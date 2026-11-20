Strahinja Pavlovic non ha usato giri di parole. Ospite del podcast serbo SS Calcio, il centrale del Milan ha ripercorso la sua esperienza in Italia e ha raccontato diversi retroscena dello spogliatoio rossonero. Il primo riguarda Sergio Conceiçao: “Conceiçao ha bandito la Nutella e da allora non ce l’hanno più concessa. È un bravo ragazzo, mi piace, ma aveva dei metodi duri, ‘alla Hitler’”. Ben diverso il giudizio su Massimiliano Allegri, l’allenatore con cui il difensore ex Salisburgo e Partizan sente di essere cresciuto di più.
- Conceiçao, tra regole ferree e “spie”
- Allegri e la crescita tattica
- Lukaku, Thuram e Lautaro: gli avversari più duri
Conceiçao, tra regole ferree e “spie”
Pavlovic ha descritto un ambiente molto rigido sotto la gestione del portoghese, a partire dalle trasferte: “Andiamo in trasferta per una partita e in hotel ci dividiamo. I giocatori sono tra di loro, tutti gli altri restano fuori”. Lo stesso rigore valeva in allenamento, con qualsiasi temperatura: “I parastinchi sono obbligatori in allenamento, che ci siano temperature sotto zero o 35 gradi, devono esserci”. L’episodio più forte riguarda un concerto a cui alcuni compagni erano andati pochi giorni prima di una partita. Il tecnico lo scoprì e le conseguenze furono pesanti: “Tre giorni prima di una partita, alcuni calciatori sono andati ad un concerto fino alle 23. Aveva degli assistenti, o delle spie, che gli facevano rapporto, e ne ha fatto un tale circo che nella partita successiva a nessuno di quei cinque o sei giocatori è stato permesso di scendere in campo”.
Secondo il serbo, Conceiçao aveva voluto mettere in chiaro le gerarchie fin dal primo giorno: “Alla prima riunione da allenatore del Milan era in ritardo di quaranta minuti. Tutti i giocatori e la dirigenza lo stavano aspettando. Lui era nel suo ufficio. Voleva far capire a tutti chi comandava. L’ha fatto apposta”.
Allegri e la crescita tattica
Il rapporto con Allegri è stato meno duro. Pavlovic attribuisce all’allenatore livornese i suoi maggiori progressi da quando è in Italia, soprattutto sul piano tattico, che considera da sempre il suo punto debole: “È sotto la sua guida che ho fatto i maggiori progressi da quando sono arrivato in Italia. Come difensore ho una buona velocità, forza e capacità di uscire palla al piede. Sono in grado anche di lanciarmi in avanti e di segnare, ma l’aspetto tattico è sempre stato una mia lacuna“.
Lukaku, Thuram e Lautaro: gli avversari più duri
Sugli attaccanti più difficili affrontati finora Pavlovic non ha dubbi: “Sul piano fisico, la sfida più dura è stata senza dubbio contro Lukaku. Ma anche Thuram: è forte, veloce e molto abile con la palla tra i piedi. Con Lautaro, invece, bisogna fare molta attenzione all’interno dell’area di rigore: se non gli stai addosso, ti segna. Non puoi lasciargli spazio”. Pavlovic ha parlato anche di Diego Moreira, con cui ha un rapporto che va oltre il campo: “È un ragazzo fantastico, davvero in gamba. Conosce qualche parola in serbo. Ho incontrato suo padre durante un allenamento. Abbiamo parlato del Partizan, ovviamente. Scherzo spesso con Moreira, dicendogli che, a fine carriera, dovremo giocare almeno una stagione nel Partizan. Gli faccio notare che io sono più grande di tre anni, quindi dovrà fare un piccolo sacrificio per poterci tornare insieme”.