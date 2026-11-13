L’ipotesi 1 per il mercato di gennaio del Milan, versione Ruben Amorim, puntava su un trequartista, un giocatore che raccordasse centrocampo e reparto offensivo scucito dall’evidenza delle statistiche e dalla dicotomia tra il Goncalo Ramos della Nazionale e quello visto nel Milan. Invece, nella finestra di riparazione anche Virgil van Dijk potrebbe rivelarsi un obiettivo, dopo che per la prima volta ha dubitato sulla sua permanenza al Liverpool alla scadenza dell’attuale contratto, il prossimo 30 giugno. Approdare a un top player, che aveva sfiorato per primo i 100 milioni nel suo ruolo sarebbe un colpo come un ritocco all’immagine, un po’ offuscata, del nuovo Milan.
- Il rinnovo con il Liverpool di van Dijk
- L'intreccio con Cardinale
- L'ostacolo ingaggio
- Gli obiettivi di gennaio
Il rinnovo con il Liverpool di van Dijk
“Il rinnovo? Se ci sarà bene, altrimenti andrò altrove”, ha dichiarato il centrale olandese degli inglesi in una sua recente esternazione scatenando le fantasie in vista dell’imminente finestra di riparazione. Gerry Cardinale prende nota. Pare che sia proprio il presidente a nutrire un’ammirazione nei confronti del difensore olandese, considerato tra i migliori della sua generazione nonché bandiera di fatto del Liverpool con cui ha una lunga storia ma non certo meno complessa, profonda e articolata di quanto intessuto dallo stesso proprietario del Milan.
L’intreccio con Cardinale
Nel marzo 2021, la RedBird Capital Partners ha investito circa 530 milioni di sterline, acquisendo una quota pari a circa il 10%, in Fenway Sports Group, la holding proprietaria del Liverpool F.C. e dei Boston Red Sox stabilendo un filo rosso con il club di via Aldo Rossi oltre alle enunciazioni di principio. Nella fattispecie, quando lo stesso Cardinale ha espresso la sua posizione ovvero l’indicazione di un Modello Liverpool è parso quasi ridondante e autoreferenziale proprio in virtù di una quota, importante, che ha stabilito il punto di unione del club inglese con quello rossonero.
La domanda, onesta, da porsi quindi riguarda come e se vi possa essere una sorta di corsia preferenziale in considerazione di un simile intreccio. Un difensore come van Dijk può approdare al Milan? Il suo contratto è prossimo a scadere a fine stagione. Se i termini di questa situazione non muteranno, potrebbe essere sensato chiudere un accordo già a gennaio per garantirsi le prestazioni del giocatore libero di stabilire già il suo passaggio altrove, qualora i Reds rimangano in attesa di giudizio o preferiscano passare altrove.
L’ostacolo ingaggio
A 34 anni e con una carriera strepitosa può permettersi ancora di scegliere, di decidere e pretendere le garanzie necessarie a disputare ancora la Champions League e/o almeno competere per lo Scudetto, quando e se si aprirà un tavolo con il Milan, le cui difficoltà sono chiaramente più sull’ingaggio del giocatore che sul contratto.
Secondo le indiscrezioni, rammentiamo che l’olandese dovrebbe percepire uno stipendio pari a 350.000 sterline a settimana ovvero 18.200.000 lordi all’anno stando alle quotazioni di Capology.
Gli obiettivi di gennaio
A gennaio, il sogno olandese potrebbe essere una eventualità, più probabile la continuità della politica adottata fino all’estate ovvero di una linea verde condivisa con Amorim, il quale avrebbe inserito in lista come già enucleato nomi quali Gonçalo Inacio dello Sporting, Ismaelo Ganiou, classe 2005 del Lens, e Massiré Sylla, dell’Union Saint Gilloise.
Oggi la valutazione di mercato del centrale olandese del Liverpool non è quella del 2019, quando superò la scabrosa valutazione pari se non superiore a 100 milioni di euro per il suo cartellino che aveva scoraggiato chiunque si fosse avvicinato o avesse accarezzato l’idea.