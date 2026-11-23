Il centrocampista è considerato uno dei pilastri di Amorim, sul tavolo un prolungamento fino al 2031 con adeguamento. Il ko del brasiliano impone nuove riflessioni, Tresoldi è l'alternativa principale

Il Milan accelera sulle strategie in vista del mercato di gennaio, ma non tutte le attenzioni della dirigenza rossonera sono rivolte agli acquisti. Una delle priorità di Gerry Cardinale è infatti sistemare il futuro di Adrien Rabiot, diventato in pochi mesi uno degli uomini più importanti della squadra di Ruben Amorim. Il centrocampista francese ha conquistato la fiducia dell’allenatore e della società, tanto da convincere il club ad anticipare i tempi per discutere un prolungamento del contratto.

Milan, Krosche subito attivo sul mercato

A breve Cardinale avrà una freccia in più al suo arco dirigenziale: si tratta di Krosche, scelto come nuovo Head of Football. Mancano solo i passaggi formali e l’annuncio. Sky Sport Germania fa sapere che i rossoneri hanno attivato la clausola rescissoria che legava il tedesco all’Eintracht Francoforte allo scopo di liberarlo. Il club teutonico dovrebbe incassare circa 4 milioni di euro. Ufficialmente Krosche sarà sotto contratto col Milan dall’1 gennaio 2027 ma, come riporta Fabrizio Romano, inizierà a lavorare a partire da dicembre in ottica mercato di gennaio. Infatti il Milan deve risolvere alcune questioni legate al reparto offensivo. L’infortunio muscolare di Endrick, attualmente al Real Madrid e individuato da tempo come uno dei principali obiettivi per gennaio, rappresenta un elemento di incertezza in una trattativa già complessa. I rossoneri, tuttavia, non intendono farsi trovare impreparati e hanno individuato diverse alternative per completare l’attacco.

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Rabiot, rinnovo fino al 2031

La volontà del Milan è chiara: trattenere Rabiot e renderlo uno dei punti di riferimento anche per le prossime stagioni. Il contratto del francese scade attualmente nel giugno 2028, ma la società sta lavorando a un prolungamento fino al 2031, con un adeguamento economico rispetto agli attuali 3,5 milioni di euro netti a stagione. La nuova proposta dovrebbe portare lo stipendio del centrocampista intorno ai 5 milioni più bonus, sulla falsariga dell’accordo recentemente raggiunto con Christian Pulisic. I contatti sono già avviati e la trattativa viene considerata ben indirizzata, anche se manca ancora la definizione degli ultimi dettagli. A occuparsi degli interessi del giocatore è la madre-agente Véronique Rabiot, con la quale dovrà essere trovato l‘accordo definitivo. La volontà del calciatore, secondo le indiscrezioni, sarebbe quella di proseguire la propria esperienza in rossonero, dove ha trovato un ambiente nel quale si sente valorizzato e un allenatore che gli ha restituito un ruolo centrale.

Rabiot, il pilastro del Milan di Amorim

I numeri spiegano bene il motivo della fiducia del Milan. Nelle prime 13 presenze stagionali tra campionato ed Europa League, Rabiot ha collezionato cinque gol e cinque assist, diventando uno dei centrocampisti più incisivi del campionato. Amorim ne ha modificato anche l’interpretazione tattica, concedendogli maggiore libertà di inserimento e avvicinandolo alla zona offensiva. Un rendimento che ha convinto definitivamente Cardinale. Il patron rossonero, parlando del rinnovo, ha manifestato pubblicamente il proprio apprezzamento: «Lo adoro, è fantastico, uno dei miei giocatori preferiti. Lo considero uno dei giocatori simbolo di questa società». L’obiettivo è arrivare a una fumata bianca entro la fine dell’anno, possibilmente prima di Natale.

