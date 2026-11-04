La famiglia dell’attaccante era sugli spalti durante il drammatico incidente. Sabato il Tenerife chiamerà a raccolta i tifosi per l’ultimo saluto, la Liga valuta lo stop

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La morte di Jesus de Miguel ha lasciato un vuoto incolmabile e sconvolto tutto il mondo del calcio. Nelle ultime ore è emerso un dettaglio straziante: sugli spalti dello stadio Heliodoro Rodriguez Lopez, durante la partita contro l’Andorra, c’erano anche la moglie e la figlia piccola del calciatore, che hanno assistito in diretta alla tragedia. Mentre a Navahermosa, in provincia di Toledo, si preparano i funerali, Tenerife vuole stringersi attorno ai suoi cari con una grande cerimonia allo stadio. E, dopo il rinvio della partita di Segunda Division contro il Granada, anche il resto del campionato spagnolo potrebbe fermarsi per rendere omaggio al giocatore scomparso a soli 30 anni.

Morte De Miguel: moglie e figlia erano in tribuna

La tragedia del trentenne madrileno De Miguel assume contorni ancora più dolorosi pensando a chi era presente in tribuna all’Heliodoro Rodriguez Lopez. Come riportato da A Bola, infatti, la moglie e la figlia piccola dell’attaccante erano proprio lì durante la partita contro l’Andorra e hanno assistito al drammatico incidente.

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Il calciatore era rimasto a terra privo di sensi dopo il violento impatto con il portiere avversario Jesus Owono, intervenuto fuori dalla propria area nel tentativo di anticiparlo. Trasportato in ospedale, il quadro clinico e neurologico di De Miguel è successivamente peggiorato, fino alla morte.

Tenerife prepara un addio da brividi allo stadio

Tenerife vuole stringersi attorno alla famiglia di Jesus de Miguel e salutare per l’ultima volta il giocatore che aveva indossato con orgoglio la maglia biancoblù. Il Tenerife ha organizzato una cerimonia commemorativa per sabato 7 novembre, alle 18:00, proprio allo stadio Heliodoro Rodriguez Lopez, dove si è consumata la tragedia.

L’invito è rivolto a tutti i tifosi e agli abitanti dell’isola, chiamati a partecipare a un abbraccio collettivo in memoria dell’attaccante. Saranno presenti anche la prima squadra, lo staff tecnico e la dirigenza del club. Il Tenerife ha inoltre proclamato sei giorni di lutto ufficiale e sospeso le attività della prima squadra, del settore femminile e del settore giovanile.

Rinviata Granada-Tenerife: quando si svolgeranno i funerali di De Miguel

Il dolore per la scomparsa di De Miguel ha portato anche al rinvio a data da destinarsi della partita tra Granada e Tenerife, inizialmente in programma sabato 7 novembre alle 21:00 allo stadio Nuevo Los Carmenes. La richiesta della società isolana è stata accolta con il consenso della Federazione e del Granada, che ha manifestato subito la propria vicinanza al club avversario.

Il funerale dell’attaccante è previsto per giovedì 5 novembre a Navahermosa, in provincia di Toledo, paese d’origine della famiglia e luogo in cui sarà sepolto. La salma dovrà essere trasferita dalle Canarie alla penisola dopo il completamento delle formalità necessarie. Rayco Garcia, azionista di maggioranza del Tenerife, ha confermato che la squadra al completo sarà presente alle esequie.

Spagna in lutto: la Liga potrebbe fermarsi

Potrebbero esserci conseguenze anche sul calendario del calcio spagnolo. Dopo il rinvio delle partite di Coppa del Re e Coppa della Regina disposto dalla RFEF, l’Associazione dei calciatori spagnoli (AFE) ha chiesto di sospendere tutte le competizioni, comprese quelle organizzate dalla Liga, fino al 9 novembre.

La richiesta ha portato Javier Tebas e i vertici del calcio spagnolo a valutare il possibile rinvio dell’intera giornata di campionato, sia in Prima sia in Seconda divisione. Sul tavolo ci sono anche questioni organizzative, contrattuali e legate ai diritti televisivi, che rendono la decisione delicata. Per il momento non è stato disposto uno stop generale: oltre a Granada-Tenerife, rinviata ufficialmente, tutte le altre partite restano in calendario. La decisione definitiva è attesa tra mercoledì e giovedì.