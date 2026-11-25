Inedito tono severo per il tecnico nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Atene, di importanza fondamentale per il cammino dei rossoneri in Europa League

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

È un Ruben Amorim diverso della conferenza stampa della vigilia di Olympiacos-Milan: il tecnico ha assunto un tono più severo del solito e fatto due richieste alla squadra per una gara fondamentale per il cammino dei rossoneri in Europa League. E parlando della salute mentale dei calciatori, il portoghese se l’è presa con i social network: “Meglio GTA”.

Milan, le due richieste di Amorim

Dopo l’ultima sconfitta in Europa League, a San Siro contro il Ferencvaros, Ruben Amorim scosse per la prima volta il suo Milan, pronunciando parole dure nelle interviste post-partita. Oggi, alla vigilia della gara con l’Olympiacos di fondamentale importanza per il cammino europeo dei rossoneri, il tecnico è tornato ad utilizzare un tono piuttosto severo per i suoi standard, fissando con chiarezza gli obiettivi della sua squadra nel match di Atene e facendo due richieste alla squadra.

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Amorim e la difesa

La prima riguarda il livello di gioco, soprattutto in difesa: in Europa League il Milan ha subito 7 gol in 4 partite, ma anche in campionato la retroguardia rossonera non è sembrata impenetrabile (14 gol incassati in 12 giornate). “Dobbiamo migliorare nel modo di difendere – ha dichiarato Amorim – Abbiamo quasi sempre subito un gol, quindi è un’altra cosa che dobbiamo migliorare”. Quanto all’attacco, invece, per il tecnico il problema del Milan è soprattutto negli ultimi 20 metri: “Dobbiamo aiutare Ramos? Non solo, anche Camarda e tutti quelli che giocano davanti. È un fatto che dobbiamo migliorare nell’ultimo terzo”.

Amorim, il Milan e l’Europa

L’altra richiesta di Amorim, invece, è più generica e riguarda l’approccio alle gare di coppa: dopo 4 giornate per l’allenatore non è accettabile vedere il Milan al 28° posto nella classifica di Europa League con soli 3 punti. “Per essere una buona squadra devi fare bene sia in campionato che in Europa – ha detto Amorim, alzando l’asticella per i suoi giocatori – Solo così si può essere una buona squadra. Dobbiamo esserlo, soprattutto al Milan”.

E i tanti infortuni, da questo punto di vista, non possono rappresentare un alibi per i rossoneri. “Tutti devono essere pronti – ha aggiunto Amorim – perché non ci sono scuse nei grandi club. Dobbiamo essere pronti per questo. Non posso credere che abbiamo perso tutte queste partite in Europa perché abbiamo fatto rotazioni”.

Per Amorim meglio GTA dei social

Ad Amorim è stato poi chiesto dei pericoli a cui il calcio moderno, tra calendario fittissimo e pressione esercitata dai social oltre che dai media tradizionali, può esporre i calciatori. “È difficile proteggere il giocatore considerando il momento che stiamo vivendo”, ha ammesso Amorim, che poi si è scagliato in particolare contro i social network. “Mi avete chiesto di GTA…, ma preferirei che i miei giocatori giocassero tutto il giorno piuttosto che scrollare i social”, ha detto il tecnico citando il videogame di culto, tornato sul mercato con la 6a edizione, accusato di creare dipendenza anche tra gli sportivi, compromettendone le prestazioni.

“Cosa voglio intendere è che noi vogliamo più tempo tra le partite. Parlo del prodotto calcio, della sua qualità, non della mia vita”, ha poi aggiunto Amorim. “I social media e tutte questa roba sono molto difficili per i calciatori – ha concluso l’allenatore del Milan – che comunque convivono con più critiche rispetto a quanto faccio io. Dopo il Frosinone non ho letto niente, perché è così che voglio vivere la mia vita”.