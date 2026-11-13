L’ipotesi 1 per il mercato di gennaio del Milan, versione Ruben Amorim, puntava su un trequartista, un giocatore che raccordasse centrocampo e reparto offensivo scucito dall’evidenza delle statistiche e dalla dicotomia tra il Goncalo Ramos della Nazionale e quello visto nel Milan. Invece, nella finestra di riparazione anche Virgil van Dijk potrebbe rivelarsi un obiettivo, dopo che per la prima volta ha dubitato sulla sua permanenza al Liverpool alla scadenza dell’attuale contratto, il prossimo 30 giugno. Approdare a un top player, che aveva sfiorato per primo i 100 milioni nel suo ruolo sarebbe un colpo come un ritocco all’immagine, un po’ offuscata, del nuovo Milan.

Il rinnovo con il Liverpool di van Dijk

“Il rinnovo? Se ci sarà bene, altrimenti andrò altrove”, ha dichiarato il centrale olandese degli inglesi in una sua recente esternazione scatenando le fantasie in vista dell’imminente finestra di riparazione. Gerry Cardinale prende nota. Pare che sia proprio il presidente a nutrire un’ammirazione nei confronti del difensore olandese, considerato tra i migliori della sua generazione nonché bandiera di fatto del Liverpool con cui ha una lunga storia ma non certo meno complessa, profonda e articolata di quanto intessuto dallo stesso proprietario del Milan.