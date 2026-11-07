Dopo il ko europeo contro il Ferencvaros, il tecnico portoghese ha affrontato duramente la squadra negli spogliatoi ma ha riconosciuto anche i propri errori.

Il pesante ko contro il Ferencvaros ha lasciato strascichi in casa Milan, con Ruben Amorim che non ha nascosto la propria delusione per una prestazione lontana dagli standard richiesti. L’allenatore portoghese ha utilizzato parole durissime sia davanti ai giornalisti sia nel confronto avuto con la squadra negli spogliatoi. Nel mirino è finito soprattutto l’approccio alla partita, con diversi giocatori chiamati a spiegare una prestazione difficile da giustificare dopo l’entusiasmo generato dalla vittoria nel derby. Da Alphadjo Cisse a Jashari, passando per Musah e il capitano Rabiot, il tecnico ha voluto un confronto diretto con i suoi uomini. Ma nel corso del faccia a faccia non è mancata neppure l’autocritica, con Amorim che ha riconosciuto possibili responsabilità personali nella preparazione della sfida.

Amorim non fa sconti: «Prestazione inaccettabile», confronto con tutta la squadra

La parola scelta da Ruben Amorim per descrivere la prova contro il Ferencvaros è stata inequivocabile: “Inaccettabile”. Un giudizio che l’allenatore aveva già espresso pubblicamente nel dopopartita e che ha ribadito con maggiore decisione anche all’interno dello spogliatoio. Il tecnico ha voluto guardare negli occhi i propri giocatori per capire le ragioni di una prestazione così deludente, soprattutto dopo il successo nel derby che aveva restituito entusiasmo all’ambiente rossonero. Il primo aspetto affrontato è stato l’approccio alla gara, con il Milan apparso fin dai primi minuti in balia del pressing avversario e incapace di costruire occasioni pericolose. Un dato fotografa le difficoltà della prima frazione: i rossoneri hanno chiuso il primo tempo senza nemmeno un tiro nello specchio della porta. “Non eravamo pronti per giocare a calcio”, ha ammesso Amorim, fotografando una serata nella quale sono mancati atteggiamento, intensità e personalità.

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Cisse, Jashari e Musah nel mirino: ma il turnover non è una giustificazione

Nel confronto con la squadra sono stati chiamati in causa diversi elementi, da Alphadjo Cisse ad Ardon Jashari, passando per Yunus Musah e il capitano Adrien Rabiot. Particolare attenzione è stata riservata al giovane Cisse, protagonista di un avvio di stagione molto positivo e reduce dalla prima convocazione in Nazionale. Contro il Ferencvaros, però, il ventenne si è distinto soprattutto per un’ammonizione ed è stato sostituito all’intervallo, nonostante avesse disputato soltanto pochi minuti nel derby. Una scelta significativa da parte di Amorim, che già in precedenza aveva invitato il ragazzo a non lasciarsi condizionare troppo dagli elogi ricevuti. Sulla stessa linea anche le prestazioni di Bartesaghi, Terracciano, Jashari e Musah, tutti finiti sotto osservazione per una prova insufficiente. L’allenatore, tuttavia, ha voluto evitare qualsiasi alibi legato alle rotazioni: “Il turnover non c’entra“, aveva chiarito dopo la partita, ricordando che la sconfitta è maturata anche nella ripresa, quando sono entrati giocatori del calibro di Gila, Modric e Pulisic.

L’autocritica di Amorim: “Forse ho sbagliato anch’io”

Uno degli aspetti più significativi del confronto riguarda proprio la posizione dell’allenatore. Amorim non ha voluto scaricare tutte le responsabilità sui calciatori, riconoscendo che anche il suo lavoro potrebbe aver contribuito alla prestazione negativa. “Forse ho fatto qualcosa di sbagliato negli ultimi giorni”, ha ammesso il portoghese, inserendosi direttamente nel banco degli imputati. Un passaggio importante, perché il tecnico ha scelto di affrontare la crisi senza limitarsi a rimproverare i singoli, ma interrogandosi anche sulle proprie decisioni e sulla preparazione della partita. Il Milan arrivava da una vittoria prestigiosa nel derby e forse proprio la difficoltà nel gestire il successivo impegno europeo ha evidenziato alcuni limiti ancora presenti nella squadra. Per Amorim, adesso, sarà fondamentale trasformare la delusione in una reazione concreta, evitando che una serata negativa comprometta ulteriormente il percorso stagionale.

Genova diventa subito un esame: il Milan deve reagire prima della sosta

La possibilità di voltare pagina arriva immediatamente con la trasferta di Genova, ultimo appuntamento prima della pausa per le nazionali. La partita contro il Genoa assume un’importanza particolare per Amorim, chiamato a verificare la risposta del gruppo dopo il confronto negli spogliatoi. Il discorso con la squadra non si è concentrato sul prossimo impegno di Europa League, ma il messaggio del tecnico è destinato a valere anche per il percorso continentale. «Ora non siamo pronti a giocare ogni tre giorni ma certamente non mollerò in Europa League. Finché non sarà finita, lotteremo», ha dichiarato l’allenatore, confermando la volontà di non abbandonare gli obiettivi europei. Ai suoi giocatori ha invece ricordato il peso della maglia indossata: “Se giochi con la maglia del Milan hai una responsabilità, non puoi andare in campo così”. Parole che fotografano il momento rossonero: il problema non riguarda soltanto il risultato, ma la necessità di ritrovare un’identità e un atteggiamento all’altezza delle ambizioni del club.