Amiche contro nella supersfida di Assago tra le due dominatrici della Serie A1, si punta a superare il boom di presenze: 12.667 lo scorso anno. Paoletta a -20 dalla storia.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

É la sfida più attesa del campionato, quella tra le due squadre che stanno dominando la regular season e che viaggiano a braccetto in vetta alla classifica col pieno dei punti. Milano-Conegliano assomiglia a una finale anticipata, anche se siamo solo a fine novembre e ci sono ancora un girone di ritorno, i playoff e tutto un torneo da portare avanti. La cornice è d’eccezione, il Forum di Assago, teatro ormai abituale dei confronti tra le due formazioni negli ultimi anni. Nel 2025 si è stabilito il record di presenze per un match di pallavolo di club in Italia: 12.667 spettatori. Quest’anno il primato potrebbe essere ritoccato.

Egonu a -20 da Turlea, Blengini sfida le Pantere

C’è un altro record nel mirino: il primato all-time di punti realizzati in A1, almeno da quando esistono rilevazioni automatizzate (cioè dal 1999). A inseguirlo, manco a dirlo, Paola Egonu, che è a -20 dalla romena Carmen Turlea. “Sappiamo benissimo il valore dell’avversario, e sappiamo anche che Conegliano sia la grande favorita, non solo per il roster ma anche per la continuità nei risultati ed esperienza nel vincere”, la premessa del coach milanese Gianlorenzo Blengini. “Dal canto nostro, conosciamo le nostre qualità e stiamo lavorando per farle progredire sia a livello individuale sia di squadra”.

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Conegliano s’affida a Moki, Santarelli chiede conferme

A tentare di negare (o almeno di ritardare) il record all’amica Paola, l’amica Moki De Gennaro, libero di Conegliano e moglie di Daniele Santarelli. “Sarà sicuramente una bella partita da giocare, una di quelle sfide che, al di là dei tre punti in palio per la regular season, possono dare ulteriori certezze”, l’analisi del coach delle Pantere. “Non ci si gioca un trofeo, ma c’è sicuramente la voglia, da entrambe le parti, di continuare il bel percorso intrapreso finora e di confermare quanto di buono è stato fatto. Noi abbiamo voglia di andare a Milano per confermare le nostre certezze e dimostrare ancora una volta di essere una squadra forte”.

Volley A1 femminile: programma, classifica, prossimo turno

Questo, nel dettaglio, il programma della decima giornata, la classifica e i prossimi appuntamenti della Serie A1, il massimo campionato di volley femminile. Nel frattempo si gioca anche in Turchia, campionato ricco di stelle del volley italiano in campo e in panchina. Weekend stravolto dalla clamorosa intossicazione alimentare che ha coinvolto, indirettamente, Orro e Antropova.

Volley, decima giornata (21-22 novembre)

Novara-Chieri (21 novembre ore 20.30)

San Giovanni-Cuneo (22 novembre ore 16)

Macerata-Vallefoglia (22 novembre ore 17)

UYBA-Firenze (22 novembre ore 17)

Bergamo-Talmassons (22 novembre ore 17)

Scandicci-Brescia (22 novembre ore 17)

Milano-Conegliano (22 novembre ore 18)

Classifica Serie A1 volley femminile

Conegliano, Milano 27 punti

Chieri 22 punti

Vallefoglia 20 punti

Scandicci 17 punti

Novara 16 punti

Bergamo 14 punti

Talmassons 12 punti

San Giovanni 9 punti

UYBA 8 punti

Macerata 6 punti

Cuneo, Firenze 4 punti

Brescia 3 punti

Serie A1, undicesima giornata (28-29 novembre)