Milan, Amorim si scopre in emergenza: altri tre titolari infortunati, nuovo esperimento a Udine 

Il tecnico perde altre pedine importanti per la gara di domani e sarà costretto a varare una formazione completamente inedita: il problema è la fascia destra

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Non è un momento fortunato per il Milan, che domani contro l’Udinese si presenterà con una formazione del tutto inedita a causa dell’infortunio di altri tre titolari: per Ruben Amorim il problema principale è sulla fascia destra.

Milan, Amorim ritrova Ramos

Gonçalo Ramos ci sarà e questa è l’unica buona notizia per il Milan proveniente dall’infermeria in vista della gara di domani contro l’Udinese. Il centravanti portoghese è tornato ad allenarsi in gruppo già nella giornata di ieri e la sua convocazione appare scontata: Ruben Amorim dovrebbe rilanciarlo subito da titolare, anche perché il tecnico rossonero ha bisogno di certezze in un momento di assoluta emergenza per la sua squadra. Nella giornata di oggi, infatti, l’allenatore ha perso altri tre titolari.

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Infortuni per Gila, Rabiot e Moreira

E gli assenti a Udine non sono esattamente dei gregari. Il Milan dovrà fare a meno di Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira, ovvero tre giocatori chiave in questa prima parte della stagione rossonera. Gila si è fermato a causa di un’infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra, mentre Rabiot ha rimediato un affaticamento al polpaccio destro. Infortunio muscolare anche per Moreira, vittima di un affaticamento al flessore sinistro.

Amorim e il problema della fascia destra

Contro l’Udinese, dunque, Amorim dovrà inventarsi di fatto un nuovo Milan. Il problema del tecnico è soprattutto sulla fascia destra, già orfana di Samuel Chukwueze e dell’eventuale alternativa rappresentata da Alexis Saelemaekers. La soluzione al posto di Gila sul centro-destra della difesa porta dritto a Fikayo Tomori, utilizzato finora soltanto in Europa League, nelle partite contro Salisburgo e Bournemouth: considerando in 6’ in serie A contro l’Atalanta l’inglese ha giocato finora appena 139’.

Davanti a lui, nei quattro di centrocampo, un rossonero che ha giocato ancora meno: Filippo Terracciano, appena 63’ in campo (e tutti da braccetto) da quando è arrivato Amorim. L’alternativa è rappresentata dall’allargamento di Yunus Musah, con Ardon Jashari come scudiero di Luka Modric in mezzo.

Le opzioni in attacco

Senza Moreira, sulla sinistra è scontato l’utilizzo di Pervis Estupiñan, nettamente favorito su Davide Bartesaghi. In avanti, grazie al rientro di Ramos, Amorim ha maggiori opzioni per sostituire il belga. Con Christian Pulisic sicuro titolare sulla trequarti, il tecnico portoghese può scegliere tra Alphadjo Cissé, Ruben Loftus-Cheek e Omari Hutchinson per rimpiazzare Moreira.