L'attaccante reclama più spazio ma al Real Madrid è chiuso dalla concorrenza e vuole giocare, la Serie A potrebbe accoglierlo

L’avventura di Endrick al Real Madrid non sta andando come il giovane attaccante brasiliano aveva immaginato. Dopo aver chiuso la scorsa stagione con un’esperienza molto positiva in prestito al Lione, il classe 2006 sperava di ritagliarsi uno spazio importante nella squadra di José Mourinho. Le cose, però, sono andate diversamente e adesso l’ipotesi di una nuova partenza a gennaio sta diventando sempre più concreta.

Real Madrid, Endrick ai margini

A condizionare il suo inizio di stagione è stato innanzitutto un problema muscolare, che lo ha costretto a saltare le prime quattro giornate di campionato. Una volta recuperata la condizione fisica, Endrick ha comunque faticato a trovare spazio nelle rotazioni offensive dei Blancos. Il bilancio, al 10 novembre, è piuttosto eloquente: appena 141 minuti complessivi in sette presenze tra tutte le competizioni, con un gol e un assist in Champions League. In Liga, invece, non è ancora riuscito a lasciare il segno. La concorrenza è particolarmente agguerrita. Kylian Mbappé rappresenta il riferimento offensivo della squadra, mentre Vinicius Junior, Arda Güler, Brahim Diaz e gli altri interpreti del reparto riducono ulteriormente le possibilità di trovare continuità. Anche il rientro di Rodrygo potrebbe complicare la situazione del brasiliano, che rischia di rimanere ai margini del progetto tecnico.

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Endrick vuole giocare: il messaggio

Eppure Endrick aveva scelto di rimanere a Madrid proprio per giocarsi le proprie possibilità. Durante la seconda parte della scorsa stagione, il prestito al Lione gli aveva permesso di ritrovare fiducia e continuità: otto gol e otto assist in 21 partite, numeri che avevano confermato le sue qualità e contribuito a rilanciarne le ambizioni Adesso il futuro torna a essere un punto interrogativo. Lo stesso attaccante, intervenuto dal ritiro della nazionale brasiliana, non ha escluso una partenza nella sessione invernale: “Il mio futuro? Ho solo 20 anni, quindi vedrò come si evolveranno le cose – ha ammesso dal ritiro del Brasile -. Voglio solo giocare, essere felice e aiutare i miei compagni di squadra”. Poi ancora: “Non so cosa succederà a gennaio, è tutto nelle mani di Dio. Chiedo solo di poter fare ciò che è meglio per la mia carriera, quello che succederà succederà. Voglio solo fare del mio meglio per crescere“. Il messaggio è chiaro: Endrick vuole giocare, sentirsi protagonista e continuare il proprio percorso di crescita.

Milan e Roma interessate a Endrick

Tra le società interessate ci sono soprattutto Milan e Roma, che avevano già provato a sondare il terreno durante la scorsa estate. I rossoneri vedono nel brasiliano un possibile rinforzo di qualità per il reparto offensivo, mentre i giallorossi avevano già lavorato concretamente sulla possibilità di portarlo in Italia. Non mancano inoltre altri estimatori, anche in Premier League. Resta però da superare la posizione di José Mourinho. L’allenatore portoghese ha più volte manifestato pubblicamente la propria stima nei confronti del giovane attaccante, arrivando a escludere la possibilità di una cessione. Il tecnico considera Endrick un talento importante e vorrebbe concedergli maggiori opportunità, ma la volontà del giocatore potrebbe diventare determinante. “Madrid è una città meravigliosa – ha aggiunto – ma è chiaro che devo fare tutto il possibile per far evolvere la mia carriera. Mourinho è una grande persona, ogni giorno viene da me, mi chiede come sto, ma non parla mai di calcio. Vuole sapere della mia vita privata, mi piace il suo atteggiamento, si interessa. Sono grato per quello che fa”.

La finestra di gennaio sarà quindi decisiva. Il Real Madrid dovrà valutare se continuare a puntare sul brasiliano oppure consentirgli una nuova esperienza in prestito, possibilmente in un campionato competitivo come la Serie A. A vent’anni, Endrick non vuole perdere tempo: il talento non è in discussione, ma per dimostrare il proprio valore ha bisogno soprattutto di minuti e fiducia.