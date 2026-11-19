Gli Azzurrini si presentano in Qatar da campioni d’Europa: domani il debutto contro la Giamaica. Franceschini non si pone limiti: “Vogliamo essere protagonisti”

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il futuro del calcio italiano passa anche dal Qatar. Il Mondiale Under 17, al via oggi, mette in vetrina una generazione di ragazzi che sogna di ripercorrere le orme dei campioni della Nazionale maggiore. L’Italia di Daniele Franceschini si presenta alla rassegna iridata da campione d’Europa e con l’ambizione di essere protagonista. La selezione azzurra, composta da ragazzi dell’Under 18, è ricca di talento: da Riccardo Cassano, centrocampista del Como già chiamato da Mancini per uno stage con la Nazionale maggiore, a Federico Croci, giovane attaccante della Fiorentina, fino a Gianluca Tommaso Okon-Engstler, figlio d’arte che si sta facendo largo nel calcio belga.

Mondiali U17 al via: quando tocca all’Italia e le avversarie

Il conto alla rovescia è terminato: il Mondiale Under 17 prende il via oggi in Qatar. L’Italia, inserita nel Gruppo E, farà il suo esordio domani, venerdì 20 novembre alle 16:00, contro la Giamaica, sul Campo 3 dell’Aspire Zone di Doha. Gli Azzurrini torneranno in campo lunedì 23 novembre alle 15:30 per affrontare la Costa d’Avorio, mentre l’ultimo impegno della fase a gironi è in programma giovedì 26 novembre alle 15:00 contro l’Uzbekistan, sul Campo 5.

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Accederanno ai sedicesimi di finale le prime due classificate di ciascun gruppo e le otto migliori terze. L’obiettivo della Nazionale Under 18 di Franceschini è confermare quanto di buono mostrato agli Europei e provare a migliorare il terzo posto conquistato dall’Italia nella passata edizione del Mondiale.

Da Croci a Okon-Engstler: ecco i gioielli di Franceschini

La rosa azzurra presenta diversi ragazzi che hanno già catturato l’attenzione degli addetti ai lavori. Federico Croci è uno dei nomi più interessanti: classe 2010, gioca nella Primavera della Fiorentina pur confrontandosi con avversari più grandi di tre anni. È un attaccante che può agire anche alle spalle della prima punta e rappresenta uno dei prospetti più interessanti.

Gianluca Tommaso Okon-Engstler è invece un centrocampista del Club Brugge, nato a Sydney e figlio dell’ex nazionale australiano Paul Okon. Cresciuto calcisticamente in Belgio, porta esperienza internazionale. Tra gli altri ragazzi da seguire ci sono anche Francesco Gasparello e Francesco Olivieri, entrambi dell’Atalanta, oltre a Thomas Corigliano, talento della Juventus.

Cassano, il pupillo di Fabregas che ha già conquistato Mancini

Centrocampista classe 2009, Riccardo Cassano è cresciuto nel settore giovanile del Como ed è uno dei ragazzi sui quali Cesc Fabregas punta maggiormente per il futuro. L’allenatore spagnolo lo ha coinvolto negli allenamenti della prima squadra e ne apprezza le qualità tecniche e la personalità, tanto da averlo accostato a due registi del calibro di Pirlo e Busquets.

La soddisfazione più importante è arrivata però da Mancini: il ct lo ha convocato per la prima volta in Nazionale maggiore in occasione degli impegni contro Francia e Belgio. Non si è trattata di una convocazione per disputare le partite di Nations League, ma di uno stage di pochi giorni a Coverciano, prima che il centrocampista raggiungesse i compagni dell’Under 18 in Qatar. Un’esperienza significativa, che testimonia la fiducia riposta nelle sue qualità.

Il ct non si pone limiti: “Vogliamo essere protagonisti”

L’Italia partecipa al Mondiale in Qatar da campione d’Europa ed è per questo motivo che Franceschini non intende porsi limiti. Alla vigilia dell’esordio contro la Giamaica, il ct ha indicato l’obiettivo degli Azzurrini: “Vogliamo essere protagonisti e conquistare subito i primi tre punti”.

Poi ha aggiunto: “Ci siamo guadagnati questo Mondiale con grande merito, vogliamo viverlo fino in fondo. I ragazzi hanno l’opportunità di inseguire un sogno: esprimere al meglio il proprio potenziale e spingersi il più lontano possibile”.

Mancini osserva: i campioni del domani giocano qui

Il Mondiale Under 17 è una vetrina per osservare da vicino alcuni dei ragazzi che potrebbero diventare protagonisti della Nazionale maggiore nei prossimi anni. Il discorso vale per tutte le selezioni e a maggior ragione per l’Italia, che ha bisogno di ricostruirsi dopo anni di delusioni.

Con la chiamata di Cassano e le parole spese per Croci, Mancini ha fatto capire quanto sia alta l’attenzione verso una generazione che sta bruciando le tappe, sebbene il percorso per arrivare tra i grandi sia ancora lungo. La nuova era è già iniziata.

Italia U18, l’elenco dei convocati

Portieri: 1. Lorenzo Costoli (Genoa), 12. Christian Lupo (Lecce), 18. Carlo Galliera (Inter);

Difensori: 2. Giampaolo Bonifazi (Roma), 3. Matteo Albini (Como), 4. Djibril Diallo (Parma), 5. Ludovico Varali (Parma), 6. Andrea Donato (Inter), 13. Jacopo Del Fabro (Juventus), 14. Davide Rigo (Juventus);

Centrocampisti: 8. Francesco Gasparello (Atalanta), 15. Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), 16. Riccardo Cassano (Como), 17. Francesco Olivieri (Atalanta), 20. Gioele Giammattei (Roma);

Attaccanti: 7. Jacopo Landi (Lazio), 9. Diego Perillo (Atalanta), 10. Thomas Corigliano (Juventus), 11. Marcello Fugazzola (Atalanta), 19. Tommaso Casagrande (Hellas Verona), 21. Federico Croci (Fiorentina).