L’attaccante italo-tedesco del Club Brugge continua a segnare a raffica in Belgio e ‘inguaia’ Cardinale: anche il Bayern Monaco all’assalto dopo l’infortunio di Kane

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Nicolò Tresoldi realizza altri due gol, si gode la vetta solitaria della classifica marcatori del campionato belga e trascina il Club Brugge al successo nella manita rifilata in trasferta al Mechelen. Eppure non è una buona notizia per il Milan, a caccia di un centravanti da affiancare a Goncalo Ramos a gennaio. I numeri incoronano l’italo-tedesco e inevitabilmente il costo del suo cartellino aumenta. Ma Gerry Cardinale si ritrova anche un altro ostacolo da superare: il Bayern Monaco.

Tresoldi non si ferma più: doppietta nel 5-1 del Club Brugge

Tresoldi continua a segnare a raffica e non sembra avere alcuna intenzione di rallentare. L’attaccante è stato assoluto protagonista nella trasferta contro il Mechelen, travolto 5-1 dal Club Brugge nella 12ª giornata del campionato belga. La doppietta conferma il momento straordinario del centravanti classe 2004, sempre più determinante nella formazione allenata da Ivan Leko.

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Nicolò si era già preso le copertine internazionali con la tripletta realizzata contro l’Inter in Champions League a San Siro e, adesso, continua a trascinare la sua squadra anche in campionato, dove il Brugge è momentaneamente in vetta alla classifica con 31 punti.

I numeri da urlo del figlio d’arte che fa impazzire Mancini e Klopp

I numeri sono il biglietto da visita di Tresoldi e spiegano perché sia diventato uno dei giovani attaccanti più corteggiati d’Europa. Prima della doppietta contro il Mechelen aveva già realizzato 8 reti in 11 presenze nella Pro League belga, alle quali si aggiungevano i 5 gol segnati in 4 partite di Champions League.

Nato a Cagliari e cresciuto calcisticamente in Germania, il figlio d’arte – suo padre ha giocato con l’Atalanta – è più che mai conteso dalle due Nazionali. Il centravanti, per ora, pensa solo a completare il proprio percorso con l’Under 21 tedesca, di cui è capitano e con la quale disputerà gli Europei di categoria nel 2027. Poi arriverà il momento di dare una risposta a Mancini e Klopp, che hanno già avuto modo di confrontarsi con lui sul suo futuro.

Il prezzo di Tresoldi aumenta: un problema per il Milan

Ogni gol del 22enne rischia di complicare i piani di Gerry Cardinale. Il Milan, infatti, ha individuato nel classe 2004 uno dei principali obiettivi per rinforzare l’attacco a gennaio, ma il suo rendimento da urlo sta facendo lievitare le richieste del Club Brugge. La valutazione del giocatore si aggira già oltre i 60 milioni di euro: una cifra destinata ad aumentare se continuerà a segnare con questa regolarità.

L’alternativa è rappresentata dal brasiliano Endrick del Real Madrid, per cui José Mourinho sta facendo muro. Amorim aspetta fiducioso un regalo di Natale e Cardinale farà di tutto per accontentarlo. Ma non sarà affatto facile chiudere una delle due operazioni.

Anche il Bayern su Tresoldi dopo l’infortunio di Kane

Un’altra grana per il numero uno di RedBird arriva proprio dalla Germania. Il Bayern Monaco deve fare i conti con il grave infortunio di Harry Kane, costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico dopo la lesione del legamento della caviglia sinistra rimediata contro il Colonia.

Il club bavarese ha comunicato che l’attaccante inglese resterà fuori per diversi mesi: secondo le stime, lo stop potrebbe aggirarsi intorno ai tre mesi. Per questo motivo a gennaio la capolista della Bundesliga tornerà sul mercato alla ricerca di un centravanti. Tresoldi è da tempo apprezzato dai bavaresi, pronti a dare il via all’assalto. Per il Milan si profila un concorrente scomodo. Molto scomodo.