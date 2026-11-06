Milan, l’accusa di Hutchinson ai compagni e il malumore di Cardinale: tutti i retroscena del tonfo col Ferencvaros   

L'attaccante se l’è presa con le altre seconde linee per la sconfitta a San Siro che ha innervosito anche il proprietario di Redbird

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Non solo un Ruben Amorim eccezionalmente duro con i suoi giocatori, anche le accuse di Omari Hutchinson ai compagni e il malumore del patron Gerry Cardinale rientrano tra le conseguenze del tonfo del Milan contro il Ferencvaros in Europa League.

Milan, Amorim mai così duro

La debacle col Ferencvaros in Europa League ha interrotto un momento magico per il Milan dopo la vittoria nel derby e non solo a causa del risultato finale della partita di San Siro. La deludente prestazione offerta dai rossoneri è risultata quasi sorprendente per i tifosi e per lo stesso Ruben Amorim, che nel post gara ha offerto una versione inedita di sè: funereo l’atteggiamento davanti ai microfoni, rabbioso quello nello spogliatoio, dove – secondo quanto riferito da Sky Sport – Amorim avrebbe per la prima volta accusato i suoi giocatori di una prestazione “senza scuse”.

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L’accusa di Hutchinson alle altre seconde linee

A deludere l’allenatore, in particolare, le seconde linee che non hanno approfittato della titolarità per offrire la migliore versione di sé stessi. Tra loro anche Omari Hutchinson, che nel post partita si è lasciato andare ad un mea culpa che assomiglia però anche a un’accusa nei confronti dei suoi compagni di squadra. “Non abbiamo dimostrato la fame di arrivare primi sulla palla, di incidere in zona gol. Siamo stati molto lenti”, ha detto l’inglese a CBS Sport Golazo, per poi rincarare la dose e puntare il dito contro i giocatori finora meno utilizzati da Amorim. “Tanti di noi che non giochiamo spesso non abbiamo mostrato la fame necessaria… – ha detto Hutchinson – e penso che questo non sia stato sufficiente per vincere la partita”.

Il malumore di Cardinale

Altro retroscena di Milan-Ferencvaros è collegato alla reazione avuta da Gerry Cardinale alla prestazione dei rossoneri. Secondo Milannews, il patron sarebbe rimasto profondamente deluso e determinato a comprendere le cause del rendimento altalenante del Milan, capace di passare da prove esaltanti come quella offerta nel derby all’abulia completa del match perso con gli ungheresi.

Non è escluso un nuovo incontro con Amorim, col tecnico che potrebbe chiedere a Cardinale di agire con forza anche sul mercato di gennaio per assicurare al Milan giocatori in grado di entrare con maggiore continuità rispetto alle seconde linee attuali nelle sue rotazioni.