Endrick ko, il Milan aspetta

La situazione più delicata riguarda invece Endrick. Il giovane attaccante brasiliano del Real Madrid è da tempo uno dei principali obiettivi del Milan per rinforzare il reparto offensivo. Il poco spazio trovato nella squadra di José Mourinho aveva aperto concretamente alla possibilità di un trasferimento in prestito a gennaio, con i rossoneri pronti a inserirsi nella trattativa. Adesso, però, è arrivato un nuovo ostacolo. Il brasiliano ha accusato un problema muscolare all’adduttore della coscia sinistra e gli accertamenti hanno evidenziato un infortunio che potrebbe tenerlo lontano dai campi per circa due o tre settimane. Una tempistica ancora da confermare, in attesa delle comunicazioni definitive del Real Madrid. Lo stop non cancella necessariamente l’interesse del Milan, ma impone alcune valutazioni. La dirigenza dovrà capire le condizioni effettive del giocatore e verificare se il problema fisico possa incidere sulla programmazione del trasferimento. Resta inoltre da convincere il Real Madrid, che non vorrebbe perdere il controllo di uno dei talenti più importanti del proprio patrimonio tecnico.

Milan-Endrick, gli scenari cambiano

L’ipotesi iniziale era quella di un’operazione sulla falsariga di quanto accaduto con Brahim Diaz: prestito, diritto di riscatto per il Milan e controriscatto a favore dei Blancos. Le cifre circolate prevedevano un riscatto rossonero tra i 35 e i 40 milioni e un eventuale controriscatto madridista tra i 45 e i 50 milioni. Una formula che permetterebbe al Real di mantenere una tutela sul futuro del brasiliano. Anche la volontà del giocatore potrebbe avere un peso importante. Endrick ha bisogno di giocare con continuità per proseguire il proprio percorso di crescita e non perdere terreno nella Nazionale brasiliana. Il Milan rappresenta una destinazione gradita, ma Roma e Aston Villa seguono a loro volta la situazione.

Tresoldi, l’alternativa per l’attacco

Se l’operazione Endrick dovesse complicarsi, il Milan ha già individuato un’alternativa di primo piano: Nicolò Tresoldi, attaccante del Bruges. Il giovane centravanti italo-tedesco è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo e piace per le qualità tecniche, la capacità di attaccare la profondità e i margini di miglioramento. La valutazione del club belga si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro, una cifra importante che rischia di rendere complicata la trattativa già a gennaio. Sul giocatore, inoltre, si registra l’interesse di diverse società europee, comprese alcune big della Premier League. Il Milan non esclude di poter investire su due attaccanti, uno nella finestra invernale e un altro nella prossima estate, ma molto dipenderà dalle condizioni economiche e dagli obiettivi stagionali. Cardinale avrebbe messo in preventivo un budget di circa 70 milioni per il mercato di gennaio, destinato a soddisfare le richieste di Amorim anche in altri reparti.

Terza punta e futuro di Camarda: le altre strategie

Non c’è soltanto la ricerca di un nuovo titolare. Amorim ha fatto capire di voler avere a disposizione anche una terza punta, in modo da aumentare le alternative offensive e non dipendere esclusivamente da Gonçalo Ramos. Lo stesso allenatore ha sottolineato come un altro centravanti potrebbe aiutare sia il portoghese sia Francesco Camarda. Proprio il giovane attaccante italiano è al centro delle valutazioni societarie. L’ipotesi di un prestito a gennaio resta concreta: il Milan vorrebbe garantirgli maggiore continuità e permettergli di accumulare esperienza, senza però perdere il controllo sul suo percorso di crescita. Il Cagliari è stato indicato tra le possibili destinazioni. Un altro profilo seguito è quello di Mendy del Cagliari, per il quale i rossoneri potrebbero ragionare anche in prospettiva futura. L’operazione avrebbe una valutazione vicina ai 15 milioni di euro e potrebbe rappresentare un investimento in vista delle prossime stagioni. La linea indicata da Cardinale e Amorim sembra comunque piuttosto precisa: nessuna corsa all’acquisto di una grande stella a qualsiasi costo, ma giocatori giovani, funzionali e pronti a inserirsi nel progetto. Il Milan vuole crescere senza perdere di vista la sostenibilità economica.