Milan, Hardung si complica: l'Eintracht fa muro attorno al ds, anche Krosche in stand-by

Il 36enne tedesco, accostato ai rossoneri come nuovo direttore sportivo, rimane per ora a Francoforte: il club tedesco lo ha promosso

Si complica la possibilità di vedere Timmo Hardung al Milan. Il dirigente tedesco, 36 anni, accostato al club rossonero per ricoprire il ruolo di direttore sportivo, resterà almeno per il momento all’Eintracht Francoforte, che ha deciso di affidargli maggiori responsabilità all’interno della propria struttura dirigenziale.

Milan-Hardung, si complica

Hardung era stato indicato come possibile componente della nuova squadra dirigenziale milanista, in tandem con Markus Krösche, principale candidato per il ruolo di Head of Football. L’Eintracht, però, ha scelto di puntare su di lui per gestire tutte le attività sportive della prima squadra maschile, in attesa di individuare un nuovo direttore sportivo. La posizione si è liberata proprio in seguito all’uscita di scena di Krösche.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La scelta dopo il no di Spycher

La decisione della società tedesca è arrivata dopo il rifiuto di Christoph Spycher, attualmente legato allo Young Boys. Di fronte alla necessità di riorganizzare la propria area sportiva, l’Eintracht ha quindi deciso di promuovere Hardung, ampliandone le competenze e affidandogli la gestione dell’intero settore calcistico maschile. A confermare la scelta è stato l’amministratore delegato Axel Hellmann: «A Timmo Hardung è stato affidato il compito di guidare tutte le unità sportive del calcio maschile fino a nuovo avviso». Un incarico che comporterà anche una diversa distribuzione delle sue mansioni, con un maggiore coinvolgimento negli aspetti strategici e organizzativi del club e un minore impegno diretto nella gestione quotidiana della squadra.

Krösche resta nel mirino del Milan

La promozione di Hardung, almeno per il momento, sembra avere carattere temporaneo. L’Eintracht dovrà infatti individuare un nuovo direttore sportivo che possa assumere stabilmente le responsabilità lasciate vacanti da Krösche. Nel frattempo, Hardung rappresenta la soluzione interna scelta dalla dirigenza per garantire continuità operativa. Per il Milan, dunque, si tratta di un ostacolo in più nella costruzione del nuovo assetto dirigenziale. Krösche continua a essere un profilo seguito con grande interesse dai rossoneri, ma un suo eventuale approdo a Milanello non appare imminente. Anche la situazione di Hardung resta legata agli sviluppi futuri in casa Eintracht: la sua nuova promozione rischia di rallentare i piani milanisti, in attesa che si delinei con maggiore chiarezza il futuro dei due dirigenti tedeschi.