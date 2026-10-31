Milan-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche del derby

Derby scudetto a San Siro. Sabato 31 ottobre (ore 20:45), Milan e Inter si affrontano per la 10ª giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano da capolista, imbattuti (25 punti, 8 vittorie e 1 pareggio), mentre il Diavolo insegue a quota 18, deciso a riaprire la corsa alla vetta. Sette punti di distanza, una notte per scrivere la storia. Chi detterà la legge a Milano?
- Probabili formazioni di Milan-Inter
- Gli indisponibili di Milan-Inter
- Le ultime partite giocate da Milan e Inter
- L’arbitro di Milan-Inter
- Milan-Inter: precedenti, curiosità e pillole sul derby
- Le statistiche stagionali di Milan e Inter
Probabili formazioni di Milan-Inter
Il Milan dovrebbe disporsi con il 4-2-3-1: senza Tomori e Gabbia, davanti a Maignan si va verso Gila, De Winter, Pavlovic e Bartesaghi. Rabiot e Modric potrebbero governare la mediana, con Hutchinson, Pulisic e Moreira alle spalle di Ramos. Le assenze sulle fasce e il dubbio Loftus-Cheek ridurrebbero le alternative. Nell’Inter si profila un 3-5-2 con Provedel in porta e Bisseck, Akanji e Bastoni in difesa. Diouf dovrebbe presidiare la destra, Dimarco la sinistra; in mezzo spazio a Barella, Çalhanoglu e Mkhitaryan. Senza Martínez, la coppia offensiva potrebbe essere Esposito–Thuram, con Bonny come opzione a gara in corso. Non risultano squalificati segnalati nei dati disponibili.
- Milan (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Rabiot, Modric; Hutchinson, Pulisic, Moreira; Ramos.
- Inter (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram.
Gli indisponibili di Milan-Inter
Le infermerie condizionano soprattutto le scelte difensive e offensive. Il Milan deve fare i conti con le assenze di Tomori e Gabbia nel reparto arretrato, mentre gli stop di Chukwueze e Saelemaekers limitano le soluzioni sulle corsie. Loftus-Cheek è invece indicato in dubbio, non come assente certo. Nell’Inter pesa soprattutto il forfait di Martínez, che sottrae gol e leadership all’attacco; indisponibili anche Stones, Pavard, Jones e de Lima. Le probabili formazioni restano soggette agli ultimi aggiornamenti.
- Milan – Indisponibili: Terracciano (infortunio alla spalla), Tomori (infortunio alla coscia), Chukwueze (infortunio all’anca), Gabbia (infortunio alla coscia), Saelemaekers (infortunio alla caviglia). In dubbio: Loftus-Cheek (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno segnalato.
- Inter – Indisponibili: Stones (infortunio alla coscia), Pavard (infortunio all’inguine), Martínez (problema ai muscoli posteriori della coscia), Jones (infortunio all’inguine), de Lima (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno segnalato.
Le ultime partite giocate da Milan e Inter
L’Inter si presenta con il passo più continuo: nelle cinque gare elencate ha raccolto quattro vittorie e un pareggio, per 13 punti, segnando 12 gol e subendone quattro. Il Milan risponde con tre successi, un pari e una sconfitta: 10 punti, 11 reti realizzate e sette incassate. Il confronto racconta due attacchi produttivi, ma una maggiore tenuta nerazzurra. I risultati sono riportati nell’ordine fornito dalla fonte, senza date associate.
|Squadra
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Punti
|Gol fatti
|Gol subiti
|Milan
|3
|1
|1
|10
|11
|7
|Inter
|4
|1
|0
|13
|12
|4
- Milan–Lecce 3-0: vittoria rossonera.
- Sassuolo–Milan 1-1: pareggio.
- Milan–Atalanta 3-2: vittoria rossonera.
- Udinese–Milan 0-2: vittoria rossonera.
- Milan–Bologna 2-4: sconfitta rossonera.
- Roma–Inter 2-2: pareggio.
- Inter–Parma 3-0: vittoria nerazzurra.
- Bologna–Inter 1-3: vittoria nerazzurra.
- Inter–Fiorentina 2-1: vittoria nerazzurra.
