chiedergli spiegazioni: con il secondo il confronto è diventato rapidamente più acceso, tra gesti di disapprovazione, faccia a faccia e qualche spintone. Anche con Saliakas c’è stato un momento di tensione, prima che gli animi tornassero a calmarsi.

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Amorim condanna il suo gesto

Nel dopopartita è arrivata la presa di posizione di Ruben Amorim. Al tecnico è stato chiesto come avrebbe reagito se fosse stato un giocatore dell’Olympiacos a provocare nello stesso modo i tifosi del Milan. La risposta è stata diretta, senza cercare giustificazioni: “Non succederà più. Moreira è un ragazzo, deve crescere. Sappiamo che non ci piacerebbe se lo facessero con i nostri tifosi. È una mia responsabilità, ma non l’ha fatto in maniera cattiva. Chiedo scusa”.

Hutchinson migliore in campo

In conferenza stampa Amorim ha parlato anche delle scelte tecniche e della reazione della squadra, allontanando l’idea che la vittoria sia stata determinata esclusivamente dalle sue sostituzioni. Sull’uscita di Ramos ha chiarito: “Non ho cambiato la partita. Ramos è uscito perché aveva dolore. Il cambio era normale”. Poi ha spiegato cosa, secondo lui, ha davvero indirizzato la sfida: “Il secondo tempo l’Olympiacos era molto aggressivo, e sapevamo avrebbero perso lucidità e sarebbero andati in difficoltà. Dobbiamo capire meglio la partita. Tutto è combinato nel cambio partita. Hutchinson ha cambiato di più la partita di me. Cosa ha cambiato la partita è stato il primo gol”.

Il tecnico ha quindi sottolineato il contributo collettivo: “4-2 è un gran risultato. Penso che i giocatori, lo staff…hanno creduto alla vittoria. Sono grato a tutti. Oggi abbiamo dimostrato di fare di più, che abbiamo bisogno di tutti, ma lo spirito c’è”. Tra gli argomenti affrontati c’è anche l’arrivo di Hutchinson, sul quale circolavano indiscrezioni riguardo a una precisa richiesta dell’allenatore. Amorim ha respinto l’idea di una scelta individuale, spiegando il metodo condiviso dal club: “Quando facciamo qualcosa nel club siamo tutti in sintonia. Se qualcuno non è d’accordo su un calciatore si vira su altro. Quando arriva qualcuno è perché tutti credono nel calciatore”.

E sulle qualità dell’esterno ha aggiunto infine Amorim: “Serviva un giocatore con quelle caratteristiche. Alle volte vedi il talento. Ha avuto una stagione difficile al Nottingham ma ha fatto bene all’Ipswich. È molto forte a giocare nello stretto. Ha le potenzialità di fare di più soprattutto con la palla. Può fare quelle corse con la palla più spesso”.

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