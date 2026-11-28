Terzultimo turno del girone d'andata in Serie A1, la squadra di Blengini gioca in Friuli, Conegliano ospita San Giovanni. Prima casalinga per Bernardi a Novara contro Vallefoglia.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La sfida tra Milano e Conegliano riparte, stavolta a distanza. Cominciano Egonu e compagne, impegnate sul campo della matricola terribile Talmassons in uno degli anticipi del sabato sera: l’altro coinvolge Scandicci, che affronta in trasferta la pericolante Cuneo. Domenica tocca alle Pantere, unica squadra a punteggio pieno dopo dieci giornate: impegno casalingo contro San Giovanni. Nel panorama dell’undicesima giornata, la terzultima del girone d’andata, spiccano Chieri-Bergamo, con le piemontesi terze a due soli punticini da Milano, e Novara-Vallefoglia, col debutto casalingo di Bernardi dopo l’epica impresa europea al PalaVerde.

Kurtagic spinge Milano contro Talmassons

La sconfitta nello scontro diretto con Conegliano nella notte del doppio record (di Egonu e di presenze) non ha spento gli entusiasmi di Milano. “Eravamo molto vicine alla vittoria, ci serve un po’ più di fortuna e lucidità per chiudere queste partite a nostro favore”, spiega Hena Kurtagic. “In ogni caso impariamo sempre qualcosa di nuovo da queste sconfitte. Stiamo lavorando bene durante la settimana, lo abbiamo dimostrato in Champions. Abbiamo iniziato un periodo intenso tra allenamenti e partite, ma l’obiettivo rimane quello di raccogliere i migliori risultati possibili, in Italia e in Europa. Già nel match contro Talmassons daremo il massimo per tornare al successo e ritrovare tre punti importanti per il nostro percorso”.

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Conegliano, San Giovanni dopo il flop con Novara

Ha vinto lo scontro diretto ma ha perso in Champions, di contro, Conegliano. “Credo che alla squadra faccia bene tornare subito in campo al Palaverde per affrontare San Giovanni in campionato”, l’ammissione di Santarelli. “Non abbiamo tempo per pensare e torniamo in campo per disputare una partita da vincere, come tutte le altre. Dall’altra, però, mi sarebbe piaciuto lavorare su ciò che non ha funzionato giovedì contro Novara: faremo di necessità virtù, abbiamo avuto due sedute in palestra per preparare la partita. Ci concentriamo soprattutto su di noi, senza perdere di vista il valore un avversario che arriva da un momento molto positivo“.

Volley A1 femminile: risultati, classifica, prossimo turno

Questi, nel dettaglio, gli incontri della undicesima giornata, la classifica e i prossimi appuntamenti della Serie A1, il massimo campionato di volley femminile. Nel frattempo è iniziato anche il cammino delle italiane nelle coppe europee, con le sfide del primo turno della fase a gironi di Champions e gli incontri d’andata dei sedicesimi di finale di Challenge Cup: buone notizie per (quasi) tutte le italiane.

Volley, undicesima giornata

Talmassons-Milano (28 novembre ore 20)

Cuneo-Scandicci (28 novembre ore 21)

Novara-Vallefoglia (29 novembre ore 17)

Brescia-UYBA (29 novembre ore 17)

Conegliano-San Giovanni (29 novembre ore 17)

Firenze-Macerata (29 novembre ore 17)

Chieri-Bergamo (29 novembre ore 18)

Classifica Serie A1 volley femminile

Conegliano 30 punti

Milano 27 punti

Chieri 25 punti

Vallefoglia 23 punti

Scandicci 20 punti

Bergamo 17 punti

Novara 16 punti

San Giovanni, Talmassons 12 punti

UYBA 8 punti

Firenze 7 punti

Macerata 6 punti

Cuneo 4 punti

Brescia 3 punti

Serie A1, dodicesima giornata (4-6 dicembre)