- Venezia–Inter 0-2: vittoria nerazzurra.
L’arbitro di Milan-Inter
Il derby tra Milan e Inter sarà diretto da Marco Guida, con Peretti e Perrotti come assistenti. Di Bello sarà il quarto ufficiale, Mazzoleni opererà al VAR e Camplone sarà l’AVAR. Nella Serie A 2026-27, le statistiche disponibili di Guida riguardano tre incontri: 66 falli fischiati, sette ammonizioni, nessuna espulsione e nessun rigore assegnato. La media è di circa 2,3 cartellini gialli e 22 falli a partita.
Milan-Inter: precedenti, curiosità e pillole sul derby
La classifica premia l’Inter, ma i precedenti più recenti sorridono al Milan: tre vittorie rossonere nelle ultime quattro sfide di campionato rendono il derby molto più aperto di quanto suggeriscano i sette punti di distanza. La capolista porta a San Siro una continuità offensiva notevole, con 19 partite consecutive di Serie A a segno: proprio i rivali cittadini erano stati gli ultimi a lasciarla all’asciutto. Sullo sfondo c’è anche un traguardo storico, perché bastano quattro reti per portare il confronto a quota 500 gol complessivi nella competizione. In mezzo al campo, Çalhanoglu ritrova il proprio passato, mentre Esposito potrebbe trasformare l’occasione concessa dall’assenza di Martínez in un primato personale. Il Diavolo cerca invece conferme da Rabiot e dalla propria capacità di colpire nelle partite più sentite. Tra ambizioni di vertice, giovani in cerca di consacrazione e assenze pesanti, sarà decisivo l’equilibrio tra coraggio offensivo e protezione della difesa.
- Il Milan ha cambiato marcia nel derby: tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro sfide di Serie A contro l’Inter, tanti successi quanti nelle precedenti 16. Dopo aver vinto gli ultimi due confronti, cerca il terzo di fila: non accade dal ciclo di quattro vittorie firmato da Ancelotti tra il 2002 e il 2004.
- Nessuna avversaria è stata battuta dall’Inter più del Milan in Serie A: 70 successi e 260 gol segnati. I rossoneri hanno risposto con 236 reti, per un totale di 496: quota 500 è vicina. Solo Inter–Roma e Inter–Fiorentina hanno già superato quella soglia, rispettivamente con 544 e 502 gol.
- I 18 punti del Milan dopo nove giornate eguagliano il bottino dello stesso momento della scorsa stagione. Vincendo il derby, i rossoneri toccherebbero quota 21 dopo dieci gare, traguardo raggiunto in cinque delle precedenti sei annate: unica eccezione il 2024-25, quando si fermarono a 17.
- La pillola storica sul rendimento interno segnala quattro sconfitte del Milan nelle ultime otto gare casalinghe, tante quante nelle precedenti 29. La stessa scheda indica sei reti subite nelle ultime due partite interne: questo dettaglio non coincide con l’elenco dei risultati disponibile e richiede verifica prima della pubblicazione.
- L’Inter trova la porta da 19 partite consecutive di Serie A, la serie aperta più lunga tra le squadre attualmente nel torneo. L’ultimo attacco rimasto a secco fu proprio quello del derby contro il Milan dell’8 marzo 2026.
- Dall’inizio della scorsa stagione, l’Inter ha realizzato almeno due gol in 16 trasferte di campionato. Nei cinque maggiori tornei europei soltanto il Bayern Monaco, a quota 18, ha fatto meglio; il Barcellona condivide il dato nerazzurro.
- Solo Milan e Inter vantano già due giocatori con almeno quattro reti in questa Serie A: Rabiot e Cisse per i rossoneri, Thuram e Martínez per i nerazzurri.
- Per Çalhanoglu è una sfida con il passato: nel Milan ha disputato 135 gare di Serie A tra il 2017 e il 2021, producendo 22 gol e 31 assist. Dopo due reti su rigore e due assist nei primi cinque derby di campionato da avversario, non ha partecipato a gol negli ultimi quattro.
