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Milan-Inter 3-1, pagelle: Moreira devastante (8), Pulisic e Rabiot non sbagliano (7). La scossa Bastoni (6,5) stavolta non funziona

I top e flop del match del Meazza, valevole per la 10a giornata di Serie A. Si decide tutto nel primo tempo, chiaramente di marca rossonera.

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Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

Web editor

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Milan si aggiudica il derby della Madonnina battendo 3-1 l’Inter e riscattando immediatamente la pesante sconfitta contro il Bologna. I rossoneri partono fortissimo e indirizzano la partita già nei primi dieci minuti grazie a Pulisic, a segno su assist di Moreira, e al raddoppio di Rabiot sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’Inter reagisce e accorcia le distanze con Bastoni, bravo a sfruttare la sponda di Akanji, ma prima dell’intervallo è ancora Moreira a prendersi la scena con una splendida punizione che vale il 3-1. Nella ripresa i nerazzurri provano a riaprire il match, ma trovano sulla loro strada un grande Maignan, decisivo soprattutto sulla conclusione ravvicinata di Spence. Clamorosa anche l’occasione sprecata da Carlos Augusto, che manca il bersaglio a tu per tu con il portiere francese. Nel finale interviene anche il VAR, che richiama l’arbitro Guida e porta alla revoca del rigore inizialmente assegnato all’Inter per un presunto fallo di mano di Gila.

La squadra di Amorim gestisce il vantaggio e porta a casa tre punti pesantissimi, mentre per Chivu arriva una sconfitta che evidenzia le difficoltà difensive nerazzurre. Protagonista assoluto del derby è Moreira, autore di un gol e due assist, mentre tra gli ospiti deludono soprattutto Carlos Augusto e Barella. Ecco le pagelle di Milan e Inter con tutti i voti e i giudizi dei protagonisti della stracittadina.

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Il migliore in campo: Moreira è devastante

  • Moreira 8 Il migliore in campo. Apre la partita con un cross perfetto per il colpo di testa vincente di Pulisic, poi pennella l'assist da calcio d'angolo per Rabiot. Completa la serata con il gol del 3-1 su punizione, una conclusione precisa e imprendibile. Devastante. (Dall'89' Hutchinson ng).

Il giudizio sull'arbitro: Guida salvato dal Var

  • Guida 5,5 Direzione tranquilla in un derby intenso ma sostanzialmente corretto. Gestisce senza particolari difficoltà i contatti e le proteste, ricorrendo alle ammonizioni quando necessario. Assegna un rigore inesistente all'Inter, ci pensa il Var a salvarlo.

Le pagelle del Milan: Pulisic e Rabiot ci sono, Ramos nota stonata

  • Maignan 7 Reattivo e decisivo quando l'Inter prova a rientrare in partita. Straordinario il riflesso sulla conclusione ravvicinata di Spence, ma anche importante la parata sul tiro di Calhanoglu dal limite. Una sicurezza per tutta la squadra.
  • Pavlovic 7 Attento e aggressivo nei duelli, si fa valere anche nel gioco aereo. Cerca gloria personale con un colpo di testa che termina fuori di poco. Dà sostanza alla retroguardia.
  • Pulisic 7 Si fa trovare pronto dopo appena quattro minuti, quando sfrutta il cross di Moreira e firma il vantaggio rossonero con un colpo di testa preciso. Sempre pericoloso, dà profondità e qualità all'attacco. (Dall'83' Cisse ng).
  • Rabiot 7 Inserimenti, fisicità e personalità. Trova il raddoppio con un sinistro chirurgico sugli sviluppi di uno schema da calcio d'angolo. Ha il merito di dare sostanza al centrocampo e di accompagnare costantemente l'azione.
  • Musah 6,5 Dinamismo e intensità in mezzo al campo. Subisce il fallo che porta alla punizione trasformata da Moreira e contribuisce a mantenere alto il ritmo del Milan. (Dall'84' Jashari ng).
  • Gila 6 Partita ordinata, senza particolari sbavature. Tiene la posizione e limita gli spazi agli attaccanti nerazzurri, contribuendo alla solidità difensiva rossonera.
  • De Winter 6 Qualche incertezza, soprattutto nell'occasione in cui non riesce a intervenire sul pallone che arriva a Spence. Si riscatta con una prestazione complessivamente sufficiente, anche se rimedia un'ammonizione.
  • Diawara 6 Gara di applicazione e sacrificio. Spinge quando ne ha l'occasione, come dimostra il cross per Pavlovic, e non rinuncia al lavoro difensivo. (Dall'83' Bartesaghi ng).
  • Modric 7 Qualità ed esperienza al servizio della squadra. Recupera palloni, gestisce i tempi e prova anche la conclusione dalla distanza, sfortunatamente murata da Ramos. Fondamentale nel dare ordine al centrocampo.
  • Ramos 5,5 Serata complicata. Fatica a trovare spazi e a incidere nella manovra offensiva. Si rende utile nel lavoro per la squadra, ma non riesce a lasciare il segno sotto porta. (Dall'89' Terracciano ng).

