Milan, le promesse di Cardinale sono un boomerang: lo sfogo dei tifosi sul web

Il patron di RedBird assicura che non venderà mai il club e che cambierà il calcio come fece Berlusconi, assicurando risorse per competere con i top d'Europa

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

In questi anni ha studiato, ha agito molto nell’ombra, si è lasciato consigliare ma ora Gerry Cardinale è uscito allo scoperto: non più patron-ombra a distanza ma presenza costante a Milanello, pronto al confronto con Amorim e tutto lo staff dirigenziale. E loquace come mai in passato come dimostra l’ultima intervista alla Gazzetta in cui fa proclami che però non entrano nel cuore dei tifosi.

Le parole di Cardinale

Tra le tante promesse Cardinale dice: “Non venderò mai il Milan, farò come Berlusconi che ha cambiato il calcio. Il mio obiettivo è conquistare gli Scudetti con continuità e naturalmente tornare in Champions. Avremo le risorse per acquistare i top player e competere con la Premier. Sto facendo tutto il possibile per assicurarmi che, quando vogliamo un calciatore, nessuno possa dirmi: “Non puoi prenderlo perché non potete permettervelo”.

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Per i tifosi sono solo chiacchiere

Fioccano le reazioni, solo acquisti boom come Tresoldi ed Endrick a gennaio potrebbero far camibiare idea ai tifosi: “Il problema non sono le sciocchezze che spara questo pupazzo, il problema sono i tifosi che ancora ci credono” e poi: “Per adesso solo chiacchiere e Estupinan” e anche: “é la seconda volta che dice di voler fare come Berlusconi, dopo la prima sappiamo tutti com’é andata…” e ancora: “Frate, non sarai mai il prossimo Berlusconi”.

C’è chi scrive: “La pietra tombale sulle nostre ambiziosi. Felice di essere smentito ma so già che non accadrà” e poi: È finita definitivamente!! Con lui siamo diventati una Udinese qualsiasi…. ora con queste dichiarazioni, continueremo a essere una Udinese qualsiasi! E gli interisti festeggiano!” e anche: “Tutte parole, vattene il prima possibile”, oppure: “Per ora è solo un bla bla bla”

Il web è scatenato: “Questo è un Trump in piccolo” e anche: “Tra lui e Commisso Jr. comunicano come la parodia di Trump. E già Trump è ridicolo” e ancora: “È pazzo. Stesse zitto che qua illude tutti” e infine: “Due anni fa a gennaio si presentò a gennaio con Joao Felix, Gimenez e Walker. “Il milan dei Fab Four in attacco” e tutti a osannato. Risultato: ottavo posto e fuori col Feyenoord”.