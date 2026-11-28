La sfida tra Milano e Conegliano riparte, stavolta a distanza. Cominciano Egonu e compagne, impegnate sul campo della matricola terribile Talmassons in uno degli anticipi del sabato sera: l’altro coinvolge Scandicci, che affronta in trasferta la pericolante Cuneo. Domenica tocca alle Pantere, unica squadra a punteggio pieno dopo dieci giornate: impegno casalingo contro San Giovanni. Nel panorama dell’undicesima giornata, la terzultima del girone d’andata, spiccano Chieri-Bergamo, con le piemontesi terze a due soli punticini da Milano, e Novara-Vallefoglia, col debutto casalingo di Bernardi dopo l’epica impresa europea al PalaVerde.
- Kurtagic spinge Milano contro Talmassons
- Conegliano, San Giovanni dopo il flop con Novara
- Volley A1 femminile: risultati, classifica, prossimo turno
Kurtagic spinge Milano contro Talmassons
La sconfitta nello scontro diretto con Conegliano nella notte del doppio record (di Egonu e di presenze) non ha spento gli entusiasmi di Milano. “Eravamo molto vicine alla vittoria, ci serve un po’ più di fortuna e lucidità per chiudere queste partite a nostro favore”, spiega Hena Kurtagic. “In ogni caso impariamo sempre qualcosa di nuovo da queste sconfitte. Stiamo lavorando bene durante la settimana, lo abbiamo dimostrato in Champions. Abbiamo iniziato un periodo intenso tra allenamenti e partite, ma l’obiettivo rimane quello di raccogliere i migliori risultati possibili, in Italia e in Europa. Già nel match contro Talmassons daremo il massimo per tornare al successo e ritrovare tre punti importanti per il nostro percorso”.
Conegliano, San Giovanni dopo il flop con Novara
Ha vinto lo scontro diretto ma ha perso in Champions, di contro, Conegliano. “Credo che alla squadra faccia bene tornare subito in campo al Palaverde per affrontare San Giovanni in campionato”, l’ammissione di Santarelli. “Non abbiamo tempo per pensare e torniamo in campo per disputare una partita da vincere, come tutte le altre. Dall’altra, però, mi sarebbe piaciuto lavorare su ciò che non ha funzionato giovedì contro Novara: faremo di necessità virtù, abbiamo avuto due sedute in palestra per preparare la partita. Ci concentriamo soprattutto su di noi, senza perdere di vista il valore un avversario che arriva da un momento molto positivo“.
Volley A1 femminile: risultati, classifica, prossimo turno
Questi, nel dettaglio, gli incontri della undicesima giornata, la classifica e i prossimi appuntamenti della Serie A1, il massimo campionato di volley femminile. Nel frattempo è iniziato anche il cammino delle italiane nelle coppe europee, con le sfide del primo turno della fase a gironi di Champions e gli incontri d’andata dei sedicesimi di finale di Challenge Cup: buone notizie per (quasi) tutte le italiane.
Volley, undicesima giornata
- Talmassons-Milano (28 novembre ore 20)
- Cuneo-Scandicci (28 novembre ore 21)
- Novara-Vallefoglia (29 novembre ore 17)
- Brescia-UYBA (29 novembre ore 17)
- Conegliano-San Giovanni (29 novembre ore 17)
- Firenze-Macerata (29 novembre ore 17)
- Chieri-Bergamo (29 novembre ore 18)
Classifica Serie A1 volley femminile
- Conegliano 30 punti
- Milano 27 punti
- Chieri 25 punti
- Vallefoglia 23 punti
- Scandicci 20 punti
- Bergamo 17 punti
- Novara 16 punti
- San Giovanni, Talmassons 12 punti
- UYBA 8 punti
- Firenze 7 punti
- Macerata 6 punti
- Cuneo 4 punti
- Brescia 3 punti
Serie A1, dodicesima giornata (4-6 dicembre)
- Cuneo-Brescia (4 dicembre ore 20.50)
- Firenze-Novara (5 dicembre ore 17)
- San Giovanni-Talmassons (5 dicembre ore 21)
- Scandicci-Conegliano (6 dicembre ore 16)
- Vallefoglia-Bergamo (6 dicembre ore 17)
- UYBA-Macerata (6 dicembre ore 17)
- Milano-Chieri (6 dicembre ore 18)