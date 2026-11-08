Monza-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Monza-Atalanta, 11ª giornata di Serie A 2026-27: si gioca l’8 novembre alle 15:00 al Brianteo. Probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche.

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Il Monza cerca punti salvezza, l’Atalanta una scossa per allontanare la zona calda: allo stadio Brianteo di Monza si gioca domenica 8 novembre 2026 alle 15:00, per l’11ª giornata di Serie A 2026-27. Brianzoli diciottesimi con 7 punti: 2 vittorie, un pareggio e 7 sconfitte, 17 gol segnati e 24 subiti. Bergamaschi tredicesimi a quota 11: 3 successi, 2 pareggi e 5 ko, con 16 reti realizzate e 20 incassate. Una sfida delicata per due squadre chiamate a ritrovare equilibrio e continuità, ma anche un esame per due allenatori a rischio: Juric da una parte, Sarri dall’altra.

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Monza-Atalanta: le probabili formazioni

Il Monza dovrebbe disporsi con il 3-4-2-1: davanti a Törnqvist si va verso il terzetto Kouadio–Lucchesi–Carboni. Sulla destra resta il dubbio Birindelli, inserito nell’undici previsto ma segnalato anche per una contusione: la sua presenza andrà verificata. Mota e Zeballos potrebbero sostenere Varela, con Cutrone come alternativa. L’Atalanta dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1: le assenze di Hien, Kossounou e Kristensen riducono le opzioni dietro, dove potrebbero toccare a Scalvini e Obrić le maglie centrali. Senza Bellanova, a destra dovrebbe agire Zappacosta. De Ketelaere sarebbe il raccordo alle spalle di Krstović, con Zalewski e Rowe ai lati.

Monza (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Colombo, Mangas; Mota, Zeballos; Varela.

V:Sport

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obrić, Bernasconi; Éderson, Pašalić; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstović.

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Gli indisponibili

È soprattutto la difesa dell’Atalanta a dover fare i conti con l’emergenza: le assenze di Hien, Kossounou e Kristensen limitano le rotazioni centrali, mentre lo stop di Bellanova pesa sulla corsia destra. Mancheranno anche Gaetano e Raspadori, riducendo le alternative tra centrocampo e attacco, oltre a Pompei tra i portieri. Nel Monza va chiarita la situazione di Birindelli: compare sia tra i probabili titolari sia nell’elenco degli infortunati, senza un’indicazione definitiva sulla disponibilità. Nei dati disponibili non sono segnalate squalifiche.

Monza : Birindelli (contusione; disponibilità da verificare).

: (contusione; disponibilità da verificare). Atalanta: Bellanova (infortunio all’inguine), Gaetano (infortunio all’inguine), Raspadori (problema ai muscoli posteriori della coscia), Hien (problema ai muscoli posteriori della coscia), Kossounou (problema ai muscoli posteriori della coscia), Kristensen (infortunio alla coscia), Pompei (frattura a un dito della mano).

Le ultime partite giocate da Monza e Atalanta

Le cinque gare considerate raccontano un rendimento discontinuo per entrambe. Il Monza ha raccolto una vittoria e quattro sconfitte: il netto 4-0 al Cagliari non basta a compensare le difficoltà delle altre uscite. L’Atalanta ha ottenuto un successo, due pareggi e due ko, per un totale di 5 punti contro i 3 dei brianzoli. Spiccano i problemi difensivi: 12 gol subiti dal Monza e 13 dai nerazzurri nel campione esaminato.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Gol fatti Gol subiti Monza 1 0 4 3 9 12 Atalanta 1 2 2 5 11 13

Il dettaglio delle cinque partite per ciascuna squadra:

Monza : Lazio-Monza 3-1 (sconfitta); Monza-Cagliari 4-0 (vittoria); Torino-Monza 3-2 (sconfitta); Monza-Napoli 1-4 (sconfitta); Bologna-Monza 2-1 (sconfitta).

: 3-1 (sconfitta); 4-0 (vittoria); 3-2 (sconfitta); 1-4 (sconfitta); 2-1 (sconfitta). Atalanta: Atalanta-Venezia 3-1 (vittoria); Milan-Atalanta 3-2 (sconfitta); Atalanta-Frosinone 4-4 (pareggio); Fiorentina-Atalanta 2-2 (pareggio); Atalanta-Parma 0-3 (sconfitta).

L’arbitro di Monza-Atalanta

La direzione di Monza-Atalanta è affidata ad Allegretta, assistito da Vecchi e Barone. Sozza sarà il quarto ufficiale, La Penna opererà al VAR e Fabbri all’AVAR. Le statistiche disponibili per Allegretta nella Serie A 2026-27 si riferiscono a una sola partita: 22 falli fischiati, 5 fuorigioco, un’ammonizione, nessuna espulsione e nessun rigore assegnato. La media è quindi di un cartellino a incontro, ma il campione limitato non permette ancora di delineare una tendenza consolidata.

