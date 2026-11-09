Milan, Rabiot al veleno sulla moviola di Calvarese, che polemica: "Mentite continuamente"

Il centrocampista francese non accetta l'analisi dell'ex arbitro che ha dato ragione a Massa sul mancto rosso a Marcandalli nella gara con il Genoa

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Quando ha visto solo il cartellino giallo estratto da Massa per punire la trattenuta a campo aperto nei suoi confronti ha reagito incredulo con urlo, si è messo le mani in testa e ha detto anche qualche parolina tanto da essere ammonito anche lui: Adrien Rabiot è andato in escandescenze a inizio ripresa della gara col Genoa a Marassi dopo essere stato scaraventato a terra dal rivale ma anche a freddo non riesce a passarci sopra.

I tre espulsi

La decisione dell’arbitro ligure ha lasciato attonita tutta la panchina rossonera che però non è rimasta…senza parole. Qualche espressione pesante di troppo è volata al punto che, dopo la segnalazione del IV uomo, l’arbitro ha espulso 3 collaboratori di Amorim, tra medico e componenti dello staff.

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Il parere di Marelli

Tutto il secondo tempo del match è stato condizionato da questo episodio che ha innervosito entrambe le squadre, ma era da rosso l’intervento di Mercadalli? Per Marelli sì e no. A caldo il suo commento: “Dei quattro elementi necessari per il Dogso manca forse la distanza dalla porta, ci troviamo a 50 metri dalla porta, siamo molto al limite ma non è un chiaro ed evidente errore, c’era anche Ostigaard che magari poteva intervenire, per me è più giallo per Spa più che rosso per Dogo”

I 4 elementi per il Dogso

Occorre ricordare quali siano i quattro parametri fondamentali che un arbitro deve soddisfare contemporaneamente per poter sanzionare un fallo con il cartellino rosso per DOGSO:

1) La distanza tra il luogo in cui è stato commesso il fallo e la porta: È l’elemento chiave che ha salvato Marcandalli. Il fallo è avvenuto a circa 55 metri dalla porta difesa da Bijlow

2) La direzione generale dell’azione: Rabiot era proiettato centralmente verso la porta avversaria, e questo parametro pendeva a favore del Milan.

3) La probabilità di mantenere o guadagnare il controllo del pallone: il francese aveva già allungato la falcata e il pallone era pienamente nella sua disponibilità tecnica prima del contatto.

4) La presenza del difensore centrale Leo Ostigard in traiettoria di ripiegamento lascia qualche dubbio

La sentenza di Calvarese

Lapidario invece l’ex arbitro Calvarese che sul suo profilo social dice: “L’azione di Rabiot rappresentava un’occasione da gol? Assolutamente sì. Ma ricordiamo che per regolamento, affinché si configuri un DOGSO, l’occasione deve essere chiara ed evidente. Ed è proprio per questo che il regolamento stesso prevede la valutazione di 4 parametri. Il possesso del pallone, la direzione generale dell’azione, il numero di difendenti e la distanza dalla porta. In questo caso, considerando che siamo in posizione leggermente defilata e a circa 60 metri dalla porta, considero sostenibile la scelta di Massa di estrarre il cartellino giallo per Marcandalli. Ritengo però che se l’arbitro avesse estratto il rosso dal campo, il VAR Camplone non sarebbe intervenuto”.

La reazione di Rabiot

La moviola di Calvarese è stata postata sul web dai tifosi ed è arrivato allora anche il velenoso commento di Rabiot che stato più volte taggato dagli utenti sotto al video: “Nella vita come nel calcio si possono fare errori bisogna almeno saperli ammettere. Mentire continuamente non vi farà andare avanti. Ed è il calcio italiano a subirne le conseguenze… Pensateci. Bonne soirée”.