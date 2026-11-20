Il difensore olandese non ha ancora sciolto le riserve sul rinnovo con il Liverpool e resta nel mirino dei rossoneri. Intanto la Juve studia la mossa per trattenere il centravanti tedesco

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Milan e Juventus continuano a monitorare il mercato in cerca di occasioni e di incastri utili alla causa. Da un lato, i rossoneri osservano con attenzione la situazione attorno a Virgil van Dijk, dall’altro i bianconeri ragionano sulla possibilità di blindare Nick Woltemade, incastrando nell’operazione con il Newcastle la possibilità di una interessante plusvalenza.

Van Dijk, prime parole di addio al Liverpool

Il nome di Virgil van Dijk continua a circolare negli ambienti rossoneri. Il centrale olandese, capitano del Liverpool e della nazionale oranje, rappresenterebbe un innesto di assoluto spessore per la difesa del Milan, soprattutto per l’importante dote di esperienza e leadership che apporterebbe alla retroguardia di Amorim. L’operazione, tuttavia, dipende innanzitutto dal giocatore. La certezza, al momento è che il contratto che lo lega ai Reds scadrà il 30 giugno 2027. Il resto è tutto da decidere, come dichiarato dallo stesso olandese.

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dal ritiro della nazionale, il difensore ha infatti fatto chiarezza sulla propria situazione, senza però sbilanciarsi. Van Dijk ha, infatti, ribadito di sentirsi bene e di avere ancora diversi anni di carriera davanti, sottolineando al tempo stesso il legame speciale con il Liverpool: “Se qualcuno dice di sapere già cosa farò nella prossima stagione, non è vero, perché non ne ho ancora idea nemmeno io. Sarò sempre grato al Liverpool, poi vedremo se verrà prolungherò il contratto o dirò addio in estate”.

Milan già in contatto con gli agenti di Van Dijk

La trattativa per il rinnovo resta aperta, ma le parti devono ancora trovare un’intesa praticamente su tutto: durata e condizioni economiche. Secondo le voci dall’Inghilterra, i Reds sarebbero orientati a proporre un accordo annuale, con opzione per un’ulteriore stagione accompagnato da una riduzione dell’ingaggio. Il giocatore, invece, punterebbe a un prolungamento fino al 2029. Il Milan osserva e, come rivelato da Sportitalia, avrebbe già contattato l’entourage del difensore per manifestare il proprio interesse in vista di un possibile affondo in estate.

Juventus, il piano per Woltemade

Situazione differente, ma altrettanto delicata, in casa Juventus, con il futuro di Nick Woltemade (e non solo) che resta in bilico. Il centravanti tedesco, arrivato dal Newcastle con la formula del prestito oneroso, sta progressivamente trovando maggiore spazio e continuità sotto la guida di Spalletti. Un rendimento che, complici anche i quattro gol e due assist messi a referto finora, ha rafforzato le valutazioni positive sul suo conto e alimentato l’ipotesi di una permanenza sotto la Mole.

Il Newcastle, dal canto suo, sarebbe favorevole a una cessione definitiva, anche se recuperare una parte significativa degli 85 milioni di euro investiti per acquistarlo dallo Stoccarda non sarà semplice. La Juventus, infatti, non ha alcuna intenzione (e possibilità) di avvicinarsi a quella cifra. Una soluzione, però, potrebbe esserci con Carnevali che starebbe già studiando il piano perfetto per abbassare il costo del cartellino. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi al momento più percorribile sarebbe quella di strappare un altro anno di prestito, con riscatto poi fissato a condizioni economicamente più sostenibili.

Conceicao sacrificio necesario

Un investimento definitivo richiederebbe però comunque un’attenta pianificazione dal punto di vista finanziario. Ed ecco perché nei ragionamenti della società bianconera rientra inevitabilmente anche il capitolo cessioni, con il nome di Francisco Conceicao come pedina fondamentale per chiudere il cerchio. D’altronde, il Newcastle sarebbe proprio alla ricerca di un esterno offensivo destro e il portoghese potrebbe rappresentare un profilo interessante.

La Juventus, che già nella scorsa estate aveva rischiato di perdere il portoghese, non vorrebbe privarsene, ma davanti a una proposta convincente potrebbe anche cedere. Una valutazione intorno ai 40 milioni di euro consentirebbe infatti ai bianconeri di realizzare una plusvalenza significativa e, con Randal Kolo Muani, pagato la bellezza di 50 milioni in estate e ormai spostato nella zona di competenza del figlio d’arte, un addio sarebbe più sostenibile anche dal punto di vista tecnico-tattico nello scacchiere di Spalletti.