Monza-Atalanta: precedenti e curiosità sul match

La classifica impone prudenza, i precedenti spingono invece dalla parte dell’Atalanta: sei confronti di Serie A con il Monza e altrettante vittorie nerazzurre. Stavolta, però, i bergamaschi arrivano con un rendimento esterno fragile e una difesa battuta da otto giornate consecutive. I brianzoli possono aggrapparsi ai segnali di ripresa davanti al proprio pubblico, dove hanno vinto due delle ultime tre partite, ma devono evitare un altro passo falso per non aggravare la corsa salvezza. Il duello tra attacco e difesa promette di essere decisivo soprattutto sui palloni alti: l’Atalanta ha già incassato sette reti di testa, mentre Varela ha segnato tre volte con questo fondamentale. Il centravanti del Monza, a quota nove gol, insegue una doppia cifra dal valore storico per un giocatore di una neopromossa. Sull’altro fronte riflettori su De Ketelaere, già tre volte a bersaglio contro i brianzoli. Più che una sfida di prestigio, è un esame di solidità per entrambe.

Un avversario finora perfetto per l’ Atalanta : contro il Monza sono arrivate sei vittorie in sei incontri di Serie A. I brianzoli sono la squadra affrontata più volte tra quelle contro cui i nerazzurri hanno sempre vinto, davanti a Benevento e Ancona .

: contro il sono arrivate sei vittorie in sei incontri di Serie A. I brianzoli sono la squadra affrontata più volte tra quelle contro cui i nerazzurri hanno sempre vinto, davanti a e . Il fattore campo non ha ancora aiutato il Monza contro i bergamaschi: tre sfide interne e tre sconfitte. Solo Udinese e Napoli hanno ottenuto altrettanti successi in Brianza, ma disputando quattro incontri. Gli otto gol casalinghi subiti contro l’ Atalanta sono superati soltanto dai nove incassati contro il Napoli .

contro i bergamaschi: tre sfide interne e tre sconfitte. Solo e hanno ottenuto altrettanti successi in Brianza, ma disputando quattro incontri. Gli otto gol casalinghi subiti contro l’ sono superati soltanto dai nove incassati contro il . Il Monza è già caduto sette volte nelle prime dieci giornate. Un altro ko significherebbe raggiungere otto sconfitte nelle prime undici partite: un dato mai registrato prima dai brianzoli in Serie A.

è già caduto sette volte nelle prime dieci giornate. Un altro ko significherebbe raggiungere otto sconfitte nelle prime undici partite: un dato mai registrato prima dai brianzoli in Serie A. In casa si intravede una svolta per il Monza : due vittorie nelle ultime tre gare, tante quante nelle precedenti 26. Un successo permetterebbe inoltre di superare, per la prima volta, le due vittorie nelle prime cinque partite interne di una sua stagione di Serie A.

: due vittorie nelle ultime tre gare, tante quante nelle precedenti 26. Un successo permetterebbe inoltre di superare, per la prima volta, le due vittorie nelle prime cinque partite interne di una sua stagione di Serie A. Anche l’ Atalanta deve invertire la rotta: cinque sconfitte nelle prime dieci giornate e peggior partenza eguagliata dal 2014-15. Per ritrovare sei ko nelle prime undici gare bisogna risalire al 2013-14.

deve invertire la rotta: cinque sconfitte nelle prime dieci giornate e peggior partenza eguagliata dal 2014-15. Per ritrovare sei ko nelle prime undici gare bisogna risalire al 2013-14. La porta nerazzurra resta aperta da otto incontri consecutivi di campionato. È la sequenza più lunga per l’ Atalanta da giugno 2023, quando la striscia arrivò a tredici partite senza mantenere la porta inviolata.

da giugno 2023, quando la striscia arrivò a tredici partite senza mantenere la porta inviolata. L’ Atalanta ha raccolto appena un punto nelle prime quattro trasferte. Senza una vittoria a Monza, resterebbe a secco di successi nelle prime cinque gare esterne per la quinta volta nell’era dei tre punti, dopo il 1996-97, 2002-03, 2004-05 e 2017-18.

ha raccolto appena un punto nelle prime quattro trasferte. Senza una vittoria a Monza, resterebbe a secco di successi nelle prime cinque gare esterne per la quinta volta nell’era dei tre punti, dopo il 1996-97, 2002-03, 2004-05 e 2017-18. I palloni alti sono un tema delicato per l’ Atalanta : un solo gol segnato di testa, meglio soltanto del Genoa , ancora a zero. In difesa, invece, le sette reti incassate con questo fondamentale rappresentano il dato peggiore del torneo, con almeno due gol di distacco dalle altre squadre.

