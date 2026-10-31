Modena-Mantova 31 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 10ª giornata: Modena-Mantova si gioca il 31 ottobre alle 15 al Braglia. Classifica, arbitro, precedenti e statistiche.

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Big match al Braglia: Modena e Mantova si sfidano sabato 31 ottobre 2026 alle 15, nella 10ª giornata di Serie B 2026-27. I canarini sono secondi con 19 punti: 6 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, 17 gol segnati e 9 subiti. I virgiliani, quarti a quota 17, rispondono con 5 successi, 2 pareggi e 2 ko, 14 reti fatte e 10 incassate. Due punti separano le contendenti: gli emiliani cercano lo strappo, i biancorossi inseguono il sorpasso in una sfida che mette in palio punti preziosi per restare nelle zone nobili.

Le ultime partite giocate da Modena e Mantova

Il Modena arriva all’appuntamento con quattro vittorie nelle ultime cinque partite di campionato: 12 punti, 11 gol segnati e 6 subiti. Più discontinuo il cammino recente del Mantova, che nello stesso arco di incontri ha raccolto 7 punti, segnando 6 reti e incassandone 7. I biancorossi hanno però conquistato entrambe le vittorie di questa sequenza in trasferta: un segnale da non sottovalutare alla vigilia della visita al Braglia.

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Squadra Vittorie nelle ultime 5 Pareggi Sconfitte Punti Gol fatti Gol subiti Modena 4 0 1 12 11 6 Mantova 2 1 2 7 6 7

Il dettaglio delle ultime cinque gare delle due squadre:

Modena : Modena – Empoli 2-1, vittoria.

: – 2-1, vittoria. Modena : Modena – Verona 3-2, vittoria.

: – 3-2, vittoria. Modena : Carrarese – Modena 2-1, sconfitta.

: – 2-1, sconfitta. Modena : Modena – Cesena 3-0, vittoria.

: – 3-0, vittoria. Modena : Vicenza – Modena 1-2, vittoria.

: – 1-2, vittoria. Mantova : Mantova – Pisa 2-2, pareggio.

: – 2-2, pareggio. Mantova : Catanzaro – Mantova 1-3, vittoria.

: – 1-3, vittoria. Mantova : Mantova – Palermo 0-2, sconfitta.

: – 0-2, sconfitta. Mantova : Virtus Entella – Mantova 0-1, vittoria.

: – 0-1, vittoria. Mantova: Mantova–Cremonese 0-2, sconfitta.

L’arbitro di Modena–Mantova

A dirigere la sfida sarà Francesco Fourneau, arbitro nato a Roma. Il suo bilancio nella Serie B 2026-27 comprende finora una sola partita: 21 falli fischiati, 3 fuorigioco, nessun rigore concesso e 2 ammonizioni, senza espulsioni. La media è dunque di 2 cartellini a incontro e di un provvedimento disciplinare ogni 10,5 falli: numeri da leggere con cautela, considerando il campione limitato. Gli assistenti saranno Ricci e Rinaldi, con Poli quarto ufficiale; al VAR opererà Di Paolo, affiancato da Cosso come AVAR.

Precedenti e curiosità su Modena–Mantova

La classifica promette equilibrio, i precedenti sorridono al Modena. I canarini non perdono contro il Mantova da nove confronti di Serie B e hanno vinto gli ultimi tre: una tradizione che al Braglia diventa ancora più favorevole, con undici sfide interne consecutive senza sconfitte contro i virgiliani. Ma i biancorossi arrivano con un argomento forte: lontano da casa sono ancora imbattuti e hanno raccolto dieci punti in quattro uscite. La sfida mette così di fronte la spinta di uno stadio in cui gli emiliani hanno vinto le ultime tre gare e la sicurezza esterna di una squadra capace di imporsi sui campi di Catanzaro e Virtus Entella. Anche i protagonisti offrono motivi d’interesse: Andrea Belotti segna da cinque partite consecutive e può firmare una striscia da primato per il club nelle ultime venti stagioni cadette. Sul fronte opposto, Tommaso Del Lungo ritrova proprio l’avversaria contro cui ha segnato il suo unico gol in categoria. Tradizione e rendimento recente si incrociano in una partita aperta.

