Milan-Inter, formazioni ufficiali: le mosse a sorpresa di Amorim e Chivu su Cisse, Modric e Spence

Amorim punta sul croato e Rabiot alle spalle di Goncalo Ramos, con Moreira preferito a Hutchinson. Chivu cambia modulo con Diouf e Sucic dietro Thuram punta unica. A destra il titolare è Spence

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

È tutto pronto per il primo derby della Madonnina della stagione. Milan e Inter si affrontano a San Siro alle 20:45, in una sfida che mette in palio punti pesanti per la classifica e una buona dose di orgoglio cittadino. I nerazzurri di Cristian Chivu arrivano all’appuntamento da capolista, forti di otto vittorie e un pareggio nelle prime nove giornate. Situazione differente per il Milan di Ruben Amorim, chiamato a riscattare la sconfitta per 4-2 contro il Bologna e a interrompere il momento positivo dei cugini. Tra assenze e scelte tecniche, non mancano le novità negli undici iniziali, con Modric, Cisse e Bonny tra i nomi da seguire.

Milan-Inter: le formazioni ufficiali

Il derby arriva in un momento importante per entrambe le squadre. L’Inter condivide il primo posto in classifica con la Lazio a quota 25 punti e vanta anche il miglior attacco del campionato con 25 reti realizzate. Il successo per 2-0 sul Venezia ha permesso a Chivu di presentarsi alla stracittadina con il morale alto, nonostante qualche difficoltà emersa durante la partita. Il Milan, fermo a 18 punti, cerca invece una risposta dopo il primo ko stagionale in Serie A, arrivato proprio contro il Bologna. I rossoneri possono però aggrapparsi alla tradizione recente: sono rimasti imbattuti negli ultimi sette derby, conquistando cinque vittorie e due pareggi. Per Amorim c’è anche l’obiettivo di rilanciare una squadra condizionata da numerose assenze.

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Milan, Amorim punta su Modric

Il tecnico portoghese prepara un Milan con alcune scelte significative soprattutto in mezzo al campo e sulla trequarti. Davanti a Maignan la linea difensiva è composta da Gila, De Winter, Pavlovic e Diawara, quest’ultimo preferito a Bartesaghi sulla corsia sinistra, mentre al centro c’è Modric, chiamato a dirigere la manovra rossonera insieme a Musah e Rabiot. Davanti Moreira vince il ballottaggio con Hutchinson e affianca Pulisic ai lati di Goncalo Ramos, con Cisse inizialmente in panchina nonostante la doppietta realizzata contro il Bologna.

Inter, Chivu sceglie Martinez e rilancia Diouf: Bonny parte fuori

Sul fronte nerazzurro, Chivu cambia modulo e vara il 3-4-2-1 lasciando Thuram come punta unica, con Diouf e Sucic alle spalle. Sulle corsie esterne trovano spazio Spence e Carlos Augusto, preferito a Dimarco, mentre in mezzo al campo la regia è affidata a Calhanoglu, affiancato da Barella. Tra i pali torna Martinez, protetto dal terzetto difensivo formato da Bisseck, Akanji e Bastoni. Chivu preferisce dunque l’imprevedibilità dei due trequartisti alla forza di Pio Esposito. L’azzurro va in panchina con Bonny, pronto a rappresentare un’alternativa offensiva nel corso della partita.

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