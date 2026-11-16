Dal trionfo mondiale con il Brasile alla Coppa dei Campioni con il Milan: il centrocampista brasiliano conquistò anche Nereo Rocco dopo lo scetticismo iniziale del Paròn

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È morto a 94 anni Dino Sani, ex centrocampista brasiliano che ha legato il proprio nome al primo Mondiale vinto dalla Selecao nel 1958 e e alla Coppa dei Campioni conquistata dal Milan nel 1963. Campione del mondo al fianco di Pelé, Sani approdò in rossonero nel 1961 dopo l’esperienza al Boca Juniors. A Milano si presentò tra lo scetticismo di Nereo Rocco e dei compagni, ma bastarono poche partite per far ricredere tutti. Trapattoni compreso.

Brasile, è morto Dino Sani: campione del mondo con Pelé

Il calcio brasiliano piange Dino Sani, scomparso domenica 15 novembre all’età di 94 anni. L’ex centrocampista faceva parte del Brasile che nel 1958 vinse in Svezia il primo titolo mondiale della sua storia, condividendo lo spogliatoio con campioni del calibro di Pelé, Zagallo, Pepe e Nilton Santos.

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Dopo la morte di Zagallo, nel 2024, era diventato il più anziano campione del mondo brasiliano ancora in vita. La causa del decesso non è stata resa nota. Lascia un figlio e tre nipoti.

Chi era Dino Sani: la carriera e il cordoglio della Federazione brasiliana

Nato in Brasile, Dino Sani aveva iniziato la propria carriera nel Palmeiras nel 1950, aggiudicandosi subito il Campeonato Paulista. Dopo le esperienze con XV de Novembro e Comercial, nel 1954 era passato al San Paolo, dove aveva vinto un altro titolo statale nel 1957. Nel 1960 si era trasferito in Argentina al Boca Juniors, prima di approdare al Milan l’anno successivo, alla soglia dei 30 anni.

Con la maglia rossonera conquistò uno scudetto e una Coppa dei Campioni, per poi tornare in Brasile e vestire i colori del Corinthians, dove chiuse la carriera da calciatore nel 1968. Da allenatore ha guidato diverse squadre brasiliane, il Penarol, il Boca Juniors e la nazionale del Qatar. La Confederazione calcistica brasiliana (CBF) lo ha salutato ricordando che lascia “una serie di successi e una storia che saranno per sempre ricordate dal calcio brasiliano”.

“Nonno Dino” al Milan: lo scetticismo di Nereo Rocco e Trapattoni

Quando Sani approdò al Milan nel 1961 dal Boca Juniors, non fu accolto come una stella. Tutt’altro. Gipo Viani lo aveva individuato in Sudamerica, ma Nereo Rocco non sembrava affatto convinto del nuovo acquisto. Durante i primi allenamenti, “El Paròn” si lasciò andare anche a qualche battuta ironica, arrivando a definirlo un “impiegato del catasto” e scherzando sul fatto che Viani avesse riportato a Milano un nonno.

Anche nello spogliatoio i compagni erano perplessi. Giovanni Trapattoni, nella sua autobiografia, ha ricordato lo stupore di fronte a quel nome poco conosciuto: “Sani, Sani … mai sentito. Ma chi è?, ci chiedevamo nello spogliatoio. Dino è famoso, Sani no”. Ma le prestazioni in campo del sudamericano fecero ricredere tutti, tanto da guadagnarsi presto il soprannome di “Professore”.

Come andò l’avventura di Sani al Milan

Il suo fu un debutto di fuoco: contro la Juventus a San Siro. Il Milan vinse 5-1 e il brasiliano ex Boca stregò immediatamente Rocco, mostrando qualità tecniche, visione di gioco e precisione nei passaggi. Nella stagione 1961/62 fu uno dei protagonisti dello scudetto rossonero, mentre l’anno successivo contribuì alla cavalcata europea culminata con la vittoria della Coppa dei Campioni contro il Benfica a Wembley.

La stagione successiva fu invece condizionata da un serio infortunio alla gamba, che ne limitò il contributo. Il Milan chiuse il campionato al terzo posto e, al termine dell’annata, le strade si separarono. Sani tornò in Brasile al Corinthians, dopo tre stagioni indimenticabili nel capoluogo lombardo.