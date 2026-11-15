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Milano e Conegliano sono pari prima del confronto diretto, Manfredini MVP a Bergamo, niente record per Egonu

Le Pantere lasciano per strada il primo set del campionato, ma vincono ancora: tutto facile per il Vero Volley a Cuneo. Successi per Chieri, Vallefoglia, Scandicci e Novara.

3 min di lettura

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non perdono colpi Milano e Conegliano, che si mantengono a punteggio pieno nella settimana che porta allo scontro diretto di domenica 22 novembre al Forum di Assago. Successo in tre set per il Vero Volley a Cuneo, mentre le Pantere lasciano per strada il primo set del campionato a Bergamo, conquistando comunque i tre punti. Niente record di miglior marcatrice di sempre in A1 per Paola Egonu: avrebbe dovuto segnare 30 punti per eguagliare Carmen Turlea, ne ha firmato 10. E forse l’ha fatto apposta per aggiornare lo storico primato nella sfida più attesa e più importante di questo avvio di stagione.

Bergamo-Conegliano 1-3, Manfredini esalta Santarelli

Conegliano soffre ma passa anche sul difficile campo di Bergamo. Con Pietrini fuori causa, è Kipp a spaventare le Pantere coi suoi 17 punti. Anche Haak ne fa 17, ma l’MVP della partita per la Lega è Linda Manfredini: “Soddisfatta della mia prova e della vittoria, Bergamo ha attaccanti forti che ci hanno messo in difficoltà e per come hanno giocato nel secondo set hanno meritato il momentaneo pareggio. Ma sono contenta per come abbiamo giocato prima e dopo, gioco in una squadra con tante campionesse che mi ha aiutato a calarmi nella parte. Il merito dell’MVP è anche loro“. Successi pesanti pure per Vallefoglia e Chieri, rispettivamente su Firenze e Macerata.

Milano, Lanier fa la Egonu: vincono Scandicci e Novara

Tutto facile per Milano a Cuneo. Lanier (13) e Piva (14) fanno più punti di Egonu (10) ed è l’americana a guadagnarsi la palma di MVP. Eleonora Fersino, libero del Vero Volley e della Nazionale, guarda già alla partitissima del prossimo turno contro Conegliano: “Il campionato per noi è partito nel migliore dei modi, ora arriva una delle partite più toste e importanti della stagione, abbiamo una settimana per prepararci al meglio. Mi aspetto una gara combattuta, conosciamo il valore dell’avversario”. Vittorie importanti anche per Scandicci su Busto Arsizio e per Novara in casa di Talmassons. “Noi siamo state brave a vincere il primo set e ad alzare poi tanto il ritmo nel terzo e quarto”, l’analisi della novarese Britt Herbots.

Volley A1 femminile: risultati, classifica, prossimo turno

Questi, nel dettaglio, i risultati della nona giornata, la classifica e i prossimi appuntamenti della Serie A1, il massimo campionato di volley femminile. Nel frattempo si gioca anche in Turchia, campionato ricco di stelle del volley italiano in campo e in panchina. Nel weekend si è giocata la nona giornata con l’attesissimo derby italiano tra le “mostruose” Antropova e Nicoletti.

Volley, nona giornata

  • Vallefoglia-Firenze 3-1
  • Talmassons-Novara 1-3
  • Chieri-Macerata 3-0
  • Scandicci-UYBA 3-1
  • Brescia-San Giovanni 0-3
  • Cuneo-Milano 0-3
  • Bergamo-Conegliano 1-3

Classifica Serie A1 volley femminile

  • Conegliano, Milano 27 punti
  • Chieri 22 punti
  • Vallefoglia 20 punti
  • Scandicci 17 punti
  • Novara 16 punti
  • Bergamo 14 punti
  • Talmassons 12 punti
  • San Giovanni 9 punti
  • UYBA 8 punti
  • Macerata 6 punti
  • Cuneo, Firenze 4 punti
  • Brescia 3 punti

Serie A1, decima giornata (21-22 novembre)

  • Novara-Chieri (21 novembre ore 20.30)
  • San Giovanni-Cuneo (22 novembre ore 16)
  • Macerata-Vallefoglia (22 novembre ore 17)
  • UYBA-Firenze (22 novembre ore 17)
  • Bergamo-Talmassons (22 novembre ore 17)
  • Scandicci-Brescia (22 novembre ore 17)
  • Milano-Conegliano (22 novembre ore 18)

Milano e Conegliano sono pari prima del confronto diretto, Manfredini MVP a Bergamo, niente record per Egonu Italvolley in Quirinale: l’ammissione di Mattarella, l’emozione di Egonu e i doni al Capo dello Stato Foto Filippo Rubin / LVF

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