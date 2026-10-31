Milan-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche del derby

Milan-Inter, 10ª giornata di Serie A 2026-27: orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, precedenti e statistiche del derby.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Derby scudetto a San Siro. Sabato 31 ottobre (ore 20:45), Milan e Inter si affrontano per la 10ª giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano da capolista, imbattuti (25 punti, 8 vittorie e 1 pareggio), mentre il Diavolo insegue a quota 18, deciso a riaprire la corsa alla vetta. Sette punti di distanza, una notte per scrivere la storia. Chi detterà la legge a Milano?

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Milan-Inter

Il Milan dovrebbe disporsi con il 4-2-3-1: senza Tomori e Gabbia, davanti a Maignan si va verso Gila, De Winter, Pavlovic e Bartesaghi. Rabiot e Modric potrebbero governare la mediana, con Hutchinson, Pulisic e Moreira alle spalle di Ramos. Le assenze sulle fasce e il dubbio Loftus-Cheek ridurrebbero le alternative. Nell’Inter si profila un 3-5-2 con Provedel in porta e Bisseck, Akanji e Bastoni in difesa. Diouf dovrebbe presidiare la destra, Dimarco la sinistra; in mezzo spazio a Barella, Çalhanoglu e Mkhitaryan. Senza Martínez, la coppia offensiva potrebbe essere Esposito–Thuram, con Bonny come opzione a gara in corso. Non risultano squalificati segnalati nei dati disponibili.

Milan (4-2-3-1): Maignan ; Gila , De Winter , Pavlovic , Bartesaghi ; Rabiot , Modric ; Hutchinson , Pulisic , Moreira ; Ramos .

(4-2-3-1): ; , , , ; , ; , , ; . Inter (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram.

Gli indisponibili di Milan-Inter

Le infermerie condizionano soprattutto le scelte difensive e offensive. Il Milan deve fare i conti con le assenze di Tomori e Gabbia nel reparto arretrato, mentre gli stop di Chukwueze e Saelemaekers limitano le soluzioni sulle corsie. Loftus-Cheek è invece indicato in dubbio, non come assente certo. Nell’Inter pesa soprattutto il forfait di Martínez, che sottrae gol e leadership all’attacco; indisponibili anche Stones, Pavard, Jones e de Lima. Le probabili formazioni restano soggette agli ultimi aggiornamenti.

Milan – Indisponibili: Terracciano (infortunio alla spalla), Tomori (infortunio alla coscia), Chukwueze (infortunio all’anca), Gabbia (infortunio alla coscia), Saelemaekers (infortunio alla caviglia). In dubbio: Loftus-Cheek (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno segnalato.

– Indisponibili: (infortunio alla spalla), (infortunio alla coscia), (infortunio all’anca), (infortunio alla coscia), (infortunio alla caviglia). In dubbio: (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno segnalato. Inter – Indisponibili: Stones (infortunio alla coscia), Pavard (infortunio all’inguine), Martínez (problema ai muscoli posteriori della coscia), Jones (infortunio all’inguine), de Lima (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate da Milan e Inter

L’Inter si presenta con il passo più continuo: nelle cinque gare elencate ha raccolto quattro vittorie e un pareggio, per 13 punti, segnando 12 gol e subendone quattro. Il Milan risponde con tre successi, un pari e una sconfitta: 10 punti, 11 reti realizzate e sette incassate. Il confronto racconta due attacchi produttivi, ma una maggiore tenuta nerazzurra. I risultati sono riportati nell’ordine fornito dalla fonte, senza date associate.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Gol fatti Gol subiti Milan 3 1 1 10 11 7 Inter 4 1 0 13 12 4

Milan – Lecce 3-0: vittoria rossonera.

– 3-0: vittoria rossonera. Sassuolo – Milan 1-1: pareggio.

– 1-1: pareggio. Milan – Atalanta 3-2: vittoria rossonera.

– 3-2: vittoria rossonera. Udinese – Milan 0-2: vittoria rossonera.

– 0-2: vittoria rossonera. Milan – Bologna 2-4: sconfitta rossonera.

– 2-4: sconfitta rossonera. Roma – Inter 2-2: pareggio.

– 2-2: pareggio. Inter – Parma 3-0: vittoria nerazzurra.

– 3-0: vittoria nerazzurra. Bologna – Inter 1-3: vittoria nerazzurra.

– 1-3: vittoria nerazzurra. Inter – Fiorentina 2-1: vittoria nerazzurra.

– 2-1: vittoria nerazzurra. Venezia–Inter 0-2: vittoria nerazzurra.

L’arbitro di Milan-Inter

Il derby tra Milan e Inter sarà diretto da Marco Guida, con Peretti e Perrotti come assistenti. Di Bello sarà il quarto ufficiale, Mazzoleni opererà al VAR e Camplone sarà l’AVAR. Nella Serie A 2026-27, le statistiche disponibili di Guida riguardano tre incontri: 66 falli fischiati, sette ammonizioni, nessuna espulsione e nessun rigore assegnato. La media è di circa 2,3 cartellini gialli e 22 falli a partita.

