Il centravanti del Club Brugge è il grande obiettivo rossonero per gennaio: Cardinale prepara una maxi offerta, la posizione dei belgi. Mancini spera nel trasferimento in Serie A

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Il Milan fa sul serio per Nicolò Tresoldi. Il centravanti italo-tedesco del Club Brugge è diventato il primo nome sulla lista di Gerry Cardinale per rinforzare l’attacco di Ruben Amorim a gennaio, anche perché l’alternativa Endrick si è complicata: a quanto pare, il brasiliano vuole restare al Real Madrid. Ma c’è anche un altro dettaglio, tutt’altro che secondario: Tresoldi è milanista fin da bambino e indossare la maglia rossonera sarebbe un sogno per il 22enne. Attenzione, però: strapparlo al Club Brugge già a gennaio non sarà affatto facile. Spettatore interessato della trattativa è Roberto Mancini, che spera di convincere il giovane attaccante a scegliere la Nazionale italiana.

Milan, 60 milioni per Tresoldi: l’obiettivo di Cardinale per l’attacco

Il nome di Tresoldi è sempre più gettonato nella Milano rossonera. Con Camarda in partenza e un Goncalo Ramos che finora ha reso al di sotto delle aspettative, serve un altro bomber di livello in grado di assicurare gol, tanti gol. Cardinale sogna lo scudetto, subito. Ed è pronto a sostenere un altro investimento importante per rinforzare il reparto a disposizione di Amorim.

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La cifra? Circa 60 milioni da presentare al Club Brugge. La fede milanista del giovane attaccante nato a Cagliari, ma capitano dell’Under 21 della Germania, è l’arma da sfruttare per provare a vincere la resistenza del club belga e assicurarsi un gioiello che fa gola a molti top club.

Tresoldi al Milan? Cosa dicono davvero in Belgio

L’affare, però, è in salita. Nei giorni scorsi i media belgi hanno riferito che il Club Brugge non ha intenzione di privarsi di Tresoldi durante il mercato invernale. Secondo Het Nieuwsblad, la società considera l’attaccante un elemento fondamentale e vorrebbe trattenerlo almeno fino al termine della stagione.

Una posizione ribadita anche da altre testate locali: il club punta a incassare una cifra da record in estate, quando potrebbe scatenarsi una vera e propria asta internazionale. Bayern Monaco, Arsenal, Barcellona, Manchester City e altre big europee seguono da tempo il centravanti, il cui contratto scade nel 2029. Il Milan punta ad anticipare la concorrenza, ma servirà un’offerta davvero allettante. Una proposta indecente.

Cardinale ha un tifoso in più: Mancini spera nell’affare Tresoldi

La vicenda è ormai nota a tutti: Tresoldi è conteso da Italia e Germania. Per il momento, però, ha scelto di proseguire il proprio percorso con l’Under 21 tedesca, almeno fino agli Europei di categoria.

Mancini non ha perso le speranze di convincerlo a vestire la maglia azzurra. Anzi, nei giorni scorsi si è detto fiducioso sulla possibilità che alla fine possa scegliere di rappresentare l’azzurro dell’Italia. Averlo in Serie A potrebbe avvicinarlo alla Nazionale, rendendo ancora più concreta la possibilità di strapparlo a Klopp. Ecco perché anche il ct fa il tifo per il Milan.