- Il Cisse autore di quattro reti stagionali ha raggiunto quel bottino a 20 anni e sei giorni, grazie alla doppietta dell’ultima giornata secondo la scheda statistica. Segnando la quinta rete a 20 anni e nove giorni, diventerebbe il settimo più giovane a riuscirci nella storia del Milan, terzo nell’era dei tre punti dopo Pato ed El Shaarawy. Non compare però nella distinta delle probabili formazioni fornita: la sua disponibilità non è chiarita.
- A 21 anni e 125 giorni, Esposito potrebbe diventare il più giovane italiano dell’Inter a segnare nel derby di Serie A nell’era dei tre punti. Considerando tutte le nazionalità, nel periodo soltanto Martins e Ronaldo hanno colpito a un’età inferiore.
Le statistiche stagionali di Milan e Inter
Il confronto dopo nove partite mostra un’Inter più produttiva: 25 gol contro 18, 151 tiri contro 84 e 64 conclusioni nello specchio contro 43. I nerazzurri hanno anche più possesso palla, 62,6% contro 60,3%, e una precisione nei passaggi del 90,33%, rispetto all’89,05% rossonero. Il Milan risponde con percentuali superiori nella precisione al tiro, 51,19% contro 42,38%, e nella conversione delle conclusioni, 21,43% contro 16,56%. Minimo lo scarto nei gol subiti, 11 contro 10, mentre entrambe contano tre partite a porta inviolata. Spiccano anche i dieci legni colpiti dall’Inter, contro i tre del Diavolo.
Tra i singoli, Rabiot e Cisse guidano i marcatori del Milan con quattro gol ciascuno, davanti a Moreira con tre e a Pulisic e Ramos con due. Rabiot è anche il miglior assistman rossonero con tre passaggi vincenti. Nell’Inter comanda Thuram con cinque reti, seguito da Martínez a quattro e Çalhanoglu a tre; Diouf primeggia negli assist con quattro. Sul fronte disciplinare, Pavlovic è il più ammonito rossonero con tre gialli; tra i nerazzurri sono a quota due Akanji, Barella, Bastoni e Martínez. I dati non riportano espulsioni e non consentono di indicare un primatista per cartellini rossi. In porta, Maignan conta tre clean sheet e 25 parate; nell’Inter, il portiere Martínez ha due clean sheet e 17 parate, Provedel uno e cinque rispettivamente.
|Statistica
|Milan
|Inter
|Posizione in classifica
|5ª
|1ª
|Punti
|18
|25
|Partite giocate
|9
|9
|Vittorie
|5
|8
|Pareggi
|3
|1
|Sconfitte
|1
|0
|Gol segnati
|18
|25
|Gol subiti
|11
|10
|Media gol segnati
|2,00
|2,78
|Media gol subiti
|1,22
|1,11
|Partite a porta inviolata
|3
|3
|Possesso palla
|60,3%
|62,6%
|Precisione nei passaggi
|89,05%
|90,33%
|Tiri totali
|84
|151
|Tiri nello specchio
|43
|64
|Precisione al tiro
|51,19%
|42,38%
|Conversione dei tiri in gol
|21,43%
|16,56%
|Assist
|13
|16
|Legni colpiti
|3
|10
|Calci d’angolo
|27
|53
|Falli commessi
|88
|79
|Cartellini gialli
|15
|13
|Cartellini rossi
|Non riportati
|Non riportati
|Migliori marcatori
|Rabiot e Cisse: 4
|Thuram: 5
|Miglior assistman
|Rabiot: 3
|Diouf: 4
|Giocatori più ammoniti
|Pavlovic: 3
|Akanji, Barella, Bastoni, Martínez: 2
|Clean sheet dei portieri
|Maignan: 3
|Martínez: 2; Provedel: 1
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Milan-Inter?
-
Milan-Inter si gioca sabato 31 ottobre 2026 alle ore 20.45, nella 10ª giornata della Serie A 2026-27.
- Dove si gioca Milan-Inter?
-
Il derby si disputa allo stadio Giuseppe Meazza, conosciuto anche come San Siro, a Milano, con il Milan formalmente in casa.
- Chi è l’arbitro di Milan-Inter?
-
L’arbitro è Marco Guida, affiancato dagli assistenti Peretti e Perrotti. Di Bello è il quarto ufficiale, Mazzoleni il VAR e Camplone l’AVAR.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.