Le pagelle dell'Inter: Carlos Augusto malissimo, si salva Bastoni

  • Bastoni 6,5 Segna il gol che riapre momentaneamente il derby con un colpo di testa preciso sugli sviluppi di un calcio d'angolo. In fase difensiva, però, concede troppo e soffre la pressione degli attaccanti rossoneri. (Dall'82' Dimarco ng).
  • J. Martinez 6 Subisce tre reti senza avere particolari responsabilità. Non può nulla sul colpo di testa angolato di Pulisic, sul sinistro preciso di Rabiot e sulla punizione di Moreira. Evita un passivo ancora più pesante con alcuni interventi.
  • Akanji 6 Non una serata semplice, soprattutto nei primi minuti, quando il Milan trova spazi con troppa facilità. Ha il merito di spizzare il pallone sul corner che porta al gol di Bastoni.
  • Spence 6 Prova a spingere sulla corsia e ha una grande occasione per trovare il pareggio, ma si scontra con un Maignan straordinario. Qualche difficoltà nella fase di copertura.
  • Bisseck 5,5 La difesa nerazzurra soffre terribilmente l'avvio del Milan. Fatica a contenere le iniziative rossonere e non riesce a dare sicurezza al reparto. Cresce leggermente con il passare dei minuti. (Dall'82' Bonny ng).
  • Calhanoglu 5,5 Prova a dare ordine alla manovra e mette il pallone in mezzo per il gol di Bastoni. Impegna Maignan con una conclusione dalla distanza, ma non riesce a incidere con continuità. (Dal 72' Zielinski 6 Ingresso nel tentativo di aumentare la qualità delle giocate a centrocampo ma è tardi).
  • Diouf 5,5 Non riesce a trovare la posizione giusta tra le linee e fatica a incidere sulla manovra offensiva. Prestazione opaca, con pochi spunti degni di nota. (Dal 72' Mkhitaryan 6 Gioca da trequartista ma non ha modo di incidere).
  • Sucic 5,5 Alterna qualche buona iniziativa a momenti di difficoltà. Ci prova con un destro dalla distanza, senza però riuscire a impensierire Maignan. Fatica a trovare continuità.
  • Thuram 5,5 Si muove molto, prova ad attaccare la profondità, ma resta troppo isolato e non riesce a rendersi pericoloso con continuità. Poco servito dai compagni.
  • Barella 5 Lontano dai suoi standard abituali. Fatica a prendere in mano il centrocampo e commette il fallo su Musah che porta alla punizione del 3-1. Poco lucido anche nella gestione del possesso. (Dall'82' Esposito ng).
  • Carlos Augusto 4,5 Serata da dimenticare. Soffre tremendamente Moreira in occasione del primo gol e si perde nelle letture difensive. Nella ripresa ha una clamorosa occasione per riaprire la partita, ma spreca malamente a tu per tu con Maignan.
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