Non perdono colpi Milano e Conegliano, che si mantengono a punteggio pieno nella settimana che porta allo scontro diretto di domenica 22 novembre al Forum di Assago. Successo in tre set per il Vero Volley a Cuneo, mentre le Pantere lasciano per strada il primo set del campionato a Bergamo, conquistando comunque i tre punti. Niente record di miglior marcatrice di sempre in A1 per Paola Egonu: avrebbe dovuto segnare 30 punti per eguagliare Carmen Turlea, ne ha firmato 10. E forse l’ha fatto apposta per aggiornare lo storico primato nella sfida più attesa e più importante di questo avvio di stagione.
- Bergamo-Conegliano 1-3, Manfredini esalta Santarelli
- Milano, Lanier fa la Egonu: vincono Scandicci e Novara
- Volley A1 femminile: risultati, classifica, prossimo turno
Bergamo-Conegliano 1-3, Manfredini esalta Santarelli
Conegliano soffre ma passa anche sul difficile campo di Bergamo. Con Pietrini fuori causa, è Kipp a spaventare le Pantere coi suoi 17 punti. Anche Haak ne fa 17, ma l’MVP della partita per la Lega è Linda Manfredini: “Soddisfatta della mia prova e della vittoria, Bergamo ha attaccanti forti che ci hanno messo in difficoltà e per come hanno giocato nel secondo set hanno meritato il momentaneo pareggio. Ma sono contenta per come abbiamo giocato prima e dopo, gioco in una squadra con tante campionesse che mi ha aiutato a calarmi nella parte. Il merito dell’MVP è anche loro“. Successi pesanti pure per Vallefoglia e Chieri, rispettivamente su Firenze e Macerata.
Milano, Lanier fa la Egonu: vincono Scandicci e Novara
Tutto facile per Milano a Cuneo. Lanier (13) e Piva (14) fanno più punti di Egonu (10) ed è l’americana a guadagnarsi la palma di MVP. Eleonora Fersino, libero del Vero Volley e della Nazionale, guarda già alla partitissima del prossimo turno contro Conegliano: “Il campionato per noi è partito nel migliore dei modi, ora arriva una delle partite più toste e importanti della stagione, abbiamo una settimana per prepararci al meglio. Mi aspetto una gara combattuta, conosciamo il valore dell’avversario”. Vittorie importanti anche per Scandicci su Busto Arsizio e per Novara in casa di Talmassons. “Noi siamo state brave a vincere il primo set e ad alzare poi tanto il ritmo nel terzo e quarto”, l’analisi della novarese Britt Herbots.
Volley A1 femminile: risultati, classifica, prossimo turno
Questi, nel dettaglio, i risultati della nona giornata, la classifica e i prossimi appuntamenti della Serie A1, il massimo campionato di volley femminile. Nel frattempo si gioca anche in Turchia, campionato ricco di stelle del volley italiano in campo e in panchina. Nel weekend si è giocata la nona giornata con l’attesissimo derby italiano tra le “mostruose” Antropova e Nicoletti.
Volley, nona giornata
- Vallefoglia-Firenze 3-1
- Talmassons-Novara 1-3
- Chieri-Macerata 3-0
- Scandicci-UYBA 3-1
- Brescia-San Giovanni 0-3
- Cuneo-Milano 0-3
- Bergamo-Conegliano 1-3
Classifica Serie A1 volley femminile
- Conegliano, Milano 27 punti
- Chieri 22 punti
- Vallefoglia 20 punti
- Scandicci 17 punti
- Novara 16 punti
- Bergamo 14 punti
- Talmassons 12 punti
- San Giovanni 9 punti
- UYBA 8 punti
- Macerata 6 punti
- Cuneo, Firenze 4 punti
- Brescia 3 punti
Serie A1, decima giornata (21-22 novembre)
- Novara-Chieri (21 novembre ore 20.30)
- San Giovanni-Cuneo (22 novembre ore 16)
- Macerata-Vallefoglia (22 novembre ore 17)
- UYBA-Firenze (22 novembre ore 17)
- Bergamo-Talmassons (22 novembre ore 17)
- Scandicci-Brescia (22 novembre ore 17)
- Milano-Conegliano (22 novembre ore 18)