Una tradizione gialloblù difficile da scalfire. Il Modena è imbattuto negli ultimi nove confronti di Serie B con il Mantova : quattro vittorie e cinque pareggi, con tre successi nelle tre sfide più recenti. Tra le attuali partecipanti al torneo, soltanto contro l’ Arezzo i canarini conservano una serie aperta più lunga senza sconfitte, arrivata a undici incontri. L’ultima vittoria cadetta dei virgiliani risale al 6 ottobre 2007, quando si imposero 3-2.

Il è imbattuto negli ultimi nove confronti di Serie B con il : quattro vittorie e cinque pareggi, con tre successi nelle tre sfide più recenti. Tra le attuali partecipanti al torneo, soltanto contro l’ i canarini conservano una serie aperta più lunga senza sconfitte, arrivata a undici incontri. L’ultima vittoria cadetta dei virgiliani risale al 6 ottobre 2007, quando si imposero 3-2. Il Braglia resta un tabù per i biancorossi. Dopo lo 0-1 del primo confronto casalingo, disputato il 26 maggio 1960, il Modena non ha più perso nelle successive undici gare interne di Serie B contro il Mantova : quattro vittorie e sette pareggi. Tre dei quattro incroci più recenti in Emilia sono finiti con un successo dei padroni di casa.

Dopo lo 0-1 del primo confronto casalingo, disputato il 26 maggio 1960, il non ha più perso nelle successive undici gare interne di Serie B contro il : quattro vittorie e sette pareggi. Tre dei quattro incroci più recenti in Emilia sono finiti con un successo dei padroni di casa. Canarini a caccia del poker interno. Il Modena ha vinto sei delle ultime otto partite casalinghe di campionato, perdendo le altre due, e arriva da tre successi consecutivi davanti ai propri tifosi. L’ultima serie di almeno quattro vittorie interne di fila in B risale al periodo settembre-novembre 2025: allora i successi furono cinque.

Il ha vinto sei delle ultime otto partite casalinghe di campionato, perdendo le altre due, e arriva da tre successi consecutivi davanti ai propri tifosi. L’ultima serie di almeno quattro vittorie interne di fila in B risale al periodo settembre-novembre 2025: allora i successi furono cinque. Il viaggio può diventare da record. Con tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro trasferte, il Mantova può raggiungere per la prima volta quattro successi nelle prime cinque uscite esterne stagionali di Serie B. Dopo i colpi contro Catanzaro e Virtus Entella , cerca anche la terza vittoria consecutiva fuori casa: un traguardo centrato soltanto nel maggio 1960 e tra settembre e ottobre 1965.

Con tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro trasferte, il può raggiungere per la prima volta quattro successi nelle prime cinque uscite esterne stagionali di Serie B. Dopo i colpi contro e , cerca anche la terza vittoria consecutiva fuori casa: un traguardo centrato soltanto nel maggio 1960 e tra settembre e ottobre 1965. La differenza passa anche dal gioco aereo. Il Modena guida il campionato per reti di testa, quattro sulle diciassette complessive. Il Mantova , invece, condivide con il Palermo un dato opposto: nessun gol realizzato finora con questo fondamentale.

Il guida il campionato per reti di testa, quattro sulle diciassette complessive. Il , invece, condivide con il un dato opposto: nessun gol realizzato finora con questo fondamentale. Belotti vede un primato. Andrea Belotti ha segnato in ciascuna delle ultime cinque giornate. Un altro centro lo renderebbe il primo calciatore del Modena a trovare il gol per più di cinque partite consecutive nelle ultime venti stagioni di Serie B, dal 2007-08. A cinque si era fermato anche Pablo Granoche nel 2014.

ha segnato in ciascuna delle ultime cinque giornate. Un altro centro lo renderebbe il primo calciatore del a trovare il gol per più di cinque partite consecutive nelle ultime venti stagioni di Serie B, dal 2007-08. A cinque si era fermato anche nel 2014. Del Lungo ritrova un avversario speciale. L’unico gol di Tommaso Del Lungo in Serie B è arrivato proprio contro il Modena, il 3 marzo scorso. Il difensore classe 2003 ha inoltre iniziato da titolare tutte le ultime tre partite: tante quante nelle undici precedenti presenze cadette complessive con Mantova e Virtus Entella.

