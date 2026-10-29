L'ex presidente dell'Inter si confessa ad As e ricorda di come tentò di portare la Pulce in nerazzurro ma il grande rimpianto si chiama Eric Cantona

Tra lui e la Spagna i link sono tanti: Massimo Moratti soffiò Ronaldo il Fenomeno al Barcellona ma si vide “scippare” dal Real Madrid prima Mourinho e poi lo stesso bomber brasiliano ma l’ex presidente dell’Inter ha solo bei ricordi dei rapporti con i club spagnoli e si confessa ad As.

L’acquisto di Ronaldo

Si parte dal clamoroso acquisto di Ronaldo: “Il fatto è che il Barça aveva fissato un prezzo. Forse lo ritenevano alto, ma per me non lo era. Lo consideravo interessante, accessibile. Era gestibile. Poi, ovviamente, hanno cambiato idea, ma era troppo tardi. L’accordo con l’Inter era concluso. Ronaldo era entusiasta di venire a giocare in Italia. Anche questo ha influenzato il trasferimento. Il Barça era furioso perché non se lo aspettava. Pensavano che non se ne sarebbe andato per quella cifra, ma per me non era un problema”.

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L’elogio di Mourinho

Discorso opposto con Mourinho che dopo il Triplete lasciò Milano: “Sì, voleva andarsene. Cosa potevo fare? Il suo sogno era quello di vivere un’avventura con il Real Madrid. E così è stato. Oggi lo vediamo di nuovo lì. Rispetto Mourinho. Conosco il suo carattere, ed è difficile cambiarlo. La sua ossessione per la vittoria è sempre evidente. Grande personalità, determinazione… Il fatto è che il calcio è cambiato, è diventato sempre più complesso. Pieno di novità, idee moderne… Bisogna adattarsi, ma Mou è rimasto lo stesso. Mourinho è uno dei più preparati a gestire un gruppo in modo magnifico. A infondere in loro una mentalità vincente. Non ho dubbi. Insisto, perché lo conosco. È il miglior allenatore che abbia mai avuto all’Inter. Gli sono molto vicino… Quello che ha fatto qui in due anni è stato il massimo”.

Messi e Cantona i sogni proibiti

Moratti rivendica di aver scoperto Messi: “L’ho visto giocare in una squadra Under 17 quando ancora nessuno parlava di lui come di una stella mondiale. Ho capito subito che era speciale. Non solo per la sua abilità, ma per la sua fame e la sua voglia di vincere. Messi era già intimidatorio. Ricordo di aver parlato di lui all’epoca su molti giornali italiani. Volevo ingaggiarlo, sì. Anzi, ho fatto in modo che venisse contattato più volte, ma mai con mezzi scorretti o poco raccomandabili. Sapevo che il Barça, il club che lo aveva aiutato a crescere, stava per offrirgli un contratto. Non volevo intromettermi. Quello che è successo dopo è storia. Il Barça se l’è preso, sì. Devo anche aggiungere che Messi, in un certo senso, mi ha ringraziato per il mio interesse. Mi ha dato la sua maglia per dimostrarmi il suo sostegno. Me l’ha spedita, sì. Non lo considero un fallimento, perché, come ho detto, non ho forzato la mano. Ammetto però che in quegli anni è stato uno dei miei punti deboli. Lo ammiravo moltissimo. Chi avrei voluto davvero è Eric Cantona. Un giocatore fantastico. È stato davvero il grande sogno proibito”.