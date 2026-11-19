Il centrocampista azzurro è finito nel mirino della dirigenza milanista in vista delle prossime sessioni di mercato. Il rinnovo con De Laurentiis è in stand-by, con una richiesta da 7 milioni di euro a stagione

Il mercato potrebbe riservare un intreccio sorprendente tra Napoli e Milan. Al centro delle attenzioni c’è Scott McTominay, uno dei protagonisti della recente storia azzurra, finito nel radar della società rossonera in vista delle prossime finestre di calciomercato. Un’ipotesi che, almeno per il momento, non si è ancora trasformata in una vera e propria trattativa, ma che presenta alcuni elementi capaci di alimentare le indiscrezioni.

Milan, idea McTominay

Il centrocampista scozzese rappresenta infatti un profilo particolarmente apprezzato per caratteristiche tecniche, fisicità e capacità di inserirsi negli spazi. Qualità che potrebbero fare molto comodo al Milan di Ruben Amorim, soprattutto nell’ottica di un’evoluzione del sistema di gioco. A rilanciare l’interesse rossonero è stato il Quotidiano Sportivo, che ha individuato anche un particolare intreccio commerciale alla base della possibile operazione: il rapporto tra McTominay e Adidas, marchio di cui il calciatore è testimonial e che diventerà nuovamente sponsor tecnico del Milan.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

McTominay-Milan, il fattore Adidas e l’operazione di marketing

L’elemento che rende particolarmente interessante questa indiscrezione riguarda proprio il ritorno di Adidas sulle maglie rossonere. Il Milan ha infatti raggiunto un accordo decennale con il marchio tedesco, destinato a entrare in vigore dalla stagione 2028-2029, per un valore complessivo di circa 500 milioni di euro, equivalenti a 50 milioni a stagione. Una partnership economicamente molto importante, che potrebbe rappresentare anche un’occasione per sviluppare operazioni commerciali legate all’immagine di calciatori di primo piano. In questo scenario si inserisce perfettamente McTominay, già testimonial Adidas e volto internazionale particolarmente riconoscibile.

L’idea sarebbe quella di associare il ritorno del marchio tedesco a un acquisto di grande impatto mediatico, riproponendo una strategia già utilizzata in passato nel mondo rossonero. Naturalmente, il legame commerciale non significa che Adidas possa intervenire direttamente nelle scelte di mercato del Milan, ma rappresenterebbe un elemento aggiuntivo da considerare nell’eventuale costruzione dell’operazione.

Il rinnovo con il Napoli è in stand-by

A rendere possibile l’inserimento del Milan è soprattutto la situazione contrattuale del centrocampista. McTominay è attualmente legato al Napoli fino al 30 giugno 2028, ma il dialogo per il prolungamento dell’accordo non avrebbe ancora portato a una soluzione definitiva. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, il calciatore e il suo entourage avrebbero avanzato una richiesta economica vicina ai 7 milioni di euro netti a stagione. Una cifra decisamente superiore rispetto agli attuali 3 milioni percepiti dallo scozzese e che rappresenterebbe un investimento significativo anche per il club di Aurelio De Laurentiis.

Napoli, allarme conti

Il Napoli, dal canto suo, non avrebbe intenzione di accelerare a qualsiasi costo. La società considera McTominay un elemento importante del progetto tecnico, ma deve anche fare i conti con gli equilibri economici dello spogliatoio. La distanza tra domanda e offerta, dunque, potrebbe diventare un fattore determinante per il futuro del giocatore. Va comunque sottolineato che lo stallo non equivale a una rottura tra le parti. Lo scozzese non avrebbe chiuso alla possibilità di proseguire la propria esperienza in azzurro, ma vorrebbe garanzie sulle prospettive sportive della squadra e sulle ambizioni del club.

McTominay, il Milan ci prova

Per il Milan, McTominay rappresenterebbe un investimento importante anche dal punto di vista strettamente calcistico. Amorim avrebbe a disposizione un centrocampista capace di interpretare più ruoli, giocare vicino alla porta avversaria e garantire presenza fisica in entrambe le fasi. Lo scozzese potrebbe essere impiegato da mezzala, trequartista o in una posizione più avanzata, sfruttando soprattutto la sua capacità di attaccare l’area di rigore senza palla. Una soluzione che consentirebbe al tecnico portoghese di ampliare le alternative tattiche e di avere un interprete particolarmente adatto a un eventuale 4-2-3-1. L’ostacolo principale, però, sarebbe rappresentato proprio dal Napoli. De Laurentiis difficilmente accetterebbe di privarsi di uno dei propri giocatori più rappresentativi per consegnarlo a una diretta concorrente nella corsa ai vertici della Serie A. Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo, la valutazione economica del centrocampista sarebbe inevitabilmente elevata.

McTominay, non solo il Napoli: occhio a Real e Manchester United

Inoltre, il Milan non sarebbe l’unica società interessata a monitorare la situazione. Tra le pretendenti vengono citati anche il Real Madrid e il Manchester United, club che potrebbero avere maggiori possibilità economiche per soddisfare le richieste contrattuali dello scozzese. Per il Manchester United, in particolare, si tratterebbe di un possibile ritorno a casa, considerando che McTominay ha trascorso gran parte della propria carriera proprio a Old Trafford. Un altro aspetto da considerare riguarda i tempi dell’eventuale trasferimento. Le indiscrezioni provenienti dall’ambiente napoletano, riportate anche da Il Mattino, indicano che McTominay non dovrebbe lasciare il Napoli durante la sessione invernale. La società non avrebbe intenzione di privarsi dello scozzese a stagione in corso e preferirebbe affrontare con calma la questione del rinnovo.