Milan-Inter: precedenti, curiosità e pillole sul derby

La classifica premia l’Inter, ma i precedenti più recenti sorridono al Milan: tre vittorie rossonere nelle ultime quattro sfide di campionato rendono il derby molto più aperto di quanto suggeriscano i sette punti di distanza. La capolista porta a San Siro una continuità offensiva notevole, con 19 partite consecutive di Serie A a segno: proprio i rivali cittadini erano stati gli ultimi a lasciarla all’asciutto. Sullo sfondo c’è anche un traguardo storico, perché bastano quattro reti per portare il confronto a quota 500 gol complessivi nella competizione. In mezzo al campo, Çalhanoglu ritrova il proprio passato, mentre Esposito potrebbe trasformare l’occasione concessa dall’assenza di Martínez in un primato personale. Il Diavolo cerca invece conferme da Rabiot e dalla propria capacità di colpire nelle partite più sentite. Tra ambizioni di vertice, giovani in cerca di consacrazione e assenze pesanti, sarà decisivo l’equilibrio tra coraggio offensivo e protezione della difesa.

Il Milan ha cambiato marcia nel derby: tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro sfide di Serie A contro l’ Inter , tanti successi quanti nelle precedenti 16. Dopo aver vinto gli ultimi due confronti, cerca il terzo di fila: non accade dal ciclo di quattro vittorie firmato da Ancelotti tra il 2002 e il 2004.

ha cambiato marcia nel derby: tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro sfide di Serie A contro l’ , tanti successi quanti nelle precedenti 16. Dopo aver vinto gli ultimi due confronti, cerca il terzo di fila: non accade dal ciclo di quattro vittorie firmato da Ancelotti tra il 2002 e il 2004. Nessuna avversaria è stata battuta dall’ Inter più del Milan in Serie A: 70 successi e 260 gol segnati. I rossoneri hanno risposto con 236 reti, per un totale di 496: quota 500 è vicina. Solo Inter – Roma e Inter – Fiorentina hanno già superato quella soglia, rispettivamente con 544 e 502 gol.

più del in Serie A: 70 successi e 260 gol segnati. I rossoneri hanno risposto con 236 reti, per un totale di 496: quota 500 è vicina. Solo – e – hanno già superato quella soglia, rispettivamente con 544 e 502 gol. I 18 punti del Milan dopo nove giornate eguagliano il bottino dello stesso momento della scorsa stagione. Vincendo il derby, i rossoneri toccherebbero quota 21 dopo dieci gare, traguardo raggiunto in cinque delle precedenti sei annate: unica eccezione il 2024-25, quando si fermarono a 17.

dopo nove giornate eguagliano il bottino dello stesso momento della scorsa stagione. Vincendo il derby, i rossoneri toccherebbero quota 21 dopo dieci gare, traguardo raggiunto in cinque delle precedenti sei annate: unica eccezione il 2024-25, quando si fermarono a 17. La pillola storica sul rendimento interno segnala quattro sconfitte del Milan nelle ultime otto gare casalinghe, tante quante nelle precedenti 29. La stessa scheda indica sei reti subite nelle ultime due partite interne: questo dettaglio non coincide con l’elenco dei risultati disponibile e richiede verifica prima della pubblicazione.

nelle ultime otto gare casalinghe, tante quante nelle precedenti 29. La stessa scheda indica sei reti subite nelle ultime due partite interne: questo dettaglio non coincide con l’elenco dei risultati disponibile e richiede verifica prima della pubblicazione. L’ Inter trova la porta da 19 partite consecutive di Serie A, la serie aperta più lunga tra le squadre attualmente nel torneo. L’ultimo attacco rimasto a secco fu proprio quello del derby contro il Milan dell’8 marzo 2026.

trova la porta da 19 partite consecutive di Serie A, la serie aperta più lunga tra le squadre attualmente nel torneo. L’ultimo attacco rimasto a secco fu proprio quello del derby contro il dell’8 marzo 2026. Dall’inizio della scorsa stagione, l’ Inter ha realizzato almeno due gol in 16 trasferte di campionato. Nei cinque maggiori tornei europei soltanto il Bayern Monaco , a quota 18, ha fatto meglio; il Barcellona condivide il dato nerazzurro.

ha realizzato almeno due gol in 16 trasferte di campionato. Nei cinque maggiori tornei europei soltanto il , a quota 18, ha fatto meglio; il condivide il dato nerazzurro. Solo Milan e Inter vantano già due giocatori con almeno quattro reti in questa Serie A: Rabiot e Cisse per i rossoneri, Thuram e Martínez per i nerazzurri.

e vantano già due giocatori con almeno quattro reti in questa Serie A: e per i rossoneri, e per i nerazzurri. Per Çalhanoglu è una sfida con il passato: nel Milan ha disputato 135 gare di Serie A tra il 2017 e il 2021, producendo 22 gol e 31 assist. Dopo due reti su rigore e due assist nei primi cinque derby di campionato da avversario, non ha partecipato a gol negli ultimi quattro.

