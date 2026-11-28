I ragazzi di Franceschini incontrano il neo campione del Mondo della Mercedes. Lunedì il match dei sedicesimi dei Mondiali Under 17 contro il Tajikistan

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L’Italia affronterà il Tajikistan ai sedicesimi di finale del Mondiale Under 17, questo il verdetto degli accoppiamenti dopo le ultime gare della fase a girone di ieri sera. Gli azzurrini del tecnico Franceschini hanno superato il girone preliminare a punteggio pieno battendo Giamaica, Costa d’Avorio e Uzbekistan. Successi pieni e meritati con a corredo 11 gol complessivi in tre giornate. Un preludio molto lusinghiero in vista della fase a eliminazione diretta che ha come primo ostacolo il Tajikistan, terzo classificato nel suo girone, lunedì alle ore 13.30.

L’Italia va veloce

Un percorso netto e travolgente quello dei nostri azzurrini, che viaggiamo talmente spediti sinora da concedersi una digressione in termini di velocità. I ragazzi di Franceschini hanno fatto visita ai box della Formula 1 che fa tappa in Qatar. Il gruppo di Franceschini è stato invitato da Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della F1, ad assistere alle prove libere del Gran Premio. Ed è stata ghiotta e irrinunciabile l’occasione per fermarsi al paddock della Mercedes per incontrare il nuovo campione del Mondo Kimi Antonelli.

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Kimi 10

Il pilota bolognese ha accolto con grande calore la Nazionale scattando con il gruppo una foto ricordo. Dal canto suo, la nostra delegazione, guidata da Giovanni Galli e Maurizio Viscidi, ha omaggiato Antonelli con una maglia azzurra personalizzata con il numero 10 e le firme di tutti i calciatori. “Un pomeriggio speciale che ha permesso ai nostri ragazzi di venire a contatto con un grande campione e con le eccellenze dello sport mondiale. Un momento di grande emozione e un ricordo speciale”. Il commento entusiasta di Giovanni Galli.

Tajikistan, il prossimo avversario

Dalla Formula 1 alla Formula Italia che sinora sta viaggiando a pieno motore. La nostra Under 17, campione d’Europa lo scorso giugno, adesso tenta l’assalto al Mondiale e lo fa legittimamente sulla scorso di un avvio bruciante. Tre vittorie su tre e successi mai in discussione. Adesso arriva il Tajikistan che si è qualificato terzo nel Girone F con 4 punti, battendo Cuba, perdendo con la Croazia e pareggiando col Senegal. Un avversario che sinora non ha impressionato e che alla luce delle prestazioni degli azzurrini dovrebbe essere un ostacolo agevole da superare.

Questo il tabellone dai sedicesimi

lunedì 30 novembre

SDF1) Ore 13.30: ITALIA-Tagikistan, Campo 4

SDF2) Ore 13.30: Croazia-Uruguay, Campo 9

SDF3) Ore 14: Brasile-Mozambico, Campo 1

SDF4) Ore 14.30: Belgio-Arabia Saudita, Campo 5

SDF5) Ore 15.30: Irlanda-Costa d’Avorio, Campo 3

SDF6) Ore 16: Messico-Argentina, Campo 2

SDF7) Ore 16.30: Spagna-Uzbekistan, Campo 8

SDF8) Ore 16.30: Cile-Marocco, Campo 7

martedì 1° dicembre

SDF9) Ore 13.30: Mali-Repubblica Dominicana**, Campo 9

SDF10) Ore 13.30: Australia-Senegal, Campo 4

SDF11) Ore 14: Corea del Sud-Giappone, Campo 1

SDF12) Ore 14.30: Serbia-Cina, Campo 5

SDF13) Ore 15.30: Grecia-Ecuador, Campo 3

SDF14) Ore 16: Egitto-Colombia, Campo 2

SDF15) Ore 16.30: Francia-Uganda, Campo 7

SDF16) Ore 16.30: Venezuela-Algeria, Campo 8

Ottavi di finale (giovedì 3 e venerdì 4 dicembre)*

Quarti di finale (lunedì 7 dicembre)*

Semifinali (giovedì 10 dicembre)*

Finali (domenica 13 dicembre)

3° posto*

Ore 13.30: Perdente SF1-Perdente SF2, Campo 2

1° posto

Ore 17: Vincente SF1-Vincente SF2, Stadio ‘Ahmad Bin Ali’ di Doha