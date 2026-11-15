Le Pantere lasciano per strada il primo set del campionato, ma vincono ancora: tutto facile per il Vero Volley a Cuneo. Successi per Chieri, Vallefoglia, Scandicci e Novara.

Non perdono colpi Milano e Conegliano, che si mantengono a punteggio pieno nella settimana che porta allo scontro diretto di domenica 22 novembre al Forum di Assago. Successo in tre set per il Vero Volley a Cuneo, mentre le Pantere lasciano per strada il primo set del campionato a Bergamo, conquistando comunque i tre punti. Niente record di miglior marcatrice di sempre in A1 per Paola Egonu: avrebbe dovuto segnare 30 punti per eguagliare Carmen Turlea, ne ha firmato 10. E forse l’ha fatto apposta per aggiornare lo storico primato nella sfida più attesa e più importante di questo avvio di stagione.

Bergamo-Conegliano 1-3, Manfredini esalta Santarelli

Conegliano soffre ma passa anche sul difficile campo di Bergamo. Con Pietrini fuori causa, è Kipp a spaventare le Pantere coi suoi 17 punti. Anche Haak ne fa 17, ma l’MVP della partita per la Lega è Linda Manfredini: “Soddisfatta della mia prova e della vittoria, Bergamo ha attaccanti forti che ci hanno messo in difficoltà e per come hanno giocato nel secondo set hanno meritato il momentaneo pareggio. Ma sono contenta per come abbiamo giocato prima e dopo, gioco in una squadra con tante campionesse che mi ha aiutato a calarmi nella parte. Il merito dell’MVP è anche loro“. Successi pesanti pure per Vallefoglia e Chieri, rispettivamente su Firenze e Macerata.

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Milano, Lanier fa la Egonu: vincono Scandicci e Novara

Tutto facile per Milano a Cuneo. Lanier (13) e Piva (14) fanno più punti di Egonu (10) ed è l’americana a guadagnarsi la palma di MVP. Eleonora Fersino, libero del Vero Volley e della Nazionale, guarda già alla partitissima del prossimo turno contro Conegliano: “Il campionato per noi è partito nel migliore dei modi, ora arriva una delle partite più toste e importanti della stagione, abbiamo una settimana per prepararci al meglio. Mi aspetto una gara combattuta, conosciamo il valore dell’avversario”. Vittorie importanti anche per Scandicci su Busto Arsizio e per Novara in casa di Talmassons. “Noi siamo state brave a vincere il primo set e ad alzare poi tanto il ritmo nel terzo e quarto”, l’analisi della novarese Britt Herbots.

Volley A1 femminile: risultati, classifica, prossimo turno

Questi, nel dettaglio, i risultati della nona giornata, la classifica e i prossimi appuntamenti della Serie A1, il massimo campionato di volley femminile. Nel frattempo si gioca anche in Turchia, campionato ricco di stelle del volley italiano in campo e in panchina. Nel weekend si è giocata la nona giornata con l’attesissimo derby italiano tra le “mostruose” Antropova e Nicoletti.

Volley, nona giornata

Vallefoglia-Firenze 3-1

Talmassons-Novara 1-3

Chieri-Macerata 3-0

Scandicci-UYBA 3-1

Brescia-San Giovanni 0-3

Cuneo-Milano 0-3

Bergamo-Conegliano 1-3

Classifica Serie A1 volley femminile

Conegliano, Milano 27 punti

Chieri 22 punti

Vallefoglia 20 punti

Scandicci 17 punti

Novara 16 punti

Bergamo 14 punti

Talmassons 12 punti

San Giovanni 9 punti

UYBA 8 punti

Macerata 6 punti

Cuneo, Firenze 4 punti

Brescia 3 punti

Serie A1, decima giornata (21-22 novembre)