è una sfida con il passato: nel ha disputato 135 gare di Serie A tra il 2017 e il 2021, producendo 22 gol e 31 assist. Dopo due reti su rigore e due assist nei primi cinque derby di campionato da avversario, non ha partecipato a gol negli ultimi quattro. Il Cisse autore di quattro reti stagionali ha raggiunto quel bottino a 20 anni e sei giorni, grazie alla doppietta dell’ultima giornata secondo la scheda statistica. Segnando la quinta rete a 20 anni e nove giorni, diventerebbe il settimo più giovane a riuscirci nella storia del Milan , terzo nell’era dei tre punti dopo Pato ed El Shaarawy . Non compare però nella distinta delle probabili formazioni fornita: la sua disponibilità non è chiarita.

autore di quattro reti stagionali ha raggiunto quel bottino a 20 anni e sei giorni, grazie alla doppietta dell’ultima giornata secondo la scheda statistica. Segnando la quinta rete a 20 anni e nove giorni, diventerebbe il settimo più giovane a riuscirci nella storia del , terzo nell’era dei tre punti dopo ed . Non compare però nella distinta delle probabili formazioni fornita: la sua disponibilità non è chiarita. A 21 anni e 125 giorni, Esposito potrebbe diventare il più giovane italiano dell’Inter a segnare nel derby di Serie A nell’era dei tre punti. Considerando tutte le nazionalità, nel periodo soltanto Martins e Ronaldo hanno colpito a un’età inferiore.

Le statistiche stagionali di Milan e Inter

Il confronto dopo nove partite mostra un’Inter più produttiva: 25 gol contro 18, 151 tiri contro 84 e 64 conclusioni nello specchio contro 43. I nerazzurri hanno anche più possesso palla, 62,6% contro 60,3%, e una precisione nei passaggi del 90,33%, rispetto all’89,05% rossonero. Il Milan risponde con percentuali superiori nella precisione al tiro, 51,19% contro 42,38%, e nella conversione delle conclusioni, 21,43% contro 16,56%. Minimo lo scarto nei gol subiti, 11 contro 10, mentre entrambe contano tre partite a porta inviolata. Spiccano anche i dieci legni colpiti dall’Inter, contro i tre del Diavolo.

Tra i singoli, Rabiot e Cisse guidano i marcatori del Milan con quattro gol ciascuno, davanti a Moreira con tre e a Pulisic e Ramos con due. Rabiot è anche il miglior assistman rossonero con tre passaggi vincenti. Nell’Inter comanda Thuram con cinque reti, seguito da Martínez a quattro e Çalhanoglu a tre; Diouf primeggia negli assist con quattro. Sul fronte disciplinare, Pavlovic è il più ammonito rossonero con tre gialli; tra i nerazzurri sono a quota due Akanji, Barella, Bastoni e Martínez. I dati non riportano espulsioni e non consentono di indicare un primatista per cartellini rossi. In porta, Maignan conta tre clean sheet e 25 parate; nell’Inter, il portiere Martínez ha due clean sheet e 17 parate, Provedel uno e cinque rispettivamente.

Statistica Milan Inter Posizione in classifica 5ª 1ª Punti 18 25 Partite giocate 9 9 Vittorie 5 8 Pareggi 3 1 Sconfitte 1 0 Gol segnati 18 25 Gol subiti 11 10 Media gol segnati 2,00 2,78 Media gol subiti 1,22 1,11 Partite a porta inviolata 3 3 Possesso palla 60,3% 62,6% Precisione nei passaggi 89,05% 90,33% Tiri totali 84 151 Tiri nello specchio 43 64 Precisione al tiro 51,19% 42,38% Conversione dei tiri in gol 21,43% 16,56% Assist 13 16 Legni colpiti 3 10 Calci d’angolo 27 53 Falli commessi 88 79 Cartellini gialli 15 13 Cartellini rossi Non riportati Non riportati Migliori marcatori Rabiot e Cisse: 4 Thuram: 5 Miglior assistman Rabiot: 3 Diouf: 4 Giocatori più ammoniti Pavlovic: 3 Akanji, Barella, Bastoni, Martínez: 2 Clean sheet dei portieri Maignan: 3 Martínez: 2; Provedel: 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Milan-Inter? Milan-Inter si gioca sabato 31 ottobre 2026 alle ore 20.45, nella 10ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Milan-Inter? Il derby si disputa allo stadio Giuseppe Meazza, conosciuto anche come San Siro, a Milano, con il Milan formalmente in casa. Chi è l’arbitro di Milan-Inter? L’arbitro è Marco Guida, affiancato dagli assistenti Peretti e Perrotti. Di Bello è il quarto ufficiale, Mazzoleni il VAR e Camplone l’AVAR.