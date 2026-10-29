Mondiali ed Europei in inverno, Perugia guida la rivolta dei club contro la FIVB: la minaccia di Sirci e l'attacco di Giannelli

Il patron della Sir vuole guidare le società alla protesta: "Potremmo decidere di non mandare i giocatori in nazionale". Si schiera anche il palleggiatore

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Non è un guanto di sfida, piuttosto un appello a non abbattere i pilastri sui quali si fonda il sistema volley mondiale. “Se la FIVB andrà fino in fondo, decidendo di spostare in inverno le fasi finali dei campionati del mondo e dei tornei continentali per nazionali, allora per i club sarà inevitabile andare verso il fallimento”. Parola di Gino Sirci, patron di Perugia (la squadra campione del mondo, d’Europa e d’Italia in carica), che ha deciso di passare all’azione, portando appassionati e addetti ai lavori a conoscenza del piano col quale la federazione internazionale vorrebbe rivoluzionare il calendario annuale. Un piano che, se messo in atto, a detta del presidente della Sir finirebbe per arrecare danni enormi a ogni singolo club.

La “finta consultazione” inviata dalla FIVB ai club

La FIVB avrebbe deciso di spostare Mondiali ed Europei a cavallo di dicembre e gennaio, sfruttando cioè una finestra che quanto a visibilità mediatica (ascolti TV maggiori e, di conseguenza, maggiore facilità di attirare sponsor) garantirebbe un ritorno assai maggiore rispetto alla fine dell’estate.

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Il fatto è che la battaglia rischia di non essere neppure giocata, se è vero che la FIVB ha in animo di concretizzare il nuovo format di ripartizione degli impegni tra nazionali e club già nel prossimo mese di novembre. Un piano, come spiegato da Sirci, che non è stato illustrato nei suoi dettagli, come era giusto che fosse vista la portata della rivoluzione che comporta.

“Ci è stata consegnata una presentazione cartacea sotto forma di “consultazione”, peraltro con riportata in fondo la dicitura “non divulgare”. Come se dovesse restare tutto nascosto, perché in fondo è fin troppo chiaro che con questa presunta riforma la sopravvivenza della gran parte dei club sparsi in ogni angolo del pianeta sarebbe messa seriamente a rischio. Di sicuro, la pallavolo come la conosciamo oggi, quella che riempie le giornate degli appassionati e fa emozionare ogni fine settimana in palazzetti pieni in ogni ordine di posto, resterebbe solo un ricordo”.



“I ricchi saranno ancora più ricchi”

Il ragionamento di Sirci, porta a una conclusione abbastanza evidente: ancora una volta è il “dio denaro” a comandare certe scelte. “Nell’ultima relazione presentata dal presidente Fabio Azevedo, l’EBTDA della FIVB è stimato nel quadriennio 2024-2028 a 60 milioni annui di guadagni netti. Con la riforma, nel quadriennio 2028-2032passerebbe a 105 milioni. In pratica la federazione continuerebbe ad arricchirsi, nonostante sia già ricca, anzi sia l’unica entità del sistema volley che guadagna, dato che per i club è già un’impresa riuscire ad andare a pareggio. E questo balzo del 73% sarebbe reso possibile dallo spostamento delle competizioni per nazionali a dicembre, sottraendo risorse vitali ai club”.

Il ragionamento si basa su un assunto fin troppo evidente: il volley indoor i palazzetti li riempie nei mesi invernali, non certo in estate. “Che senso avrebbe giocare al chiuso a giugno o a settembre?Perderemmo introiti vitali dal botteghino, ma anche dagli sponsor, perché l’attenzione mediatica sarebbe minore e molti fuggirebbero altrove.

La FIVB, che è già ricca, vorrebbe arricchirsi di più alle spalle dei club, ma soprattutto giocando con la salute degli atleti, che sono già sottoposti oggi a un calendario fittissimo di impegni, dove però almeno c’è una divisione tra stagione di club (da ottobre a maggio) e nazionali (da giugno a settembre). Chi penserà alla loro salute quando dovranno interrompere la stagione per andare a giocare mondiali o Europei? Quando riposeranno?”.

Giannelli chiede un confronto: “Ascoltate anche noi”

Con Sirci, nella conferenza stampa straordinaria tenuta al PalaBarton, c’erano anche Simone Giannelli, Oleh Plotnytskyi, Kamil Semeniuk e Angelo Lorenzetti, tutti assolutamente allineati con quanto detto dal presidente. “Quel che dice Gino è assolutamente condivisibile”, il commento di Giannelli. “Bisogna anche capire che il comparto volley non da lavoro solo agli atleti, ma anche a tante figure che gravitano attorno ai club e che non possono rimetterci per decisioni calate dall’alto.

Penso che sia l’ora di mettersi attorno a un tavolo e parlare, ma farlo per migliorare il movimento volley e far si che tutti possano progredire e trarne un guadagno. Noi abbiamo più volte detto che stiamo giocando troppo: gli infortuni si sono moltiplicati, ci sono stati atleti che si sono infortunati in VNL e sono stati lasciati soli al loro destino, perché esistono anche problemi assicurativi, e questo non va bene. Ed è brutto dover arrivare a decidere di rinunciare a giocare determinate partite o tornei, perché a un certo punto una scelta s’impone e non si può rischiare di farsi male. Dal canto mio, sono pronto a fare la mia parte e a parlare nelle sedi opportune”.

Lorenzetti, al solito molto lucido nelle analisi, vede una bilancia andare solo in una direzione: “Da osservatore esterno vedo un guadagno di una parte che diventa maggiore e un rischio default dell’altra che diventa molto più alto. Servirebbe più democrazia, ma ho poca fiducia nel fatto che i potenti stiano ad ascoltare chi ha qualcosa da dire…”.

La “minaccia” di Sirci: “Niente più atleti alle nazionali”

La proposta di Sirci coinvolge già 25 club europei (ma solo uno polacco, il Resovia, peraltro in attesa di vedere come si pronuncerà la lega locale) e per sensibilizzare il tutto è stato coniato l’hashtag “NoClubsNoVolley”, che il patron della Sir spera possa diventare presto virale.

“Io rappresento chi mette i soldi in questo sport, chi paga le tasse, gli stipendi, le cure mediche e i viaggi ai giocatori, oltre anche alle tasse sui transfer. Ho trovato sostegno da parte di numerosi club di grande tradizione e prestigio, a riprova del fatto che questa “battaglia” ha motivo di essere portata avanti.

I club sono il cuore del movimento della pallavolo e meritano di essere rispettati, non danneggiati da chi organizza i tornei e al contempo mette il cappello anche sulla parte commerciale (il riferimento è a Volleyball World, che oltre a organizzare le competizioni è anche l’agenzia che procura gli sponsor). Di questo passo, noi presidenti potremmo anche decidere di non mandare più giocatori in nazionale, come ad esempio succede nel basket. Sarebbe assurdo, pensando al valore che la maglia di una nazionale riveste per ogni giocatore e anche per i club che li sostengono, ma se dovesse servire a smuovere le acque potremmo decidere di farlo”. Basterà questo per far recedere la FIVB dall’intento?