Milan-Inter 3-1, pagelle: Moreira devastante (8), Pulisic e Rabiot non sbagliano (7). La scossa Bastoni (6,5) stavolta non funziona

I top e flop del match del Meazza, valevole per la 10a giornata di Serie A. Si decide tutto nel primo tempo, chiaramente di marca rossonera.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Milan si aggiudica il derby della Madonnina battendo 3-1 l’Inter e riscattando immediatamente la pesante sconfitta contro il Bologna. I rossoneri partono fortissimo e indirizzano la partita già nei primi dieci minuti grazie a Pulisic, a segno su assist di Moreira, e al raddoppio di Rabiot sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’Inter reagisce e accorcia le distanze con Bastoni, bravo a sfruttare la sponda di Akanji, ma prima dell’intervallo è ancora Moreira a prendersi la scena con una splendida punizione che vale il 3-1. Nella ripresa i nerazzurri provano a riaprire il match, ma trovano sulla loro strada un grande Maignan, decisivo soprattutto sulla conclusione ravvicinata di Spence. Clamorosa anche l’occasione sprecata da Carlos Augusto, che manca il bersaglio a tu per tu con il portiere francese. Nel finale interviene anche il VAR, che richiama l’arbitro Guida e porta alla revoca del rigore inizialmente assegnato all’Inter per un presunto fallo di mano di Gila.

La squadra di Amorim gestisce il vantaggio e porta a casa tre punti pesantissimi, mentre per Chivu arriva una sconfitta che evidenzia le difficoltà difensive nerazzurre. Protagonista assoluto del derby è Moreira, autore di un gol e due assist, mentre tra gli ospiti deludono soprattutto Carlos Augusto e Barella. Ecco le pagelle di Milan e Inter con tutti i voti e i giudizi dei protagonisti della stracittadina.