: un solo gol segnato di testa, meglio soltanto del , ancora a zero. In difesa, invece, le sette reti incassate con questo fondamentale rappresentano il dato peggiore del torneo, con almeno due gol di distacco dalle altre squadre. Varela viaggia a ritmi da protagonista: nove gol nelle prime nove presenze in Serie A. Segnando ancora, diventerebbe il quinto giocatore capace di raggiungere almeno dieci reti nelle prime undici partite stagionali di una neopromossa, dopo Batistuta , Trezeguet , Rossi e Baldini .

viaggia a ritmi da protagonista: nove gol nelle prime nove presenze in Serie A. Segnando ancora, diventerebbe il quinto giocatore capace di raggiungere almeno dieci reti nelle prime undici partite stagionali di una neopromossa, dopo , , e . De Ketelaere ha un conto aperto con il Monza: tre reti in quattro presenze di Serie A con l’Atalanta, primato nerazzurro condiviso con Koopmeiners contro i brianzoli. Il belga non ha segnato di più contro nessun’altra avversaria nella competizione: tre gol anche al Lecce.

Le statistiche stagionali di Monza e Atalanta

L’Atalanta tiene maggiormente il pallone, con il 49% di possesso medio contro il 43,2% del Monza, ed è più precisa nei passaggi: 86,98% contro 80,55%. I brianzoli, però, hanno segnato un gol in più, 17 contro 16, e centrato lo specchio 55 volte contro 52. La loro precisione al tiro è del 55%, contro il 49,52% nerazzurro. Il problema comune è la tenuta difensiva: 24 reti subite dal Monza, 20 dall’Atalanta, con una sola partita a porta inviolata per parte. I bergamaschi hanno inoltre concesso 182 tiri, contro i 135 dei padroni di casa: un indicatore che rende ancora più importante la protezione dell’area.

Tra i singoli domina Varela, autore di 9 reti, seguito nel Monza da Robinson con 2; hanno segnato un gol ciascuno Colpani, Goglichidze, Kouadio, Mangas e Zeballos. Nell’Atalanta guida Krstović con 6 centri, davanti a Éderson con 2; a quota uno figurano De Ketelaere, Elmas, Gaetano, Kessié, Raspadori, Samardžić, Scamacca e Zalewski. Negli assist, secondo il conteggio complessivo disponibile, i migliori brianzoli sono Birindelli, Mota e Mangas con 2 ciascuno; tra i nerazzurri comandano De Ketelaere e Zalewski con 3. Lucchesi è il più ammonito del Monza con 3 gialli e ha ricevuto anche un rosso. Per l’Atalanta, Obrić, de Roon e Éderson condividono il massimo di 2 ammonizioni, mentre Elmas e Gaetano hanno un’espulsione ciascuno. Tra i portieri, un clean sheet per Törnqvist in 6 presenze e per Carnesecchi in 10; nessuno per Thiam e Pizzignacco, impiegati rispettivamente in 3 e una partita.

Statistica Monza Atalanta Posizione in classifica 18ª 13ª Punti 7 11 Partite giocate 10 10 Vittorie 2 3 Pareggi 1 2 Sconfitte 7 5 Gol segnati 17 16 Gol subiti 24 20 Media gol segnati 1,7 1,6 Media gol subiti 2,4 2,0 Possesso palla medio 43,2% 49,0% Precisione nei passaggi 80,55% 86,98% Tiri totali, esclusi quelli respinti 100 105 Tiri nello specchio 55 52 Precisione al tiro 55,00% 49,52% Tiri subiti 135 182 Gol di testa 4 1 Calci d’angolo 38 42 Partite a porta inviolata 1 1 Cartellini gialli 17 9 Cartellini rossi 1 2 Capocannoniere Varela: 9 Krstović: 6 Leader assist Birindelli, Mota, Mangas: 2 De Ketelaere, Zalewski: 3 Giocatori con più ammonizioni Lucchesi: 3 Obrić, de Roon, Éderson: 2 Giocatori con più espulsioni Lucchesi: 1 Elmas, Gaetano: 1 Portiere con più clean sheet Törnqvist: 1 Carnesecchi: 1

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FAQ Quando e a che ora si gioca Monza-Atalanta? Monza-Atalanta si gioca domenica 8 novembre 2026 alle ore 15:00, ora italiana, per l’11ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Monza-Atalanta? La partita Monza-Atalanta si disputa all’U-Power Stadium di Monza. Chi è l’arbitro di Monza-Atalanta? L’arbitro è Claudio Giuseppe Allegretta, con Vecchi e Barone assistenti. Il quarto ufficiale è Sozza; al VAR La Penna, all’AVAR Fabbri.