Milan-Inter, moviola: ai nerazzurri manca un rigore ma l’errore grave di Guida è un altro

La prova dell’arbitro Guida a San Siro nell’anticipo della decima giornata analizzata al microscopio da Calvarese, il fischietto napoletano ha ammonito 3 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Troppo permissivo nel primo tempo e un po’ distratto nella ripresa dove viene salvato solo dal Var dopo una svista pesante: luci e ombre per l’arbitro Guida, vediamo cosa è successo a San Siro nell’anticipo della decima giornata di serie A

Milan-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 7′ scontro a distanza ravvicinata tra Bastoni e Rabiot. Il direttore di gara decide di non fischiare fallo. Al 20′ Sucic con un contatto da dietro manda a terra Rabiot che protesta, Guida però decide di lasciar proseguire anche in questo caso.

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Le proteste dell’Inter

Al 37′ graziato Calhanoglu per un brutto fallo su Diawara, era da giallo. Al 40′ Thuram cade in area dopo un contatto con De Winter, proteste dell’Inter per un possibile rigore ma l’arbitro Guida fa subito cenno di proseguire e il VAR non interviene. Al 49′ primo giallo del match, è per De Winter per un fallo su Thuram. Al 52′ ammonito anche Moreira per proteste dopo un fallo di Gila su Sucic.

Il rigore revocato

Al 74′ Guida assegna penalty per un presunto tocco con il braccio di Gila su cross di Mkhitaryan. Richiamato dal VAR all’on field review, l’arbitro torna sui propri passi e cancella il rigore perchè il pallone aveva colpito il petto del giocatore. Al 90′ Carlos Augusto interviene duro su Hutchinson: proteste per un possibile cartellino rosso, Guida estrae solo il cartellino giallo e il VAR non interviene. Dopo il recupero finisce 3-1.

La moviola di Calvarese

A fare chiarezza sul rigore revocato all’Inter è l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese che sul suo profilo social scrive: “L’arbitro è posizionato benissimo: sul cross di Mkhitaryan, Gila allarga il braccio sinistro con un movimento che, dal vivo, sembra quasi andare a cercare il pallone. Devo dire che, anche senza considerare le reazioni in campo, inizialmente ho pensato anch’io al calcio di rigore.

Ricordiamoci che il fallo di mano è davvero difficile da individuare dal campo e che, purtroppo, in questi casi la decisione vive anche di sensazioni. Questo, però, è lo spot perfetto per la tecnologia: nonostante quel movimento del braccio, il replay ci mostra che il pallone colpisce Gila in pieno sulla pancia. Lo spagnolo è fiducioso, non si scompone e non protesta: sa che cosa è successo e aspetta il verdetto definitivo. Giustamente, dopo OFR il rigore viene revocato”.

Chi è l’arbitro Guida

Marco Guida, la scelta per il derby di Milano, dopo un brillante Europeo in Germania era diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani in seguito all’addio di Orsato ma ora con il neo-designatore è dietro Mariani. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione aveva debuttato in Cremonese-Sassuolo. Ultima uscita in A in Udinese-Lecce.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti con Di Bello IV uomo, Mazzoleni al Var e Camplone all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito De Winter, Moreira, Carlos Augusto.