La prova dell’arbitro Doveri al Brianteo nel posticipo della 12esima di A analizzata ai raggi X, il fischietto romano ha ammonito un sol giocatore

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Serata da alti e bassi per Doveri che lascia giocare troppo (un solo ammonito, all’80’) e non convince su due episodi decisivi, un rigore negato e un gol che andava annullato. Vediamo cosa è successo al Brianteo nel posticipo della 12esima di A.

Questi gli episodi dubbi della gara

Monza-Fiorentina, i casi da moviola. Al 43′ per un fallo di mano di Oulai su una conclusione di Gustavo Varela l’arbitro assegna un rigore al Monza. Il braccio destro del centrocampista viola è molto largo e fuori dalla sagoma del corpo. Dal dischetto trasforma Varela. Al 51′ proteste viola per uncontatto nell’area del Monza tra Kouadio e Mastantuono. Il difensore brianzolo tocca il ginocchio dell’argentino dopo che quest’ultimo ha anticipato il pallone. Doveri decide di lasciar proseguire e il VAR si chiama fuori, rispettando la decisione di campo

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L’errore dell’arbitro

Regolare al 51’ il gol di tacco di Varela. Prima del terzo gol di Robinson al 59′ Mangas colpisce Njie al volto con il gomito sinistro. Sbagliano sia Doveri sia il Var che avrebbero dovuto fermare l’azione. All’80’ il primo e unico giallo: è per Dragusin che interrompe una ripartenza pericolosa di Varela. Dopo 2′ di recupero finisce 3-0.

Chi è l’arbitro Doveri

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri- la scelta per Monza-Fiorentina, ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. E’ fra gli arbitri più esperti ed affidabili del nostro campionato. Nella scorsa stagione aveva debuttato bene in Bologna-Como, ultima uscita in Napoli-Cremonese. Quest’anno la prima partita è stata Atalanta-Bologna, l’ultima Genoa-Juve.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Monaco ed El Filali con Bonacina IV uomo, Volpi al Var e Marini all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Dragusin.