Le statistiche stagionali di Modena e Mantova

Il Modena produce di più e concede meno: dopo nove giornate ha segnato 17 reti contro le 14 del Mantova, subendone 9 contro 10. Gli emiliani prevalgono anche nel possesso medio, 57% contro 52,3%, e nella precisione dei passaggi, 87,2% contro 81,09%. Il volume delle conclusioni premia i canarini, avanti 127-97, ma i virgiliani hanno una maggiore percentuale di tiri nello specchio: 50,52% contro 40,16%. Le conclusioni in porta sono infatti vicine, 51 a 49. Colpiscono anche i 13 punti recuperati dal Modena da situazioni di svantaggio, contro i 4 degli ospiti. Il confronto tra rendimento interno ed esterno aggiunge equilibrio: i gialloblù hanno raccolto 9 punti in quattro gare al Braglia, i biancorossi 10 in quattro trasferte.

Tra i singoli, Andrea Belotti guida i marcatori del Modena con 6 reti in appena 273 minuti, seguito da Giuseppe Ambrosino e Giuseppe Caso a 3, Giacomo Olzer a 2, Daniele Montevago e Simone Santoro a 1. Nel Mantova il riferimento è Francesco Ruocco, autore di 5 gol; seguono Ettore Gliozzi e Vanja Vlahovic a 2, quindi Fahem Benaïssa-Yahia, Davide Bragantini, Rares Ilie, Jean-Pierre Mboyo e Bodin Tomasevic a 1. I migliori assistman gialloblù sono Gastón Brugman e Daniel Tonoli, entrambi a quota 3; nei biancorossi comanda Alessio Castellini con 4. Per ammonizioni, Alessandro Bianco è il più sanzionato degli emiliani con 3 gialli, mentre tra i virgiliani condividono il primato Stefano Cella e Simone Trimboli, sempre con 3. I dati disponibili non riportano le espulsioni e non consentono di indicare un primatista per cartellini rossi. Tra i portieri, Leandro Chichizola e Francesco Bardi hanno entrambi mantenuto la porta inviolata due volte: 21 parate per il primo, 25 per il secondo.

Statistica Modena Mantova Posizione in classifica 2ª 4ª Punti 19 17 Partite giocate 9 9 Vittorie 6 5 Pareggi 1 2 Sconfitte 2 2 Gol segnati 17 14 Gol subiti 9 10 Differenza reti +8 +4 Media gol segnati 1,89 1,56 Media gol subiti 1,00 1,11 Possesso palla medio 57% 52,3% Precisione dei passaggi 87,2% 81,09% Tiri totali 127 97 Tiri nello specchio 51 49 Percentuale di tiri nello specchio 40,16% 50,52% Conversione dei tiri in gol 13,39% 14,43% Tiri concessi 83 110 Gol di testa 4 0 Calci d’angolo 51 35 Pali e traverse colpiti 6 1 Punti recuperati da svantaggio 13 4 Falli commessi 103 125 Cartellini gialli 14 19 Cartellini rossi Dato non disponibile Dato non disponibile Capocannoniere Andrea Belotti, 6 Francesco Ruocco, 5 Migliori assistman Gastón Brugman e Daniel Tonoli, 3 Alessio Castellini, 4 Giocatori con più ammonizioni Alessandro Bianco, 3 Stefano Cella e Simone Trimboli, 3 Portiere: gare senza subire gol Leandro Chichizola, 2 Francesco Bardi, 2 Parate del portiere Leandro Chichizola, 21 Francesco Bardi, 25

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FAQ Quando e a che ora si gioca Modena-Mantova? Modena-Mantova si gioca sabato 31 ottobre 2026 alle ore 15:00, nella 10ª giornata della Serie B 2026-27. Dove si gioca Modena-Mantova? La partita si disputa allo stadio Alberto Braglia di Modena. Chi è l'arbitro di Modena-Mantova? L'arbitro è Francesco Fourneau. Gli assistenti sono Ricci e Rinaldi, il quarto ufficiale è Poli. Al VAR ci sarà Di Paolo, con Cosso come AVAR.