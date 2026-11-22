In 20mila runner questa mattina sono partiti da City Life per correre la Powerade Milano Half Marathon

In 20mila runner questa mattina sono partiti da City Life per correre la Powerade Milano Half Marathon, che ha attraversato il centro toccando alcuni dei luoghi più iconici del capoluogo lombardo, dal Castello Sforzesco a Parco Sempione, dai Navigli al Duomo. L’evento comprende una mezza maratona competitiva di 21.097 km, e una 10 km, sia competitiva sia non competitiva. Era attesa la presenza tra i corridori di un robot umanoide che avrebbe dovuto correre 1,5 km, ma a causa del maltempo che si è abbattuto sulla città la sua corsa è stata annullata.